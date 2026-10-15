Estados Unidos

El ex dictador Nicolás Maduro comparecerá ante la Justicia de Nueva York por cargos de conspiración para cometer torturas

La audiencia de este jueves, fijada por el juez Alvin Hellerstein, corresponde a la lectura formal de las nuevas imputaciones. Tras ese trámite, tanto el ex líder del régimen venezolano como su esposa Cilia Flores tendrán derecho a declararse culpables o inocentes

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, aparecen junto a los abogados de Maduro, Barry Pollack y Anna Estevao, y el abogado de Flores, Mark Donnelly, durante una audiencia ante el juez de distrito estadounidense Alvin Hellerstein (REUTERS/Jane Rosenberg/Archivo)
Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, aparecen junto a los abogados de Maduro, Barry Pollack y Anna Estevao, y el abogado de Flores, Mark Donnelly, durante una audiencia ante el juez de distrito estadounidense Alvin Hellerstein (REUTERS/Jane Rosenberg/Archivo)
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Un juez federal de Estados Unidos fijó para este jueves una audiencia en Nueva York en la que el ex dictador venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, deberán responder a nuevos cargos por conspiración para cometer torturas, imputados por la Fiscalía estadounidense la semana pasada.

Según la orden emitida el miércoles por el magistrado Alvin Hellerstein y publicada en el expediente judicial del caso, la audiencia se realizará a las 11:00 horas (15:00 GMT) y abordará los cargos incluidos en la acusación actualizada contra ambos.

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La Fiscalía presentó hace una semana la imputación por conspiración para cometer torturas y extendió a Flores el cargo de narcoterrorismo, que hasta entonces solo recaía sobre Maduro. Los dos continúan acusados de conspiración para importar cocaína hacia territorio estadounidense, y de posesión y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.

De acuerdo con el texto de la acusación actualizada, el régimen venezolano de Maduro infligió torturas contra opositores, militares y otras personas detenidas, entre ellas tres ciudadanos estadounidenses. El documento sostiene que la gestión de Maduro aplicó una estrategia de “represión y torturas” para sostenerse en el poder durante años.

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Sobre el cargo de narcoterrorismo, la Fiscalía alega que Maduro y Flores conspiraron para distribuir y poseer “cinco kilogramos o más de mezclas y sustancias que contuvieran una cantidad detectable de cocaína”, con la intención de aportar “valor económico” a personas u organizaciones vinculadas con actividades terroristas.

Fotografía de archivo de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg que muestra a Cilia Flores (c), esposa del depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro, escuchando al juez Alvin Hellerstein (d), junto a sus abogados defensores Mark Donnelly (i) y Andrés Sáchez (2i), durante una audiencia en un tribunal de Nueva York (Estados Unidos) (EFE/Jane Rosenberg)
Fotografía de archivo de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg que muestra a Cilia Flores (c), esposa del depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro, escuchando al juez Alvin Hellerstein (d), junto a sus abogados defensores Mark Donnelly (i) y Andrés Sáchez (2i), durante una audiencia en un tribunal de Nueva York (Estados Unidos) (EFE/Jane Rosenberg)

Maduro y Flores fueron capturados el 3 de enero por fuerzas estadounidenses en Caracas y trasladados posteriormente a Nueva York, donde permanecen detenidos mientras enfrentan el proceso judicial. La audiencia de este jueves corresponde a la lectura formal de los cargos. Tras ese trámite, ambos acusados tendrán derecho a declararse culpables o inocentes.

El juicio está programado para junio de 2027. El próximo 17 de noviembre se celebrará otra audiencia, en la que Hellerstein evaluará una solicitud de la defensa para desestimar los cargos bajo la figura de la inmunidad soberana, a la que la Fiscalía estadounidense ya se opuso.

Maduro y Flores permanecen recluidos desde enero en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC), una prisión federal que también albergó a otros detenidos de alto perfil, como el narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán, conocido como “el Chapo”, condenado a cadena perpetua en 2019.

El MDC es descrito con frecuencia como un centro con condiciones severas de reclusión. En enero, el analista legal Elie Honig afirmó que se trata de “quizá la más miserable” de las prisiones que visitó, por tratarse de un lugar oscuro, sobrepoblado y ruidoso.

Las autoridades penitenciarias no informaron en qué sector del MDC se encuentran recluidos Maduro y Flores. Abogados y especialistas consideran que ambos permanecen separados y que, por su perfil, fueron ubicados en la Unidad de Vivienda Especial (SHU).

El ex dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, en nuevas imágenes publicadas por sus redes oficiales, el 30 de agosto de 2026, en Estados Unidos (@NicolasMaduro)
El ex dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, en nuevas imágenes publicadas por sus redes oficiales, el 30 de agosto de 2026, en Estados Unidos (@NicolasMaduro)

Nicolás Maduro Guerra, hijo mayor del ex dictador, declaró en marzo que su padre se mantenía “con mucho ánimo”, que intentaba hacer ejercicio y que había bajado de peso, según conversaciones telefónicas que mantuvo con él. Sin embargo, los internos del MDC cuentan con escasas posibilidades de actividad física, por lo que atribuyeron la pérdida masa muscular a las condiciones de la alimentación en el centro.

Durante la audiencia judicial de marzo, la segunda desde su llegada a Nueva York en enero, periodistas constataron que Maduro se veía más delgado. Cuatro meses después, en su comparecencia de julio, lucía con mejor aspecto físico y un corte de cabello reciente. En esa oportunidad se mostró animado y saludó a distancia a los presentes en la sala.

Hasta el momento, los abogados de Maduro no reportaron un deterioro en su estado de salud vinculado con la reclusión, a diferencia del caso de Flores, cuya condición cardíaca motivó el pedido de arresto domiciliario desestimado por el tribunal.

(Con información de EFE)

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