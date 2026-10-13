Estados Unidos

Retiran del mercado más de 2.100 asientos de baño para bebés por riesgo de ahogamiento: cómo identificar los productos afectados

La autoridad federal no había recibido reportes de lesiones ni fallecimientos relacionados con estos artículos al momento de publicar la advertencia

Un bebé sentado en un asiento verde de plástico dentro de una bañera con agua junto a dos adultos, una esponja y patos de goma.
La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos ordenó el retiro de 2.140 asientos de baño para bebés de la marca ONTHEWEI. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos retiró del mercado cerca de 2.140 asientos de baño para bebés ONTHEWEI por un riesgo de ahogamiento asociado con su inestabilidad. La medida alcanza unidades vendidas en Amazon.com durante abril de 2026 y ordena a los consumidores suspender su uso de forma inmediata. El organismo federal informó que los asientos pueden volcarse durante el baño, una situación que puede provocar lesiones graves o la muerte de un niño. Según la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC), no se registraron incidentes, lesiones ni muertes vinculadas con los productos al momento del anuncio.

El retiro incluye asientos identificados con el modelo MY002, fabricados el 10 de enero de 2026, según la etiqueta ubicada en la parte posterior de cada unidad. Los artículos fueron ofrecidos en colores gris, rosa, azul y verde niebla, y cuentan con brazos de sujeción desmontables y tres ventosas en la base. De acuerdo con la CPSC, el precio de venta osciló entre USD 40 y USD 50.

PUBLICIDAD

La alerta forma parte de los controles federales sobre productos infantiles destinados a utilizarse en bañeras. La autoridad señaló que los asientos retirados incumplen el estándar obligatorio para asientos de baño infantiles porque carecen de la estabilidad requerida. Según la CPSC, los niños pequeños pueden ahogarse incluso en una cantidad limitada de agua, por lo que estos dispositivos no reemplazan la supervisión directa de un adulto.

Qué asientos de baño para bebés fueron retirados del mercado

El retiro afecta a unas 2.140 unidades de asientos de baño ONTHEWEI distribuidas en Estados Unidos. La empresa identificada por las autoridades es Hubei Youhong Trading Co., Ltd., con sede en China, que comercializa estos artículos bajo la marca ONTHEWEI. Según la CPSC, los productos se vendieron exclusivamente a través de Amazon.com en abril de 2026.

PUBLICIDAD

Los compradores deben revisar la etiqueta ubicada en la parte trasera del asiento para determinar si su producto forma parte de la alerta. La identificación debe incluir el texto “Model No: MY002” y la fecha “Date of manufacturer: 2026/1/10”. De acuerdo con la CPSC, esos datos permiten distinguir las unidades alcanzadas por el retiro de otros productos de baño infantil que no figuran en el aviso.

La descripción oficial también menciona que los asientos tienen una estructura plástica, un respaldo removible, brazos de restricción desmontables y tres ventosas adheridas a la parte inferior. Según la CPSC, las unidades se vendieron en cuatro variantes de color: gris, rosa, azul y verde niebla.

El organismo no informó sobre la existencia de otros modelos de ONTHEWEI incluidos en esta medida. Por ese motivo, la recomendación se limita a los productos que coincidan con el número de modelo, la fecha de fabricación y las características físicas detalladas en el aviso. De acuerdo con la CPSC, los consumidores que tengan dudas deben comunicarse con la empresa antes de volver a utilizar el asiento.

Asiento de plástico blanco y gris con ventosas en la base, situado sobre el borde de una bañera blanca.
Las unidades del retiro corresponden al modelo MY002 con fecha de fabricación del 10 de enero de 2026 e incluyen tres ventosas en la base. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué los asientos infantiles implican un riesgo de ahogamiento

La autoridad estadounidense explicó que los productos incumplen los requisitos obligatorios aplicables a los asientos de baño para bebés. El problema señalado es la falta de estabilidad, que puede hacer que el artículo se incline o se vuelque mientras el niño está dentro de la bañera. Según la CPSC, esa falla representa un riesgo de lesiones graves o muerte por ahogamiento.

