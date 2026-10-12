Estados Unidos

Misterio en Nueva York: tres hombres fueron vistos entrando a una alcantarilla para buscar objetos de valor

El episodio ocurrió pocos días después de otra aparición similar en el Upper East Side, aunque las autoridades todavía no establecieron si ambos casos están vinculados

Agentes de la Policía de Nueva York, bomberos y personal de emergencias acudieron a West 141st Street, en Hamilton Heights, tras el aviso de que tres hombres habían ingresado a una alcantarilla (Video: Dakota Santiago / FreedomNews.Tv
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Tres hombres fueron vistos cuando levantaban una tapa de alcantarilla y descendían al sistema subterráneo de Hamilton Heights, en el norte de Manhattan, poco antes de la 1.00 del domingo 11 de octubre.

La Policía de Nueva York (NYPD) investiga la incursión en busca de posibles objetos de valor y metales de desecho, aunque hasta ahora no confirmó qué buscaban ni realizó detenciones.

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Un testigo llamó al 911 después de observar al grupo ingresar por una boca de inspección de West 141st Street, entre Amsterdam y Broadway. Cuando llegaron los agentes, los tres hombres ya habían desaparecido del lugar, según ABC7 New York.

La reconstrucción coincide con la publicada por ABC News, que citó fuentes de la NYPD. El medio indicó que la policía busca a los tres hombres y que, por ahora, los investigadores consideran que estas incursiones no representan una amenaza y que podrían responder a la búsqueda de objetos arrastrados por la lluvia.

La NYPD investiga si los tres hombres descendieron al sistema subterráneo de Manhattan para buscar objetos de valor o chatarra reciclable (Captura de video)
La NYPD investiga si los tres hombres descendieron al sistema subterráneo de Manhattan para buscar objetos de valor o chatarra reciclable (Captura de video)

La hipótesis apunta a objetos arrastrados por las lluvias

La principal explicación que manejan las autoridades es que los hombres buscaban bienes que hubieran terminado en las tuberías tras una tormenta, como monedas, billeteras, joyas o chatarra reciclable.

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El Departamento de Protección Ambiental de la ciudad señaló que las precipitaciones pueden arrastrar esos materiales hacia el alcantarillado, de acuerdo con ABC7 New York.

Esa posibilidad no equivale a una confirmación sobre este grupo. La NYPD mantiene abierta la pesquisa para determinar la identidad de los tres hombres y establecer el motivo de su ingreso.

La policía ya había informado que recibió varios avisos de personas que bajaron al sistema después de tormentas para buscar objetos de valor o metal, informó NBC News.

Un hombre habría salido y se fue en un vehículo plateado

Fuentes policiales citadas por New York Daily News indicaron que la maniobra ocurrió poco después de las 00.50. Uno de los sospechosos llevaba camiseta negra y pantalón deportivo rojo; otro, camiseta blanca y pantalón negro; el tercero vestía de negro.

El mismo medio indicó, con base en fuentes policiales, que uno de los hombres aparentemente volvió a la superficie y se retiró en un vehículo plateado.

Equipos del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) y de la NYPD revisaron el sector durante la noche en procura de indicios dentro de la red de desagües; luego, detectives hablaron con residentes del barrio, según NBC News.

Agentes de la Policía de Nueva York revisaron West 141st Street, en Hamilton Heights, tras el aviso de que tres hombres habían ingresado a una alcantarilla (Captura de video)
Agentes de la Policía de Nueva York revisaron West 141st Street, en Hamilton Heights, tras el aviso de que tres hombres habían ingresado a una alcantarilla (Captura de video)

El episodio se suma a otras apariciones en alcantarillas de la ciudad

El ingreso en Hamilton Heights ocurrió dos días después de que cinco personas fueran vistas al salir de una alcantarilla cerca de East 82nd Street y East End Avenue, en el Upper East Side.

En ese caso, el grupo huyó en una camioneta SUV negra y los investigadores hallaron palas y otras herramientas en el lugar, informó ABC7 New York.

Las autoridades aún no determinaron si los hechos están relacionados. El caso de West 141st Street fue el primer ingreso de esta clase denunciado en Hamilton Heights, mientras que se registraron reportes similares en otros puntos de los cinco distritos desde mayo, indicó PIX11.

En un caso separado ocurrido en septiembre cerca de East 61st Street y Park Avenue, la policía detuvo a Kevin Rodriguez, de 26 años, y Samuel Reveron, de 25, acusados de ingreso ilegal.

Ambos habrían dicho que entraron al sistema para buscar objetos de valor arrastrados por los desagües, según NBC News.

La pesquisa de ese episodio no estableció una relación con la incursión denunciada el 11 de octubre en Hamilton Heights, donde la NYPD todavía busca identificar a los tres hombres.

Por el momento, la investigación se concentra en identificar a los tres hombres vistos en Manhattan y en comprobar si descendieron para recoger bienes arrastrados hacia la red subterránea. No hay arrestos ni una conexión confirmada con las incursiones anteriores.

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