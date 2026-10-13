Un ex marine podría enfrentarse a la pena de muerte por la masacre en un bar de Carolina del Norte

El acusado disparó desde una lancha hacia un restaurante en Southport y enfrenta 18 cargos por delitos graves (Facebook: American Fish Company)

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El fiscal del condado de Brunswick, Jon David, anunció la semana pasada que buscará la pena de muerte contra Nigel Max Edge, el ex infante de marina acusado de matar a tres personas y herir a ocho más en un bar costero de Carolina del Norte en septiembre de 2025. La decisión llega en medio de un proceso judicial frenado desde hace meses por dudas sobre la capacidad mental del imputado para enfrentar un juicio.

El 27 de septiembre de 2025, Edge pilotó una lancha hasta el muelle del restaurante American Fish Company, en la localidad de Southport, y abrió fuego con un rifle de estilo AR de cañón corto, con silenciador, culata plegable y mira telescópica. Tres personas murieron en el ataque, según reconstruyó Associated Press.

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Esa misma noche, la Guardia Costera de Estados Unidos lo localizó en una rampa pública de Oak Island y lo detuvo. Edge enfrenta 18 cargos por delitos graves, entre ellos 3 por asesinato en primer grado, 5 por intento de asesinato en primer grado, 5 por agresión con arma mortal con intención de matar y uno por disparar un arma dentro de una propiedad ocupada.

La calificación de caso capital otorga al imputado el derecho a un segundo abogado especializado y a dos juicios separados (WECT 6)

La fiscal decidió avanzar pese a que la capacidad del acusado sigue sin resolverse

La designación de caso capital fue posible luego de que el juez superior Jason Disbrow determinó que existían factores agravantes suficientes para proceder bajo esa figura.

El estatuto de Carolina del Norte contempla la pena de muerte cuando el acusado crea conscientemente un riesgo grave de muerte para más de una persona mediante un arma de ese potencial letal.

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Sin embargo, David subrayó que la decisión no es definitiva. “Si surgen pruebas sobre el estado mental de Edge al momento del delito, reconsideraremos”, sostuvo el fiscal. Aunque agregó en declaraciones recogidas por AP: “Si nunca recupera la capacidad, la pena de muerte no sería una sentencia legal y sería retirada de consideración”.

La designación capital, además, activa garantías procesales adicionales para el imputado: un segundo abogado especializado en casos capitales, peritos e investigadores financiados por el Estado, el derecho a dos juicios separados —uno de culpabilidad y otro de penalidad— y una apelación automática.

El juez declaró incompetente al procesado y ordenó su traslado al Cherry Hospital para recibir tratamiento psiquiátrico (POLICÍA DE CHARLOTTE)

Edge fue hallado incompetente para ser juzgado y lleva meses en tratamiento psiquiátrico

En febrero de 2026, Edge compareció a una audiencia de Regla 24, el procedimiento obligatorio previo en casos de primer grado que define si el Estado perseguirá la pena capital.

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Tres evaluadores independientes —dos presentados por la defensa y uno designado por el Estado— coincidieron en que el acusado carecía de la capacidad para comprender los alcances del proceso judicial y colaborar con su defensa.

El juez Disbrow lo declaró incompetente en abril y ordenó su traslado al Cherry Hospital de Goldsboro para recibir tratamiento, incluidos medicación y terapia, con el objetivo de restituir esa capacidad. Edge permaneció bajo custodia durante todo el período de tratamiento.

Edge sirvió casi seis años en el Cuerpo de Marines, alcanzó el rango de francotirador de élite y recibió la Medalla Púrpura por sus heridas en combate. En 2006, fue impactado por disparos en varias ocasiones durante operaciones en Iraq, incluido un proyectil en la cabeza. Su familia confirmó que tiene un fragmento de bala alojado en el cráneo.

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Desde entonces, según registros revisados por medios locales, manifestó creencias delirantes sostenidas: acusó al Departamento de Policía de Oak Island, al Brunswick Medical Center y a una iglesia local de integrar una conspiración, y afirmó que la cantante Kellie Pickler intentó envenenarle el whisky. Esas conductas fueron documentadas en una autobiografía autopublicada titulada Headshot: Betrayal of a Nation.

Nigel Max Edge sirvió como francotirador en el Cuerpo de Marines y conserva un fragmento de bala en el cráneo desde la guerra de Iraq (Brunswick County Sheriff's Office)

La defensa sostiene que el acusado nunca podrá estar en condiciones de ir a juicio

Matthew Geoffrion, defensor capital de Edge, presentó una moción para postergar la audiencia del miércoles y argumentó que la lesión cerebral de su cliente hace que sea prácticamente imposible que recupere la capacidad procesal. “Las posibilidades de restauración de capacidad en este caso parecen bajas”, escribió en el documento.

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Durante la audiencia, fue más directo y le planteó al juez Disbrow: “¿Por qué vamos a buscar la muerte de un hombre que es incapaz —médica, psiquiátrica y psicológicamente— de proceder, y que es muy poco probable que lo haga? ¿Cuál es el punto?”.

David respondió que los especialistas del hospital estatal donde Edge está internado “concluyeron que es probable que sea restituido”. El fiscal también descartó que la designación capital sea un perjuicio para el imputado, al señalar que le garantiza el mayor nivel de protección que el sistema ofrece.

La defensa sostuvo que la lesión cerebral del imputado imposibilita la restitución de su capacidad procesal (WECT 6)

El cambio de fiscal en el condado agrega otra variable al caso

La transición institucional en la fiscalía de Brunswick suma complejidad al proceso. David anunció su renuncia el año pasado y el fiscal entrante, JK Somers, se incorporó a la oficina el 5 de octubre para el proceso de inducción antes de asumir formalmente en enero. Somers ganó las primarias del Partido Republicano y es el candidato sin oposición demócrata al cargo.

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David reveló que Somers tuvo contacto previo con Edge en su rol como abogado privado: Edge lo consultó por asuntos legales y Somers le derivó recursos para veteranos, sin haber vuelto a hablar con él desde entonces, aunque recibió honorarios por la consulta.

Ante esa situación, el colegio de abogados del Estado recomendó que uno de los fiscales adjuntos de la oficina asuma la conducción del caso cuando David se retire en diciembre.

Carolina del Norte mantiene una moratoria de facto en las ejecuciones desde 2006. El último condenado a muerte ejecutado en ese estado fue Samuel Russell Flippen, mediante inyección letal, por el asesinato de su hijastra de 2 años. La próxima audiencia administrativa del caso Edge está programada para el 7 de diciembre.

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