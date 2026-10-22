En marcha una serie de una de las villanas más icónicas de Batman, Poison Ivy: contará con el showrunner de ‘El Pingüino’ y se podrá ver en HBO Max

Poison Ivy lleva siendo una amenaza para Batman desde tiempos inmemoriables

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Tras estrenar este mismo fin de semana Clayface, un nuevo villano de Batman asoma por la puerta. HBO y DC Studios desarrollan una serie dedicada a Poison Ivy, una de las villanas más reconocidas del universo de Batman. El proyecto está a cargo de Lauren LeFranc, creadora y showrunner de El Pingüino, según confirmó The Hollywood Reporter. La noticia fue reportada primero por Deadline, mientras que LeFranc se encuentra en conversaciones para producir la serie, que todavía está en etapas tempranas, sin mayores detalles confirmados sobre reparto ni guionistas.

Una serie sobre Poison Ivy está en marcha en HBO bajo la producción de Lauren LeFranc, showrunner de El Pingüino. El proyecto no formará parte del universo cinematográfico de Batman dirigido por Matt Reeves, según se informó, aunque aún no se confirmaron detalles de reparto, guion ni fecha de estreno. El dato más relevante del anuncio es que la serie quedará fuera del universo construido por Reeves para sus películas de Batman. Esto la distingue de El Pingüino, que sí formaba parte de esa continuidad.

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La primera aparición de Poison Ivy en un cómic de Batman fue en 1966

El origen de una villana

Poison Ivy fue creada por el dibujante Carmine Infantino y los guionistas Robert Kanigher y Sheldon Moldoff. El personaje debutó en el cómic Batman #181, publicado en junio de 1966, y se convirtió en una de las integrantes permanentes de la galería de villanos del superhéroe. En su versión original de la Edad de Plata, la villana era presentada como Lillian Rose, una botánica seducida por un hombre llamado Marc LeGrand para participar en el robo de un artefacto egipcio que contenía hierbas antiguas. Al temer que ella lo delatara, LeGrand intentó envenenarla con esas mismas hierbas. Rose sobrevivió y descubrió que había adquirido inmunidad a todas las toxinas y enfermedades naturales.

Tras el evento editorial Crisis on Infinite Earths, que reformuló la continuidad de DC Comics, el origen del personaje fue reescrito en 1988 por el guionista Neil Gaiman en el cómic Secret Origins #36. Desde esa versión, la villana pasó a llamarse Pamela Isley, una botánica de Gotham con una infancia marcada por padres emocionalmente distantes. Según esa historia, Isley estudió bioquímica botánica avanzada bajo la tutela del profesor Jason Woodrue, quien la sedujo y luego la inyectó con venenos y toxinas como parte de un experimento. Esa exposición provocó su transformación física y mental, y le otorgó la capacidad de controlar toda forma de vida vegetal además de un beso capaz de matar mediante un tóxico letal en sus labios.

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Uma Thurman es una de las encarnaciones más recordadas de Poison Ivy.

Las otras Poison Ivy

El personaje desarrolló con los años una obsesión particular hacia Batman, descrita en los cómics como la de la única persona que ella no podía controlar debido a su fuerza de voluntad. Esa dinámica se convirtió en un elemento recurrente de sus apariciones durante décadas. Su versión más recordada en imagen real fue interpretada por Uma Thurman en la película Batman & Robin, estrenada en 1997.

Poison Ivy también tuvo presencia constante en producciones animadas: Batman: The Animated Series, Batman: The Brave and the Bold y Harley Quinn, serie en la que suele aparecer vinculada románticamente con el personaje que le da título. Esa relación entre ambas villanas, insinuada por primera vez en el episodio Harley and Ivy de la serie animada de los años 90, se consolidó más tarde en los cómics como un vínculo romántico de larga duración. Además, el personaje protagonizó apariciones en las series live-action Gotham y Batwoman. Hasta ahora, la villana nunca había encabezado una serie propia, algo que este desarrollo en HBO buscaría cambiar por primera vez.

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LeFranc se dio a conocer en el universo de Batman como creadora de El Pingüino, serie que se transformó en un éxito de audiencia y crítica tras su estreno en 2024. Esa producción sí pertenecía de forma directa al universo cinematográfico de Reeves. Contó con Colin Farrell retomando su papel con prótesis del filme The Batman, mientras que el propio Reeves se desempeñó como productor ejecutivo. El Pingüino obtuvo nueve premios Emmy en 2025. Antes de este proyecto, LeFranc había trabajado como guionista y productora en Agents of S.H.I.E.L.D., serie de Marvel transmitida por ABC.

El anuncio sobre Poison Ivy se da un día antes del estreno de Clayface, película centrada en otro villano del hombre murciélago y dirigida por James Watkins. Dentro del calendario de producciones vinculadas a Batman, también se prevé el estreno de The Batman Parte II, dirigida por Reeves, programado para el 18 de febrero de 2028. En paralelo, se informó que HBO no renovó El Pingüino para una segunda temporada, pese al reconocimiento que obtuvo la serie el año anterior.

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