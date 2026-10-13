Trump estudia destituir a la embajadora en Grecia, Kimberly Guilfoyle, por las denuncias de conducta indebida

Kimberly Guilfoyle, embajadora de Estados Unidos en Grecia, interviene durante la visita del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, a la oficina del primer ministro en Atenas, Grecia, el 7 de octubre de 2026. REUTERS/Louisa Gouliamaki

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que estudia destituir a Kimberly Guilfoyle, su embajadora en Grecia, tras una serie de informaciones que la vinculan con conductas indebidas, y posiblemente ilegales, antes y durante su paso por Atenas. “Lo estamos mirando. No estamos contentos”, respondió a los periodistas en la Casa Blanca.

El domingo, un alto funcionario había adelantado a la agencia AP, bajo condición de anonimato, que Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, están muy molestos con la conducta atribuida a la embajadora. Según esa fuente, ambos resolverán su situación probablemente en los próximos días.

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Las acusaciones proceden de The Wall Street Journal, que las publica desde finales de septiembre. El diario sostiene que Guilfoyle dijo a invitados a una recepción que Washington podía socavar al Gobierno griego si quisiera. También afirma que promovió los intereses de una empresa griega de construcción y energía y que permitió el acceso de su lobista a reuniones diplomáticas privadas.

La entrega más grave apareció el miércoles de la semana pasada. Guilfoyle habría pedido a un donante de Trump que pagara una deuda de USD 100.000 con American Express, a cambio de acceso a funcionarios de la administración y ayuda en problemas fiscales y legales. Los mensajes datarían de julio de 2025, días antes de su audiencia de confirmación en el Senado. El donante, identificado como Eric Deters, sostiene que no realizó el pago.

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El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio (a la derecha), y la embajadora de EE. UU. en Grecia, Kimberly Guilfoyle, descubren una placa durante una ceremonia de inauguración en la sede de la Embajada de Estados Unidos en Atenas, Grecia, el 7 de octubre de 2026. Mark Schiefelbein/Pool vía REUTERS

La defensa de la embajadora, a cargo de los abogados David Schwartz y Jesse Binnall, rechazó en un comunicado cualquier irregularidad. Aseguran que el dinero reclamado correspondía a apariciones públicas y conferencias anteriores a su nominación que nunca se pagaron, y que estudian acciones legales para cobrarlo. Según el Journal, un abogado de Guilfoyle puso además en duda la autenticidad de los mensajes. Los letrados añadieron que, antes de cada viaje en avión privado, la embajadora pidió y siguió las pautas del Departamento de Estado.

Rubio pasó de defenderla a callar. Tras respaldarla en un primer momento, rehusó comentar las nuevas informaciones. El jueves, en Atenas, dijo que desconocía si eran ciertas y que no respondería a lo que no pudiera confirmar. Frente a su avión, con Guilfoyle presente, afirmó que lo publicado “no es el evangelio”.

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Un segundo funcionario, también anónimo, indicó que el inspector general del Departamento de Estado examina las denuncias, aunque no pudo precisar si existe una investigación formal. Estas revisiones informales son frecuentes y no siempre derivan en un proceso que pueda acabar en sanciones o destitución. El Departamento declinó comentar. Los demócratas Gregory Meeks, Jeanne Shaheen y Robert Garcia, que lideran sus bancadas en comités de Exteriores y Supervisión, reclamaron una investigación.

Una designación por afinidad

El presidente de EE. UU., Donald Trump, saluda a la embajadora de EE. UU. en Grecia, Kimberly Ann Guilfoyle, durante una celebración en honor al Día de la Independencia de Grecia en el Salón Este de la Casa Blanca en Washington D. C., Estados Unidos, el 26 de marzo de 2026. REUTERS/Kylie Cooper

Trump anunció la nominación en diciembre de 2024 y la definió como “amiga y aliada cercana”. Guilfoyle, exfiscal en California y ex comentarista de Fox News, presidió las finanzas de su campaña de 2020. Había sido pareja de Donald Trump Jr. desde 2018 y estuvieron comprometidos desde 2020. La ruptura se conoció casi al mismo tiempo que su designación.

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El Senado la confirmó el 18 de septiembre de 2025, en una votación única de 51 a 47 que incluyó a 48 nominados. Los republicanos habían cambiado las reglas de la cámara para aprobar cargos de este nivel en bloque. Guilfoyle se convirtió en la primera mujer al frente de la embajada estadounidense en Atenas.

El puesto tiene peso estratégico. Grecia es miembro de la OTAN y Rubio viajó a Atenas la semana pasada para un diálogo estratégico sobre seguridad regional y energética. Washington busca estrechar los vínculos de defensa, energía y navegación con Atenas en un momento de tensión en el Mediterráneo oriental.

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Hasta ahora no hay datos públicos sobre una reacción oficial del Gobierno griego ni sobre la apertura de un proceso formal contra la embajadora. Guilfoyle tampoco se ha pronunciado en persona sobre las denuncias. La decisión que se tome esta semana mostrará cuánto está dispuesta a tolerar la Casa Blanca en una representante cuyo nombramiento se apoyó, fundamentalmente, en la lealtad personal.