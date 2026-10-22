Estados Unidos

Funcionarios de la ciudad de Nueva York publican 40.000 documentos adicionales inéditos posteriores al 11-S

El archivo municipal ya supera las 200.000 páginas e incluye registros que revelan la detección de amianto meses después de los atentados

galeria aniversario ataque torres gemelas 11 septiembre 9/11
La ciudad de Nueva York sumó 40.000 documentos adicionales al archivo público sobre las consecuencias de los atentados del 11 de septiembre (Photo by SETH MCALLISTER / AFP)
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La ciudad de Nueva York habilitó 40.000 nuevos documentos sobre la respuesta posterior a los atentados del 11 de septiembre de 2001, con registros que reavivan las dudas sobre la información oficial difundida acerca de la calidad del aire en la zona de Ground Zero. La publicación eleva a más de 200.000 páginas el archivo público sobre las consecuencias sanitarias y administrativas de los ataques.

La nueva entrega fue anunciada el 21 de octubre por la administración del alcalde Zohran Mamdani y corresponde al segundo lote de documentos divulgados tras un acuerdo judicial con la organización 9/11 Health Watch. La entidad representa a sobrevivientes, familiares y trabajadores afectados por enfermedades vinculadas a la exposición posterior al derrumbe de las Torres Gemelas.

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De acuerdo con información recogida por CBS New York, parte de los documentos señala que funcionarios sanitarios continuaban detectando amianto cerca de diez meses después de los ataques. Esos registros contrastan con los mensajes de autoridades que, durante ese período, sostuvieron que el aire en los alrededores del World Trade Center era seguro.

Los archivos vuelven a poner el foco sobre la calidad del aire

Los informes sanitarios revelan la presencia de amianto en la zona de Ground Zero casi diez meses después del colapso de las torres (Carmen Taylor/KHBS/KHOG-TV, vía AP)
Los informes sanitarios revelan la presencia de amianto en la zona de Ground Zero casi diez meses después del colapso de las torres (Carmen Taylor/KHBS/KHOG-TV, vía AP)

La liberación de los documentos busca aportar información sobre lo que sabía el gobierno local acerca de los riesgos ambientales y de salud posteriores al 11 de septiembre. La oficina del alcalde precisó que los materiales estuvieron fuera del alcance público durante 25 años y que ahora pueden ser revisados a través de un portal oficial.

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El conjunto difundido incluye archivos relacionados con la respuesta municipal, comunicaciones internas y antecedentes sobre condiciones ambientales. También incorpora el llamado memorando Harding y materiales conocidos como las “68 cajas”, dos grupos documentales mencionados durante años por quienes reclamaban una apertura de los registros.

La alcaldía indicó que el archivo contiene más de 200.000 páginas y que su presupuesto para el año fiscal 2027 contempla USD 34 millones destinados a crear y mantener el portal. La medida fue presentada como parte de una política de acceso a documentos reclamados durante décadas por los afectados.

Nuestro compromiso de honrar a las víctimas de los ataques terroristas del 11 de septiembre y de ofrecer transparencia y rendición de cuentas a los sobrevivientes no puede comenzar ni terminar en el aniversario”, afirmó Mamdani en un comunicado de su administración.

El acuerdo judicial abrió el acceso a expedientes retenidos

La publicación se produjo luego de un acuerdo que puso fin a una disputa judicial de varios años entre la ciudad y 9/11 Health Watch. El litigio se centraba en expedientes sobre la calidad del aire, los riesgos sanitarios y las decisiones oficiales adoptadas tras el atentado.

En septiembre, la administración municipal lanzó el primer portal público de documentos del 11 de septiembre y difundió alrededor de 170.000 páginas. El lote anunciado esta semana suma otras 40.000, mientras que las autoridades anticiparon nuevas entregas en los próximos meses.

Benjamin Chevat, director ejecutivo de 9/11 Health Watch, sostuvo que la revisión inicial de los archivos ya disponibles expuso problemas en la respuesta institucional. “Incluso cuando se conocía la dimensión de los peligros, la ciudad, el estado y el gobierno federal no cambiaron de rumbo”, aseguró en declaraciones difundidas por la alcaldía.

Chevat afirmó además que los documentos pueden ayudar a determinar qué información manejaban las autoridades, en qué momento la conocieron y cómo actuaron frente a ella. La organización señaló que sus abogados ya analizan el nuevo material y que comunicarán sus hallazgos cuando concluya esa revisión.

Sobrevivientes y rescatistas reclamaron los registros durante dos décadas

Los rescatistas y residentes del bajo Manhattan reclamaron durante más de dos décadas la apertura de los expedientes de salud pública (EFE/EPA/Ted S. Warren / POOL/Archivo)
Los rescatistas y residentes del bajo Manhattan reclamaron durante más de dos décadas la apertura de los expedientes de salud pública (EFE/EPA/Ted S. Warren / POOL/Archivo)

Los pedidos de acceso fueron impulsados por primeros respondedores, residentes, familiares y personas que desarrollaron enfermedades relacionadas con el 11 de septiembre. Para esos grupos, la información resulta relevante ante las consecuencias que atribuyen a la exposición al polvo y a otros contaminantes presentes tras el colapso de las torres.

CBS New York informó que los documentos divulgados muestran rastros de amianto detectados casi diez meses después de los ataques. La existencia de esos registros resulta central para quienes cuestionan la comunicación oficial sobre los riesgos que enfrentaban quienes vivían, trabajaban o participaban en las tareas de limpieza en el bajo Manhattan.

Mamdani había definido la apertura inicial del archivo como una promesa de “claridad” para millones de neoyorquinos. Con el nuevo lote, el alcalde afirmó: “Me enorgullece publicar estos próximos 40.000 documentos y espero con interés el trabajo que queda por delante”.

La alcaldía de Nueva York confirmó que el acuerdo judicial prevé la difusión de más registros en los próximos meses, mientras 9/11 Health Watch continúa con el análisis de la documentación ya incorporada al archivo público.

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