El aviso oficial indica que los asientos retirados “son inestables y pueden volcarse durante el uso”. La advertencia no implica que se haya confirmado un accidente con los productos incluidos en esta campaña, sino que responde al riesgo identificado durante la evaluación de cumplimiento de las normas de seguridad. De acuerdo con la CPSC, no había informes de lesiones o muertes relacionadas con estas unidades cuando se publicó el retiro.

La regulación federal para asientos infantiles de baño establece requisitos destinados a reducir los riesgos de vuelco, atrapamiento y otros incidentes en bañeras. Según la CPSC, los productos sujetos a esa regulación deben cumplir condiciones específicas de diseño y desempeño antes de ser comercializados en Estados Unidos.

La agencia mantiene además recomendaciones generales de prevención de ahogamientos en el hogar. Entre ellas, advierte que los niños no deben permanecer solos en una bañera, aunque se utilicen artículos de apoyo como asientos, aros u otros dispositivos. De acuerdo con la CPSC, un adulto debe mantenerse al alcance inmediato del menor durante el baño.

Cómo solicitar el reembolso por los asientos vendidos en Amazon

Los consumidores que hayan adquirido los asientos identificados deben dejar de utilizarlos de inmediato y solicitar un reembolso completo. La empresa no exige la devolución física del producto, pero sí pide que sea inutilizado antes de iniciar el trámite. Según la CPSC, esta condición busca impedir que la unidad pueda volver a utilizarse o ser transferida a otra persona.

El procedimiento indicado por la autoridad contempla cuatro pasos. Primero, el consumidor debe escribir la palabra “RECALLED” con marcador permanente en la parte frontal del asiento. Luego debe desmontar el respaldo y los brazos de sujeción. Después, tiene que cortar las tres ventosas colocadas debajo de la base. De acuerdo con la CPSC, el producto debe quedar claramente inutilizado antes de que se solicite el reintegro.

Una vez completado ese proceso, el comprador debe tomar una fotografía en la que se vea el artículo marcado y desarmado. La empresa solicita esa imagen como prueba de que el asiento fue destruido conforme a las instrucciones del retiro. Según la CPSC, los consumidores deben enviar la documentación a ONTHEWEI para avanzar con el reembolso.

El aviso oficial establece como canal de contacto el correo electrónico onthewei@outlook.com. La CPSC no informó un plazo específico para presentar la solicitud de devolución de dinero ni publicó condiciones adicionales sobre comprobantes de compra. De acuerdo con la CPSC, los compradores deben conservar la información de su adquisición y verificar que el modelo coincida con el producto alcanzado.

Una mujer sentada junto a una bañera observa a un bebé ubicado dentro de un asiento de plástico azul con agua.
El organismo regulador recordó que los dispositivos de sujeción no reemplazan la supervisión constante y directa de un adulto en la bañera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué deben revisar quienes compraron un asiento de baño infantil en Amazon.com

Los usuarios de Amazon.com que compraron un asiento de baño para bebés ONTHEWEI en abril de 2026 deben verificar el historial de pedidos y compararlo con la información del aviso. El producto afectado tiene el modelo MY002, la fecha de fabricación del 10 de enero de 2026 y los componentes detallados por la agencia federal. Según la CPSC, el precio registrado para estas unidades estuvo entre USD 40 y USD 50.

La medida no modifica las recomendaciones generales de seguridad en el baño para menores, que incluyen mantener una supervisión constante, preparar previamente los elementos necesarios y evitar dejar a un niño solo en el agua. De acuerdo con la CPSC, la presencia de un asiento o un dispositivo de sujeción no elimina el riesgo de ahogamiento.

