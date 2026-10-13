Retiran del mercado más de 2.100 asientos de baño para bebés por riesgo de ahogamiento: cómo identificar los productos afectados

La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos ordenó el retiro de 2.140 asientos de baño para bebés de la marca ONTHEWEI. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos retiró del mercado cerca de 2.140 asientos de baño para bebés ONTHEWEI por un riesgo de ahogamiento asociado con su inestabilidad. La medida alcanza unidades vendidas en Amazon.com durante abril de 2026 y ordena a los consumidores suspender su uso de forma inmediata. El organismo federal informó que los asientos pueden volcarse durante el baño, una situación que puede provocar lesiones graves o la muerte de un niño. Según la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC), no se registraron incidentes, lesiones ni muertes vinculadas con los productos al momento del anuncio.

El retiro incluye asientos identificados con el modelo MY002, fabricados el 10 de enero de 2026, según la etiqueta ubicada en la parte posterior de cada unidad. Los artículos fueron ofrecidos en colores gris, rosa, azul y verde niebla, y cuentan con brazos de sujeción desmontables y tres ventosas en la base. De acuerdo con la CPSC, el precio de venta osciló entre USD 40 y USD 50.

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La alerta forma parte de los controles federales sobre productos infantiles destinados a utilizarse en bañeras. La autoridad señaló que los asientos retirados incumplen el estándar obligatorio para asientos de baño infantiles porque carecen de la estabilidad requerida. Según la CPSC, los niños pequeños pueden ahogarse incluso en una cantidad limitada de agua, por lo que estos dispositivos no reemplazan la supervisión directa de un adulto.

Qué asientos de baño para bebés fueron retirados del mercado

El retiro afecta a unas 2.140 unidades de asientos de baño ONTHEWEI distribuidas en Estados Unidos. La empresa identificada por las autoridades es Hubei Youhong Trading Co., Ltd., con sede en China, que comercializa estos artículos bajo la marca ONTHEWEI. Según la CPSC, los productos se vendieron exclusivamente a través de Amazon.com en abril de 2026.

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Los compradores deben revisar la etiqueta ubicada en la parte trasera del asiento para determinar si su producto forma parte de la alerta. La identificación debe incluir el texto “Model No: MY002” y la fecha “Date of manufacturer: 2026/1/10”. De acuerdo con la CPSC, esos datos permiten distinguir las unidades alcanzadas por el retiro de otros productos de baño infantil que no figuran en el aviso.

La descripción oficial también menciona que los asientos tienen una estructura plástica, un respaldo removible, brazos de restricción desmontables y tres ventosas adheridas a la parte inferior. Según la CPSC, las unidades se vendieron en cuatro variantes de color: gris, rosa, azul y verde niebla.

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El organismo no informó sobre la existencia de otros modelos de ONTHEWEI incluidos en esta medida. Por ese motivo, la recomendación se limita a los productos que coincidan con el número de modelo, la fecha de fabricación y las características físicas detalladas en el aviso. De acuerdo con la CPSC, los consumidores que tengan dudas deben comunicarse con la empresa antes de volver a utilizar el asiento.

Las unidades del retiro corresponden al modelo MY002 con fecha de fabricación del 10 de enero de 2026 e incluyen tres ventosas en la base. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué los asientos infantiles implican un riesgo de ahogamiento

La autoridad estadounidense explicó que los productos incumplen los requisitos obligatorios aplicables a los asientos de baño para bebés. El problema señalado es la falta de estabilidad, que puede hacer que el artículo se incline o se vuelque mientras el niño está dentro de la bañera. Según la CPSC, esa falla representa un riesgo de lesiones graves o muerte por ahogamiento.

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El aviso oficial indica que los asientos retirados “son inestables y pueden volcarse durante el uso”. La advertencia no implica que se haya confirmado un accidente con los productos incluidos en esta campaña, sino que responde al riesgo identificado durante la evaluación de cumplimiento de las normas de seguridad. De acuerdo con la CPSC, no había informes de lesiones o muertes relacionadas con estas unidades cuando se publicó el retiro.

La regulación federal para asientos infantiles de baño establece requisitos destinados a reducir los riesgos de vuelco, atrapamiento y otros incidentes en bañeras. Según la CPSC, los productos sujetos a esa regulación deben cumplir condiciones específicas de diseño y desempeño antes de ser comercializados en Estados Unidos.

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La agencia mantiene además recomendaciones generales de prevención de ahogamientos en el hogar. Entre ellas, advierte que los niños no deben permanecer solos en una bañera, aunque se utilicen artículos de apoyo como asientos, aros u otros dispositivos. De acuerdo con la CPSC, un adulto debe mantenerse al alcance inmediato del menor durante el baño.

Cómo solicitar el reembolso por los asientos vendidos en Amazon

Los consumidores que hayan adquirido los asientos identificados deben dejar de utilizarlos de inmediato y solicitar un reembolso completo. La empresa no exige la devolución física del producto, pero sí pide que sea inutilizado antes de iniciar el trámite. Según la CPSC, esta condición busca impedir que la unidad pueda volver a utilizarse o ser transferida a otra persona.

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El procedimiento indicado por la autoridad contempla cuatro pasos. Primero, el consumidor debe escribir la palabra “RECALLED” con marcador permanente en la parte frontal del asiento. Luego debe desmontar el respaldo y los brazos de sujeción. Después, tiene que cortar las tres ventosas colocadas debajo de la base. De acuerdo con la CPSC, el producto debe quedar claramente inutilizado antes de que se solicite el reintegro.

Una vez completado ese proceso, el comprador debe tomar una fotografía en la que se vea el artículo marcado y desarmado. La empresa solicita esa imagen como prueba de que el asiento fue destruido conforme a las instrucciones del retiro. Según la CPSC, los consumidores deben enviar la documentación a ONTHEWEI para avanzar con el reembolso.

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El aviso oficial establece como canal de contacto el correo electrónico onthewei@outlook.com. La CPSC no informó un plazo específico para presentar la solicitud de devolución de dinero ni publicó condiciones adicionales sobre comprobantes de compra. De acuerdo con la CPSC, los compradores deben conservar la información de su adquisición y verificar que el modelo coincida con el producto alcanzado.

El organismo regulador recordó que los dispositivos de sujeción no reemplazan la supervisión constante y directa de un adulto en la bañera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué deben revisar quienes compraron un asiento de baño infantil en Amazon.com

Los usuarios de Amazon.com que compraron un asiento de baño para bebés ONTHEWEI en abril de 2026 deben verificar el historial de pedidos y compararlo con la información del aviso. El producto afectado tiene el modelo MY002, la fecha de fabricación del 10 de enero de 2026 y los componentes detallados por la agencia federal. Según la CPSC, el precio registrado para estas unidades estuvo entre USD 40 y USD 50.

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La medida no modifica las recomendaciones generales de seguridad en el baño para menores, que incluyen mantener una supervisión constante, preparar previamente los elementos necesarios y evitar dejar a un niño solo en el agua. De acuerdo con la CPSC, la presencia de un asiento o un dispositivo de sujeción no elimina el riesgo de ahogamiento.

El retiro continuará vigente mientras existan unidades en manos de consumidores. La CPSC indicó que quienes posean uno de los productos alcanzados deben interrumpir su uso, inutilizarlo de acuerdo con el procedimiento oficial y contactar a la empresa para obtener el reembolso. Según la CPSC, esa es la vía prevista para los compradores afectados por la alerta.