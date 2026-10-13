Selma Blair quedó en libertad bajo una fianza de USD 20.000 tras un presunto incidente a bordo de un vuelo de Delta

Selma Blair quedó procesada por dos cargos de agresión en segundo grado en un tribunal de Queens y recuperó la libertad tras pagar una fianza en efectivo. (REUTERS/STRINGR.COM)

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La actriz Selma Blair quedó procesada el lunes por la noche en el Tribunal Penal de Queens, Nueva York, por dos cargos de agresión en segundo grado tras un presunto altercado a bordo del vuelo 938 de Delta Air Lines, que cubría la ruta entre Los Ángeles y el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy. La Justicia fijó una fianza de USD 20.000 en efectivo o USD 60.000 mediante caución y la actriz quedó en libertad tras pagar el monto en efectivo.

De acuerdo con las autoridades de la Autoridad Portuaria, el Departamento de Policía recibió un llamado el domingo por la noche en el JFK en relación con una pasajera que habría protagonizado conductas físicamente agresivas a bordo de la aeronave, estacionada en la terminal tras llegar desde el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles.

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Dos auxiliares de vuelo resultaron heridos —uno tuvo que ser trasladado al hospital— y los pilotos advirtieron a los controladores de tráfico aéreo antes del aterrizaje que un pasajero tenía una nariz con sangre. Otro presentaba marcas de mordedura, por lo que solicitaron personal médico en la puerta de embarque.

Selma Blair enfrenta cargos de agresión por el incidente en el vuelo de Delta

Según la denuncia penal presentada en Queens, los cargos contra Blair están contemplados en la sección 120.05(3) del Código Penal de Nueva York. La causa fue diferida: la próxima audiencia está prevista para el 19 de enero de 2027, de acuerdo con lo informado por ABC7 New York.

Un altercado a bordo del vuelo de Delta Air Lines entre Los Ángeles y Nueva York dejó dos auxiliares de vuelo heridos y requirió atención médica de urgencia. (REUTERS/STRINGR.COM)

La denuncia también menciona presuntas agresiones contra la agente de la Autoridad Portuaria Maria Suarez y la enfermera registrada Ashley DeLeo, según consta en el documento obtenido por ABC News. De acuerdo con la denuncia, Blair pateó a la oficial Suarez en forma reiterada en la cara, el cuello y el pecho mientras la transportaban desde la Terminal 4 del JFK hasta una ambulancia.

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La oficial sufrió hinchazón en la mandíbula y dolor en el cuello y el pecho. Luego fue atendida en un hospital. En un episodio aparte, ya en el Jamaica Hospital Medical Center, Blair presuntamente pateó a la enfermera DeLeo en el pecho durante el traslado para recibir atención médica, lo que le causó dolor en esa zona, según la misma denuncia.

La defensa alega confusión y desorientación por falta de medicación y un golpe en la cabeza

El abogado de Blair, Shawn Barnes, sostuvo en la audiencia de arraigo que lo ocurrido no constituyó una agresión intencional. La defensa alegó que su representada había omitido varias dosis de “un poderoso medicamento que controla síntomas neurológicos graves” —Blair padece esclerosis múltiple— y que, durante el vuelo, sufrió una caída y un golpe en la cabeza.

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La denuncia penal detalla presuntas agresiones físicas perpetradas contra una agente de la Autoridad Portuaria y una enfermera de hospital. (REUTERS/STRINGR.COM)

Barnes afirmó que la combinación de esos factores con la altitud derivó en “un estado de severa confusión y desorientación”. La defensa también señaló que la actriz había trabajado jornadas extensas en un rodaje los días previos al vuelo.

El otro abogado defensor, Joshua Reitzas, pidió a la jueza Indira Kahn que considerara la trayectoria personal y profesional de Blair. La magistrada rechazó el argumento: “La señora Blair no debe recibir un trato especial por ser una celebridad”, respondió. La jueza también ordenó a Blair que permaneciera esposada durante la audiencia —pese al pedido de la defensa en contrario— y que no se acercara a la enfermera DeLeo.

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Delta descartó impacto operativo y el FBI y la FAA investigan el caso

En un comunicado enviado a ABC News, Delta Air Lines señaló que el vuelo no tuvo impacto operativo y que llegó antes de lo previsto, con las fuerzas de seguridad a la espera en la pista. “Delta tiene cero tolerancia hacia conductas ilegales o perturbadoras, ya que la seguridad de nuestros clientes y tripulación siempre es la prioridad”, afirmó la aerolínea.

Por su parte, el representante de Blair confirmó al mismo medio que la actriz atravesó “una emergencia médica que derivó en la presunta conducta” y que, al aterrizar, recibió atención inmediata y se encontraba en estado estable.

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La defensa de la actriz atribuyó el episodio a la falta de medicación para la esclerosis múltiple y a un golpe en la cabeza durante el trayecto. (REUTERS/Mario Anzuoni)

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Administración Federal de Aviación (FAA) indicaron que investigan el incidente. En paralelo, el lunes Blair también recibió una notificación de infracción federal por una presunta agresión dentro de la jurisdicción marítima y territorial especial de Estados Unidos, según una fuente familiarizada con el sumario citada por ABC News.

Ese sumario es competencia del tribunal de infracciones menores del juzgado federal de Brooklyn y, hasta el momento, no tiene fecha de audiencia asignada. A diferencia de los cargos estatales —que, de prosperar, conllevarían una pena de entre dos y siete años de prisión— la infracción federal no constituye un delito grave.

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La actriz ya había protagonizado un incidente en un vuelo en 2016

Este no es el primer episodio de Blair. En junio de 2016, fue retirada en camilla de un avión y hospitalizada tras un altercado a bordo, según informó ABC News.

En aquella oportunidad, Blair reconoció en una declaración al medio Vanity Fair que había mezclado alcohol con medicación: “Cometí un grave error. Mezclé alcohol con medicación, lo que me hizo perder el conocimiento y me llevó a decir y hacer cosas que lamento profundamente”.