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Selma Blair atribuyó su violento episodio a bordo de un avión a la falta de medicación y agotamiento extremo

La actriz, diagnosticada con esclerosis múltiple, enfrenta hasta siete años de prisión por el incidente ocurrido en un vuelo

Selma Blair atribuyó el ataque en el avión a la falta de medicación y agotamiento extremo
Selma Blair se declaró no culpable de dos cargos de agresión en segundo grado tras un incidente en un vuelo de Delta Air Lines. (REUTERS)
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Selma Blair se declaró no culpable de dos cargos de agresión en segundo grado tras un incidente violento a bordo de un vuelo de Delta Air Lines entre Los Ángeles y Nueva York, en el que supuestamente atacó a azafatas, a un agente de policía y a una enfermera.

Sus abogados atribuyen la conducta a un cuadro de confusión provocado por la falta de medicación para tratar su esclerosis múltiple.

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El abogado defensor Shawn Barnes explicó ante la jueza Indira Khan, en el tribunal de Queens, que su clienta había omitido varias dosis de “un poderoso medicamento que controla síntomas neurológicos graves”.

Barnes agregó que Blair había subido al avión tras trabajar “extensas y agotadoras horas” en un set de filmación y que, durante el vuelo, sufrió una caída en la que se golpeó la cabeza.

“Estos factores, sumados a la altitud, resultaron en un estado de grave confusión y desorientación”, sostuvo Barnes. “Esto no fue una agresión intencional”.

La defensa atribuyó el cuadro de desorientación a la falta de medicación para la esclerosis múltiple y a un golpe en la cabeza. (REUTERS/STRINGR.COM)
La defensa atribuyó el cuadro de desorientación a la falta de medicación para la esclerosis múltiple y a un golpe en la cabeza. (REUTERS/STRINGR.COM)

Otro defensor de la actriz, Joshua Reitzas, pidió a la jueza que tuviera en cuenta la trayectoria de Blair.

Al respecto, Khan respondió con firmeza: “La señora Blair no debe recibir un trato especial por ser una celebridad”.

Un representante de Blair indicó que ella “experimentó una emergencia médica que derivó en la conducta imputada” y que, tras aterrizar, recibió atención médica de inmediato.

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Selma Blair intentó abrir la puerta del avión en pleno vuelo

El altercado se produjo el domingo 11 de octubre a bordo de un vuelo de Delta Air Lines con destino al aeropuerto John F. Kennedy (JFK) de Nueva York, según informó el Departamento de Policía de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey en un comunicado.

Selma Blair intentó abrir la puerta de la aeronave mientras el avión aún estaba en el aire, lo que desencadenó una confrontación con la tripulación.

La actriz intentó abrir la puerta de la aeronave durante el trayecto y causó lesiones a dos integrantes de la tripulación. (REUTERS/Mario Anzuoni)
La actriz intentó abrir la puerta de la aeronave durante el trayecto y causó lesiones a dos integrantes de la tripulación. (REUTERS/Mario Anzuoni)

En el audio de control aéreo publicado por la aplicación ATC, el piloto solicitó personal médico en la puerta de llegada para atender mordeduras y una nariz ensangrentada, aunque descartó la necesidad de ambulancias.

“Parece que la pasajera conflictiva también se golpeó la cabeza contra el tabique o algo así”, dijo el piloto a la torre.

Fue inmovilizada a bordo y detenida al aterrizar, cerca de las 23:00 del domingo. Dos azafatas resultaron con lesiones; una de ellas fue trasladada al hospital para evaluación.

Mientras era trasladada en ambulancia al Jamaica Hospital Medical Center, Blair supuestamente sacó una pierna de las correas de la camilla y pateó repetidamente en el rostro, el cuello y el pecho a la agente de policía que la custodiaba, causándole dolor grave e inflamación, de acuerdo con los documentos de cargos.

Una vez en el hospital, presuntamente pateó en el pecho a una enfermera, quien presentó cargos.

La jueza fijó una fianza de 20.000 dólares en efectivo y dictó una medida de protección a favor de la enfermera. (REUTERS/Mario Anzuoni)
La jueza fijó una fianza de 20.000 dólares en efectivo y dictó una medida de protección a favor de la enfermera. (REUTERS/Mario Anzuoni)

La estrella de cine enfrenta de dos a siete años de prisión si es declarada culpable de los dos cargos estatales de agresión en segundo grado —uno por el ataque a la agente y otro por el ataque a la enfermera—, además de cargos federales separados vinculados al incidente a bordo de la aeronave, que serán tramitados en el tribunal de infracciones leves del tribunal federal en Brooklyn. El FBI investiga el caso.

La jueza Indira Khan fijó la fianza en USD 20.000 en efectivo o USD 60.000 en caución. La próxima audiencia fue fijada para el 19 de enero de 2027, y Khan ordenó una medida de protección a favor de la enfermera agredida.

Delta señaló que la aerolínea tiene “tolerancia cero frente a comportamientos insubordinados o ilegales, ya que la seguridad de nuestros clientes y tripulación siempre es la prioridad”. El FBI, por su parte, indicó que no comenta investigaciones en curso, conforme a la política del Departamento de Justicia.

No es la primera vez que Selma Blair protagoniza un episodio conflictivo en un avión. En junio de 2016, fue retirada en camilla de un vuelo de Cancún a Los Ángeles en el que viajaba junto a su hijo Arthur, de entonces cuatro años, y el padre del niño, el diseñador de moda Jason Bleick.

En aquella ocasión, la artista de Hollywood reconoció haber mezclado alcohol con medicación, lo que le provocó un episodio del que dijo no recordar nada.

Selma Blair padece esclerosis múltiple desde 2018 y mantenía un periodo de estabilidad clínica sin recaídas. (Cortesía de BARBARA ALINK/ALINKER/Entregada vía REUTERS)
Selma Blair padece esclerosis múltiple desde 2018 y mantenía un periodo de estabilidad clínica sin recaídas. (Cortesía de BARBARA ALINK/ALINKER/Entregada vía REUTERS)

Blair, de 54 años, fue diagnosticada con esclerosis múltiple en 2018. En 2025 confirmó que llevaba “un par de años” sin recaídas. “Eso, por supuesto, significa el mundo para mí”, dijo entonces a la revista Stellar.

La actriz es conocida por sus papeles en Juegos sexuales (1999), Legalmente rubia (2001) y Hellboy (2004).

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