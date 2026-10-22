Continúan los bloqueos en el sur de Italia pese al acuerdo anunciado por el gobierno de Giorgia Meloni. (REUTERS/ARCHIVO)

Guardar

El Gobierno de Italia liberó ayudas por 540 millones de euros para los sectores del transporte, la agricultura y la pesca, pero los bloqueos de carreteras continuaban este jueves en Campania y Calabria tras siete días de huelga por el encarecimiento del combustible.

El decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros busca adelantar créditos fiscales y compensaciones por el gasóleo para aliviar los costos de los transportistas. Pese al acuerdo anunciado por Giorgia Meloni, algunos grupos mantenían los cortes, que afectaron el abastecimiento de comercios y supermercados, sobre todo en el sur del país.

PUBLICIDAD

La primera ministra italiana aseguró que el acuerdo con las asociaciones del transporte permitirá que las empresas reciban en los próximos días un anticipo de los créditos fiscales por el gasóleo correspondientes al período de marzo a agosto de 2026.

“No se trata de promesas, sino recursos que ya están llegando al sector”, afirmó Meloni en un video. Según explicó, el Ministerio de Transportes ya había comenzado a efectuar los pagos y las comprobaciones se realizarán después.

Giorgia Meloni advirtió que las autoridades aplicarán las normas del decreto de seguridad que castigan el bloqueo de carreteras como delito. (REUTERS/ARCHIVO)

El Ejecutivo financiará desde noviembre ayudas atrasadas para los transportistas. A los 434 millones de euros ya asignados se sumarán otros 106 millones, mientras que se estudia aplazar el pago de las cuotas de los contratos de arrendamiento de vehículos.

PUBLICIDAD

El decreto también contempla 60 millones de euros para abaratar el gasóleo agrícola en 45 céntimos de euro por litro y 10 millones de euros para el sector pesquero. El ministro de Agricultura, Francesco Lollobrigida, presentó las medidas junto al viceministro de Infraestructuras y Transportes, Edoardo Rixi.

El reclamo para levantar los cortes

Meloni pidió a los transportistas que levanten las protestas tras el acuerdo y denunció que algunos participantes amenazaban a quienes pretendían trabajar y pinchaban los neumáticos de camiones de otros conductores.

“Esto no es una protesta, es intimidación”, advirtió la primera ministra. También sostuvo que las autoridades utilizarán todos los instrumentos legales disponibles, incluidas las disposiciones del decreto de seguridad que tipifican como delito el bloqueo de carreteras.

PUBLICIDAD

Rixi indicó que el paquete permite liberar los créditos fiscales prometidos y atribuyó la demora a problemas técnicos de algunas empresas para completar las solicitudes. Además, dijo que se aplicará el denominado “método español”, que permite incorporar a la factura la diferencia provocada por el aumento del gasóleo para repartirla con quien encarga el transporte.

La huelga de transportistas causó el desabastecimiento de productos básicos en supermercados y comercios de Nápoles. (AP/ARCHIVO)

Lollobrigida calificó de “injustificados” los cortes y afirmó que agravaron la situación de empresas que perdieron parte de su producción perecedera. “Mi llamamiento es que en estas horas se permita a la mercancía del sur de Italia llegar a la distribución”, pidió.

Desabastecimiento en el sur de Italia

Las protestas afectaron con mayor fuerza a las regiones del sur, más dependientes del transporte por carretera por la falta de infraestructuras ferroviarias. En Nápoles, las huelgas dejaron estanterías vacías en numerosos supermercados.

PUBLICIDAD

Los bloqueos persistían en las principales carreteras de Campania y Calabria, donde los transportistas reclamaban medidas suficientes para paliar el aumento del precio del diésel.

La interrupción del transporte también afectó al suministro de carburante en cinco aeropuertos de Italia.