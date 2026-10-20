Retiran más de 718.000 kilos de salchichas, tocino y jamones por fallas que comprometen su seguridad

El Servicio de Inocuidad e Inspección de los Alimentos coordinó el retiro de más de 718.000 kilos de productos cárnicos distribuidos en Estados Unidos y Hong Kong. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Kayem Foods retiró del mercado una amplia variedad de alimentos listos para consumir después de detectar un problema relacionado con las temperaturas de almacenamiento. La medida comprende salchichas, tocino, jamones, hot dogs, fiambres y otros productos comercializados bajo diferentes marcas.

El aviso fue emitido el 17 de octubre de 2026 por el Servicio de Inocuidad e Inspección de los Alimentos (FSIS), dependiente del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. El retiro alcanza aproximadamente 718.676 kilos de productos distribuidos en Estados Unidos y Hong Kong.

PUBLICIDAD

La decisión se tomó después de que un cliente minorista informara que había recibido mercadería a una temperatura elevada. La investigación posterior identificó desviaciones en las condiciones de refrigeración de un depósito donde se almacenaban los alimentos. Aunque al momento del anuncio no se habían confirmado enfermedades relacionadas con el caso, la autoridad federal recomendó no consumir los productos incluidos en la alerta.

Qué productos están incluidos en el retiro

Los alimentos afectados fueron elaborados entre el 31 de marzo y el 7 de octubre de 2026. El listado abarca diferentes tamaños, presentaciones y variedades, por lo que conviene revisar los datos específicos de cada envase para determinar si corresponde al retiro.

PUBLICIDAD

Entre las categorías identificadas por el FSIS se encuentran:

Hot dogs y salchichas de carne vacuna, cerdo y pollo.

Tocino , incluidas variedades ahumadas, de corte grueso y con diferentes sabores.

Jamones enteros, en porciones y en otras presentaciones comerciales.

Fiambres y carnes frías , como mortadela, liverwurst y corned beef.

Pechugas de pavo y otros productos avícolas listos para consumir.

Albóndigas de pollo, salchichas para el desayuno y brisket ahumado.

La autoridad publicó imágenes de las etiquetas y una relación de los artículos afectados con sus respectivos códigos UPC, utilizados para identificar las presentaciones comerciales. La lista también incluye información sobre los envases y otros datos que permiten distinguir los productos sujetos a la medida.

Los alimentos alcanzados llevan uno de estos números de establecimiento en el sello de inspección del Departamento de Agricultura: EST. M/P 7839, EST. P 20935A o EST. M 9520. Estos códigos deben revisarse junto con el nombre del producto y su código UPC, ya que la presencia de una marca incluida en el aviso no significa que todos sus artículos estén afectados.

PUBLICIDAD

La medida comprende alimentos listos para consumir elaborados entre el 31 de marzo y el 7 de octubre de 2026, entre ellos salchichas, jamones y fiambres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las marcas que aparecen en la alerta

El retiro comprende productos comercializados bajo las marcas Kayem, Al Fresco, Triple M, McKenzie, Deutschmacher, Jordan’s, Essem, Winnisimmet y Genoa.

La marca Kayem concentra una parte importante de los artículos identificados. Entre ellos figuran salchichas de carne vacuna y cerdo, hot dogs bajos en sodio, salchichas rojas, mortadela, mini salchichas para cócteles, kielbasa, bratwurst, corned beef y brisket. También aparecen distintas variedades de tocino ahumado, incluidas presentaciones de corte grueso y productos con sabores como maplewood y applewood.

En el caso de Al Fresco, el listado incluye salchichas de pollo con ajo asado, pimiento asado y asiago, espinaca y feta, jalapeño, estilo italiano dulce, manzana, andouille ahumada, cebolla caramelizada y cheddar, hot honey y arándano con salvia. También figuran salchichas para el desayuno, pechuga de pavo y albóndigas de pollo con tomate y albahaca o estilo italiano.

PUBLICIDAD

Los productos de Triple M comprenden jamón Budaball, jamón Tavern y bifes de jamón deshuesado. McKenzie aparece en el retiro con salchichas clásicas, liverwurst, tocino ahumado sin curar, jamones sin curar y varias presentaciones de pechuga de pavo.