El retiro continuará vigente mientras existan unidades en manos de consumidores. La CPSC indicó que quienes posean uno de los productos alcanzados deben interrumpir su uso, inutilizarlo de acuerdo con el procedimiento oficial y contactar a la empresa para obtener el reembolso. Según la CPSC, esa es la vía prevista para los compradores afectados por la alerta.

Temas Relacionados

RetiroAhogamientoAmazonEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Getty Images quiebra 4 años después de volver a la bolsa: la IA se comió las fotos genéricas

La familia Getty y el fondo de Charles Koch ponen USD 533 millones para quedarse con todo. Los accionistas no cobran nada

Getty Images quiebra 4 años después de volver a la bolsa: la IA se comió las fotos genéricas

Kimberly Guilfoyle renunció como embajadora de Estados Unidos en Grecia tras una serie de denuncias

La Casa Blanca le pidió que dejara el cargo en medio de cuestionamientos por su conducta y presuntos conflictos de intereses. La exfigura de Fox News rechazó las acusaciones y afirmó que defenderá su reputación

Kimberly Guilfoyle renunció como embajadora de Estados Unidos en Grecia tras una serie de denuncias

Trump aseguró que el Senado será tan difícil de ganar como la Cámara de Representantes

Las encuestas marcan un escenario adverso para el oficialismo, en línea con los antecedentes históricos que tampoco acompañan a los republicanos

Trump aseguró que el Senado será tan difícil de ganar como la Cámara de Representantes

Florida ejecutó a un preso que mató a su compañero de celda para obtener la pena de muerte

James Robertson recibió la inyección letal este martes, casi 18 años después de estrangular a otro recluso en un crimen que él mismo admitió haber cometido

Florida ejecutó a un preso que mató a su compañero de celda para obtener la pena de muerte

Comienza el juicio federal contra el autor de la masacre racista que dejó 10 muertos en un supermercado de Nueva York

El proceso de selección del jurado podría durar varias semanas. El acusado ya cumple prisión perpetua con los cargos estatales por el tiroteo de 2022, pero enfrenta la posibilidad de la pena de muerte

Comienza el juicio federal contra el autor de la masacre racista que dejó 10 muertos en un supermercado de Nueva York

TECNO

Cómo reducir el tiempo frente al celular con estas funciones de Google

Cómo reducir el tiempo frente al celular con estas funciones de Google

Google activó Gemini 4 Argon centrada en programación y ciberseguridad: compite con ChatGPT y Claude

Este es HomeView de Apple, la nueva pantalla que controla el hogar con Siri AI

Getty Images dejará de cotizar en la Bolsa de Nueva York: una pérdida de USD 206,1 millones en 2025

WhatsApp oculta una función para saber quién te está espiando: revisa si es tu pareja o amigo

ENTRETENIMIENTO

RJ Mitte, actor de ‘Breaking Bad’, se había comprometido casi un año antes de su muerte

RJ Mitte, actor de ‘Breaking Bad’, se había comprometido casi un año antes de su muerte

Netflix revela el tráiler de ‘Narnia: El sobrino del mago’ y confirma su fecha de estreno

La dura infancia de RJ Mitte antes de convertirse en una estrella de ‘Breaking Bad’: “Pasé por un infierno”

RJ Mitte, actor de 'Breaking Bad', imaginó su vejez en una de sus últimas entrevistas antes de morir

James McAvoy reveló que fue víctima de bullying en su debut como actor profesional

MUNDO

Qué dice el comunicado del Vaticano sobre la salud de León XIV tras la operación

Qué dice el comunicado del Vaticano sobre la salud de León XIV tras la operación

El papa León XIV fue operado con éxito para extirpar un nódulo pulmonar

La salud de los papas, un tema delicado para el Vaticano

Donald Trump acusó a los hutíes de buscar una suba del petróleo antes de las legislativas estadounidenses

España e Italia lideran el bloque de 17 países que rechaza el recorte al presupuesto de la UE