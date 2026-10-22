Intento de secuestro de una adolescente de 13 años a plena luz del día en Miramar: el video de la huida

La Policía identificó al sospechoso como Michael Polanco, de 32 años, quien fue detenido tras huir de la estación de servicio y un juez le negó la fianza. (Fuente: NBC6)

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Una adolescente de 13 años logró escapar de un intento de secuestro ocurrido el lunes en una gasolinera Shell de Miramar, en el sur de Florida. La Policía local identificó al sospechoso como Michael Polanco, de 32 años, residente de Davie, quien fue detenido poco después del incidente y enfrenta cargos graves. El jefe policial, Delrish Moss, confirmó que la menor caminaba hacia su casa cuando fue atacada.

El hecho quedó registrado en un video de vigilancia que muestra el momento en que la menor se soltó del agresor y corrió hacia el interior de la estación de servicio, ubicada en el 2840 S State Road 7. Un testigo que presenció la escena llamó al 911, lo que permitió activar la respuesta policial de forma inmediata.

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Así fue el intento de secuestro de la adolescente de 13 años en la gasolinera de Miramar

Según un boletín oficial difundido por el Departamento de Policía de Miramar, el incidente ocurrió a las 5:34 p.m. De acuerdo con el reporte de arresto citado por el Miami Herald, Polanco se acercó a la menor y le preguntó por unas tijeras. Acto seguido, la sujetó y le rodeó el cuello con el brazo. Un testigo relató a los agentes que, mientras la retenía, el sospechoso le hizo “comentarios sexuales y explícitos provocadores” a la adolescente.

La menor logró soltarse del agresor y corrió hacia el interior de la estación de servicio, una secuencia captada por las cámaras de seguridad de la gasolinera. (Captura de video de cámara de videovigilancia)

La menor logró zafarse y corrió al interior de la gasolinera para ponerse a salvo, una secuencia que las cámaras de seguridad captaron con claridad.

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El jefe Moss describió la agresión en declaraciones recogidas por CBS News Miami: “Este sujeto camina junto a la niña, de repente le pasa el brazo por encima y la sujeta por el cuello. La niña empieza a gritar, logra soltarse y corre hacia uno de nuestros establecimientos comerciales, donde había ayuda disponible”.

De acuerdo con Telemundo 51, un testigo que trabaja en un taller mecánico cercano a la estación de servicio relató que el sospechoso sujetó a la menor por el cuello y que la niña parecía que iba a llorar. El hombre llamó al 911 mientras la adolescente corría hacia el interior de la gasolinera.

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Michael Polanco huyó tras el ataque, pero fue localizado cerca de la estación de servicio

Cuando los agentes de la Policía de Miramar llegaron a la gasolinera Shell, Polanco ya había huido. No obstante, mientras se dirigían al sitio, recibieron un reporte sobre un hombre con una descripción coincidente que provocaba un altercado en las inmediaciones de la estación de servicio.

Polanco huyó de la gasolinera tras el ataque, pero fue localizado por agentes de la Policía de Miramar en las inmediaciones de la estación de servicio. La víctima y un testigo lo identificaron como el agresor. (Miramar Police Department)

Los agentes acudieron al punto señalado, ubicaron al sospechoso y procedieron a detenerlo. Tanto la adolescente como el testigo que presenció el ataque identificaron a Polanco como el agresor, lo que permitió formalizar su arresto. Tras la detención, lo trasladaron a la sede principal de la oficina del Sheriff de Broward.

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“Fue muy inteligente de parte de esta niña pelear, soltarse y llamar la atención sobre la situación para asegurarse de que hubiera ayuda disponible”, declaró el jefe Moss a CBS News Miami. El funcionario agregó: “Si te llevan de un lugar a otro, no sabés qué cosas terribles pueden pasar, así que tenés que correr, pelear y llamar la atención para que no te lleven”.

Cargos por secuestro y agresión contra Michael Polanco tras el ataque en Miramar

Las autoridades imputaron a Polanco cargos por secuestro con daño físico y por aterrorizar a la víctima, además de agresión con lesiones corporales. Ambos delitos constituyen cargos graves en el estado de Florida. El martes, un juez le negó la fianza al acusado, por lo que permanecerá bajo custodia mientras avanza el proceso penal.

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Un boletín del Departamento de Policía de Miramar informa sobre la detención de Michael Polanco por cargos de secuestro y agresión en el estado de Florida. ( Miramar Police Department)

Moss también se refirió al hecho de que el detenido reside en Davie y no en Miramar: “Este sospechoso es de Davie, y no sé por qué estaba en Miramar, pero el mensaje es: si cometes un delito, primero, no deberías hacerlo. Segundo, no vengas a nuestra ciudad a hacerlo porque te vamos a atrapar”, advirtió en declaraciones a CBS News Miami.

El acusado del intento de secuestro en Miramar acumula un amplio historial delictivo

La Policía de Miramar indicó que el detenido posee un extenso récord criminal que incluye delitos violentos, robos con agresión, allanamiento e infracciones relacionadas con estupefacientes, entre otros cargos previos.

Moss señaló que uno de los antecedentes que más preocupa a las autoridades es una acusación previa por exhibición indecente, lo que, según el jefe policial, “nos da una idea de la motivación, aunque quizás nunca estemos seguros”, de acuerdo con lo declarado a CBS News Miami.

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Polanco permanece recluido en la cárcel principal del condado de Broward sin posibilidad de fianza, a la espera de las próximas audiencias judiciales que determinarán el curso del proceso en su contra. La familia de la víctima, según indicó el jefe Moss, prefirió no hacer declaraciones públicas sobre el caso.