La lista también incluye jamón con miel y liverwurst de Deutschmacher; salchichas Ball Game Treats y frankfurters de Jordan’s; frankfurters de Essem, y tocino de Winnisimmet. Genoa también aparece entre las marcas relacionadas con la medida. Para determinar si un artículo concreto está incluido, los consumidores deben consultar el listado oficial y comparar sus identificadores.

Cómo se detectó el problema de refrigeración

El incidente comenzó el 1 de octubre, cuando un cliente minorista informó que había recibido productos a una temperatura elevada. Tras investigar el reclamo, Kayem Foods determinó que distintos alimentos listos para consumir habían permanecido en un depósito refrigerado que registró desviaciones de temperatura.

PUBLICIDAD

El problema se relaciona con la conservación de los alimentos después de su elaboración. Los productos perecederos necesitan mantenerse dentro de las condiciones de refrigeración previstas para preservar su seguridad. Cuando la temperatura se aparta de esos parámetros, pueden crecer microorganismos que vuelven el alimento no apto para el consumo.

El término “abuso de temperatura” utilizado en las alertas de inocuidad describe una situación en la que un alimento queda expuesto a temperaturas inadecuadas durante su almacenamiento o manipulación. No significa, por sí solo, que se haya confirmado la presencia de una bacteria o de otro agente contaminante.

En este caso, el FSIS no atribuyó el retiro a un patógeno específico ni comunicó resultados de laboratorio que demostraran una contaminación concreta. Tampoco había informado de enfermedades confirmadas relacionadas con los productos al momento de emitir el aviso. La medida responde al riesgo asociado con las condiciones de almacenamiento detectadas.

PUBLICIDAD

El organismo clasificó el retiro como Clase I, la categoría de mayor riesgo sanitario, que se utiliza cuando existe una probabilidad razonable de que el consumo de un producto provoque consecuencias graves para la salud o incluso la muerte. Esta clasificación indica el nivel de riesgo asignado al retiro y no significa que se hayan confirmado casos de enfermedad.

Kayem Foods corrigió la falla técnica en su depósito frigorífico y comenzó la notificación a sus clientes mayoristas y minoristas para retirar los lotes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué deben hacer los consumidores

El FSIS recomendó que las personas que tengan productos incluidos en el retiro no los consuman. La instrucción es desecharlos o devolverlos al comercio donde fueron comprados.

Para comprobar si un alimento está afectado, los consumidores deben revisar el nombre exacto del producto, la presentación, el código UPC y el sello de inspección. La comparación con el listado oficial es especialmente importante porque la alerta abarca numerosos artículos y tamaños de envase.

PUBLICIDAD

La recomendación se aplica incluso si el producto parece estar en buen estado. La apariencia o el olor no permiten determinar por sí solos si un alimento que estuvo expuesto a temperaturas inadecuadas es seguro para consumir.

Quienes tengan preguntas sobre el retiro pueden comunicarse con el servicio de atención al consumidor de Kayem Foods al 800-426-6100, de lunes a viernes, de 7.30 a 16.00, hora del este de Estados Unidos. También pueden escribir al correo electrónico info@kayem.com.

Las personas que crean haber enfermado después de consumir alguno de los productos deben consultar a un profesional de salud. Para consultas generales sobre la inocuidad de carnes y aves, el Departamento de Agricultura dispone de una línea gratuita: 888-674-6854.

PUBLICIDAD

Controles del FSIS sobre los productos retirados

El FSIS realiza controles para comprobar que las empresas comuniquen los retiros a sus clientes y que los productos afectados dejen de estar disponibles para la venta. Cuando estén disponibles, las listas de distribución minorista también pueden ayudar a identificar los establecimientos que recibieron la mercadería.

El caso está registrado como retiro 026-2026. La medida busca evitar que los alimentos potencialmente afectados por las desviaciones de temperatura lleguen a los consumidores o continúen a la venta en supermercados, comercios especializados, delicatessen y establecimientos de servicios de comida.

Kayem Foods informó que estaba contactando directamente a sus clientes mayoristas y minoristas para comunicarles cómo identificar y retirar los productos afectados. La empresa también señaló que había corregido el problema relacionado con el sistema de refrigeración de uno de sus depósitos.