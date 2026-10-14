Tiene 17 años y lo juzgan como adulto: disparó, persiguió a una víctima y le gritó "te voy a matar" en un complejo de Hialeah

Michael Isaac Delgado, un adolescente de Hialeah, enfrenta cargos como adulto tras amenazar de muerte a una persona y dispararle mientras huía. (NBC6)

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Michael Isaac Delgado, de 17 años, fue juzgado como adulto en Hialeah tras abrir fuego contra un grupo de jóvenes, perseguir a una de las víctimas con el arma en mano y dispararle mientras huía gritándole “Te voy a matar”, informó NBC Miami.

El adolescente enfrenta en un tribunal de adultos de Miami-Dade cargos de intento de asesinato en segundo grado por el tiroteo en un complejo de apartamentos, donde también disparó contra el vehículo en el que otros intentaban escapar.

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Delgado fue detenido el 2 de septiembre, un día después del tiroteo en la comunidad Aquabella

El incidente ocurrió el 1 de septiembre en el complejo residencial Aquabella, ubicado en 11181 West 35th Way, en Hialeah. Según el informe de arresto, el grupo de víctimas había acudido al lugar para reunirse con Delgado y otro adolescente con la intención de resolver un conflicto preexistente. Ambas partes habían acordado, el día anterior, una pelea individual para resolverlo.

Al llegar al complejo, el altercado físico derivó en un tiroteo. Delgado extrajo un arma y disparó dos veces al aire, luego comenzó a perseguir a una de las víctimas mientras profería amenazas, según el informe policial. La víctima declaró a las autoridades que podía escuchar las balas pasar cerca de su cabeza y su cuerpo durante la huida.

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Uno de los disparos atravesó la puerta trasera de una camioneta en la que huían tres personas

El joven Michael Isaac Delgado comparece por videoconferencia ante la jueza Mindy S. Glazer durante una audiencia judicial en Florida. (WSVN)

Un segundo damnificado relató que Delgado le apuntó directamente con el arma a la cara y disparó en su dirección. Además, el adolescente efectuó un disparo contra la camioneta Tahoe negra en la que tres de los presentes intentaban alejarse del lugar; el proyectil perforó la puerta trasera del lado del conductor, aunque ninguno de los ocupantes resultó herido.

Esa misma noche, agentes de la policía detuvieron la Tahoe en las inmediaciones al creer que estaba involucrada en el tiroteo, y retuvieron a los cuatro jóvenes que viajaban en ella. Según el informe de arresto, los ocupantes eran amigos de las víctimas. Los agentes también localizaron a uno de los damnificados, que había huido a pie y llamado al 911 para alertar sobre lo ocurrido.

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Delgado admitió haber disparado, pero atribuyó parte de los hechos al segundo sospechoso

Agentes de la oficina del alguacil de Miami-Dade intervienen en el operativo policial vinculado al caso del adolescente Michael Isaac Delgado. (NBC6)

Al día siguiente del tiroteo, Delgado y otro adolescente —también de 17 años— fueron localizados e interrogados. Delgado admitió haber portado una pistola y disparado una vez al aire, aunque señaló que el segundo joven también había disparado, tanto al aire como contra el vehículo. Este último solo reconoció un disparo al aire. Se desconoce si el segundo sospechoso, arrestado en relación con el mismo hecho, será procesado como adulto.

Delgado había sido detenido inicialmente por dos cargos de intento de asesinato y cuatro cargos de disparar un proyectil mortal. Posteriormente fue trasladado al Metro West Detention Center para enfrentar los cargos en la jurisdicción adulta, que incluyen un cargo de intento de asesinato en segundo grado, un cargo de disparar un proyectil mortal y dos delitos menores.

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La defensa presentó pruebas atenuantes y argumentó que la otra parte también portaba armas

El miércoles, Delgado compareció ante un tribunal de adultos, donde el juez ordenó su detención sin derecho a fianza. Su abogado defensor, Omar López, manifestó su inconformidad con la decisión de la fiscalía estatal de mantener el caso en el sistema adulto.

Un agente de la policía de Hialeah apunta a Michael Isaac Delgado durante su detención en una vía pública. (NBC6)

“Definitivamente es decepcionante; esperábamos que la fiscalía estatal considerara las pruebas atenuantes que presentamos”, dijo López en declaraciones recogidas por NBC Miami tras la audiencia. El letrado argumentó que se trató de una pelea mutua que escaló fuera de control y subrayó que al menos uno de los jóvenes del grupo contrario tenía fotografías de sí mismo con armas, información que, según afirmó, fue puesta en conocimiento de la fiscalía.

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López adelantó que solicitará una audiencia para pedir la liberación de su cliente. “Tiene 17 años. Este es su primer contacto con el sistema de adultos; quizás con un brazalete electrónico y arresto domiciliario total”, indicó el defensor.