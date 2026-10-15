Estados Unidos

Nueva York atrasará una hora sus relojes el 1 de noviembre: a qué hora será el cambio y cuándo volverá el horario de verano

La madrugada tendrá dos recorridos entre la 1:00 y las 2:00, una particularidad que puede afectar vuelos, turnos nocturnos, reservas y servicios programados

Nueva York atrasará sus relojes una hora el domingo 1 de noviembre de 2026 para marcar el fin del horario de verano (REUTERS/Jeenah Moon)
Nueva York atrasará sus relojes una hora el domingo 1 de noviembre de 2026 para marcar el fin del horario de verano (REUTERS/Jeenah Moon)
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Nueva York atrasará los relojes una hora el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando termine el horario de verano en gran parte de Estados Unidos.

El ajuste ocurrirá a las 2:00 de la madrugada: en ese instante, la hora volverá a ser la 1:00, por lo que esa jornada tendrá una hora adicional.

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La ciudad pasará del horario de verano del Este al horario estándar del Este. Para los residentes, la consecuencia más visible será que amanecerá antes según el reloj, pero también que las tardes oscurecerán más temprano. El regreso al horario de verano está previsto para el domingo 14 de marzo de 2027.

Mano que ajusta la perilla trasera de un reloj analógico de mesa de madera con esfera blanca y números arábigos.
A las 2:00 de la madrugada del 1 de noviembre, los relojes retrocederán a la 1:00 y añadirán una hora a esa jornada (Imagen Ilustrativa Infobae)

(pie de foto: A las 2:00 de la madrugada del 1 de noviembre, los relojes retrocederán a la 1:00 y añadirán una hora a esa jornada)

El cambio de hora en Nueva York será a las 2:00 de la madrugada

En la madrugada del domingo 1 de noviembre, cuando el reloj marque las 2:00, deberá retroceder a la 1:00.

La franja entre la 1:00 y las 2:00 se repetirá, una circunstancia que puede requerir atención en vuelos, turnos nocturnos, reservas y servicios programados por hora.

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La regla federal fija que el horario de verano concluye el primer domingo de noviembre. El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos (NIST) precisa que, en 2026, el cambio se aplica a las 2:00 de la hora local y añade una hora a ese día.

Los teléfonos, computadoras y otros equipos conectados a internet suelen actualizar la hora automáticamente si tienen seleccionada la zona horaria correcta.

En cambio, será necesario cambiar de forma manual los relojes de pared, despertadores, hornos, microondas y algunos sistemas de los automóviles. Una opción para evitar confusiones es hacerlo antes de dormir el sábado 31 de octubre.

La repetición de la franja horaria entre la 1:00 y las 2:00 requerirá ajustes en turnos nocturnos, vuelos y servicios programados (REUTERS/Eduardo Munoz)
La repetición de la franja horaria entre la 1:00 y las 2:00 requerirá ajustes en turnos nocturnos, vuelos y servicios programados (REUTERS/Eduardo Munoz)

Desde el 2 de noviembre el sol se pondrá antes de las 17:00

El primer día completo bajo el horario estándar será el lunes 2 de noviembre. En Nueva York, la puesta del sol está prevista alrededor de las 16:52, por lo que el atardecer quedará instalado antes de las 17:00.

La hora de salida del sol y de puesta del sol seguirá cambiando a medida que avance el otoño. Según las proyecciones astronómicas de Time And Date, el sol se ocultará aproximadamente a las 16:49 el 3 de noviembre y a las 16:42 el 10 de noviembre. Los horarios pueden variar por algunos minutos según el punto de la ciudad desde el que se observen.

El fin del horario de verano no reduce por sí solo la cantidad de luz solar. La duración del día disminuye durante el otoño por la inclinación del eje terrestre y se acerca a su mínimo anual con el solsticio de invierno.

Lo que modifica el reloj es la asignación de esa luz: tras el cambio, el amanecer y el atardecer aparecerán cerca de una hora antes que el día previo.

El sol se ocultará antes de las 17:00 en la ciudad de Nueva York a partir del lunes 2 de noviembre (REUTERS/Eduardo Munoz)
El sol se ocultará antes de las 17:00 en la ciudad de Nueva York a partir del lunes 2 de noviembre (REUTERS/Eduardo Munoz)

Nueva York volverá a adelantar los relojes el 14 de marzo de 2027

El horario estándar del Este se mantendrá hasta el 14 de marzo de 2027. A las 2:00 de esa madrugada, los relojes pasarán directamente a las 3:00 y comenzará otra vez el horario de verano, con una hora menos en esa jornada.

Las fechas responden a la normativa vigente en Estados Unidos. El Departamento de Transporte es la entidad federal encargada de supervisar el horario de verano y las zonas horarias; aunque existen iniciativas legislativas para terminar con los cambios semestrales, no hay una modificación federal aprobada que altere el calendario de 2027.

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