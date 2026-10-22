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Bukangi, el insólito caso del tiburón coreano que no quiere vivir en el mar y atrajo a más de un millón de personas

Su presencia en el puerto de Busan movilizó a las autoridades, convocó multitudes y despertó interrogantes sobre las razones de su prolongada permanencia y tenaz retorno al mismo lugar, pese a los obstáculos que le ponen en el agua

Bukangi, el increíble caso del tiburón coreano que no quiere vivir en el mar
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Durante más de un mes, Bukangi nadó por el canal de North Port, en la ciudad surcoreana de Busan. Su presencia atrajo a multitudes que se acercaban a la orilla para observarlo, mientras las autoridades desplegaban plataformas flotantes, redes y buzos en sucesivos intentos por devolverlo al mar abierto.

El miércoles 21 de octubre, después de tres intentos, llegó el momento que los equipos buscaban: el tiburón fue conducido fuera del canal. El operativo parecía haber terminado, pero duró poco. A la mañana siguiente, el animal había regresado al cauce tras nadar por debajo de una de las redes instaladas para impedir que volviera a entrar.

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Los equipos desplegaron plataformas flotantes, redes y buzos durante tres intentos para guiar al animal hacia aguas abiertas. (REUTERS/Kim Hong-Ji)
Los equipos desplegaron plataformas flotantes, redes y buzos durante tres intentos para guiar al animal hacia aguas abiertas. (REUTERS/Kim Hong-Ji)

El Ministerio de Océanos de Corea del Sur confirmó el jueves 22 de octubre que Bukangi estaba nuevamente en el canal. Esta vez, había quedado entre la red exterior y una segunda barrera situada entre 30 y 40 metros más adentro.

El Ministerio de Océanos confirmó que el escualo quedó ubicado entre la red exterior y una segunda barrera situada entre 30 y 40 metros hacia el interior. (REUTERS/Kim Hong-Ji)
El Ministerio de Océanos confirmó que el escualo quedó ubicado entre la red exterior y una segunda barrera situada entre 30 y 40 metros hacia el interior. (REUTERS/Kim Hong-Ji)

Las autoridades modificaron entonces el dispositivo. Abrieron la red exterior y reforzaron las barreras restantes para evitar que el tiburón se internara todavía más en el canal, con la esperanza de facilitar su salida hacia aguas abiertas. Las imágenes del lugar mostraron al animal nadando junto a una red interior marcada por boyas amarillas, mientras los equipos trabajaban en la retirada de la estructura exterior y varias personas observaban desde la orilla.

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Pese al regreso inesperado, el Ministerio de Océanos indicó que no consideraba necesarios nuevos intentos activos para guiar al animal hacia el mar. Según las autoridades, su estado era estable y continuarían monitoreándolo.

Alrededor de 1,6 millones de visitantes acudieron a la zona portuaria de Busan atraídos por la presencia de Bukangi desde finales de septiembre. (REUTERS/Kim Soo-hyeon)
Alrededor de 1,6 millones de visitantes acudieron a la zona portuaria de Busan atraídos por la presencia de Bukangi desde finales de septiembre. (REUTERS/Kim Soo-hyeon)

Bukangi recibió su nombre de la denominación coreana de North Port y se convirtió en un fenómeno viral desde que fue avistado a finales de septiembre. De acuerdo con la Corporación de Infraestructura de Busan, alrededor de 1,6 millones de visitantes acudieron a la zona atraídos por su presencia.

El Instituto Nacional de Ciencias Pesqueras de Corea del Sur identificó al animal como una hembra de tiburón oscuro, una especie clasificada en peligro de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

El Instituto Nacional de Ciencias Pesqueras de Corea del Sur identificó al ejemplar como una hembra de tiburón oscuro, especie en peligro de extinción. (REUTERS/Kim Hong-Ji)
El Instituto Nacional de Ciencias Pesqueras de Corea del Sur identificó al ejemplar como una hembra de tiburón oscuro, especie en peligro de extinción. (REUTERS/Kim Hong-Ji)

Su prolongada permanencia en el puerto también despertó preocupación ambiental. Expertos señalaron que el aumento de la temperatura del océano podría estar relacionado con la mayor frecuencia de avistamientos de tiburones en la costa este de Corea del Sur.

Mientras las autoridades mantienen las barreras y vigilan su estado, Bukangi sigue en el canal que lo convirtió en una celebridad inesperada. La prioridad ahora es facilitar su regreso al mar abierto sin someterlo a nuevas maniobras directas.

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