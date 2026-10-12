Disney subió los precios en sus parques de Estados Unidos: el pase anual más caro aumentó USD 120

Disney elevó en USD 120 el precio de su pase anual Incredi-Pass en Walt Disney World (REUTERS/Octavio Jones/File Photo)

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Disney elevó USD 120 el precio de su pase anual más caro en Estados Unidos, el Incredi-Pass de Walt Disney World, que pasó de USD 1.629 a USD 1.749.

La actualización entró en vigor el 6 de octubre y también modificó las tarifas de determinadas entradas y servicios de los complejos de Florida y California.

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El aumento más alto se aplicó al único pase anual disponible para visitantes de cualquier lugar y sin fechas de bloqueo.

En paralelo, las entradas de un día con mayor precio para Magic Kingdom alcanzarán los USD 229 el 25 y el 31 de diciembre de 2027, según el calendario de ventas de Disney citado por USA Today.

Los pases anuales para residentes de Florida sufrieron alzas de entre USD 10 y 40 (REUTERS/Octavio Jones/File Photo)

Incredi-Pass subió USD 120 y los otros tres pases tuvieron alzas menores

La revisión de precios alcanzó las cuatro categorías de pases anuales de Disney World. El Incredi-Pass registró el incremento más pronunciado, de USD 120, y quedó en USD 1.749.

El Pixie Dust Pass aumentó USD 10, mientras que el Pirate Pass y el Sorcerer Pass subieron USD 40 cada uno.

Estas tres opciones tienen restricciones de elegibilidad y fechas de uso: los dos primeros se destinan a residentes de Florida, y el Sorcerer Pass también está disponible para miembros de Disney Vacation Club.

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La diferencia de acceso explica parte de la estructura tarifaria. A diferencia de esos productos, el Incredi-Pass puede ser adquirido por visitantes de cualquier estado y no establece días de bloqueo para ingresar a los parques.

Entradas de Magic Kingdom llegarán a USD 229 en Navidad y Año Nuevo de 2027

El sitio web de Disney incorporó un sistema de inteligencia artificial para responder consultas sobre tarifas (REUTERS/Octavio Jones/File Photo)

Disney también actualizó el valor máximo de sus entradas de un día para un parque. La tarifa para Magic Kingdom será de USD 229, antes de impuestos, el día de Navidad y en la víspera de Año Nuevo de 2027.

El mismo acceso costaba USD 209 en esas fechas de 2026 y, para algunas jornadas de 2027 previamente publicadas, se había fijado en USD 219.

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En contraste, la entrada inicial de un día para un parque en Disney’s Animal Kingdom se mantiene en USD 119.

El valor de los boletos de Disney World depende del parque seleccionado y de la fecha, con precios más altos en las jornadas de mayor demanda.

USA Today informó que la empresa incorporó una herramienta de inteligencia artificial para un grupo limitado de usuarios de su sitio web.

El servicio Lightning Lane sin reserva previa en Disney World puede costar cerca de USD 500 en días pico (REUTERS/Jose Luis Gonzalez/File Photo)

El sistema responde consultas abiertas, incluso sobre períodos con precios más bajos. Disney conserva además páginas de promociones, cuyas condiciones varían según el destino, las fechas y el tipo de boleto.

Disneyland mantuvo sin cambios sus tarifas máxima y mínima

En Disneyland, ubicado en Anaheim, la entrada más económica siguió en USD 104 y la tarifa máxima de un día tampoco cambió. Los pases anuales Magic Key, los boletos de varios días y el estacionamiento conservaron sus valores.

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Sí hubo aumentos en categorías intermedias y complementos. La opción Park Hopper, que permite visitar ambos parques del complejo en una misma jornada, subió entre USD 5 y USD 15, de acuerdo con la fecha.

La mayoría de las entradas intermedias aumentó cerca de USD 5, equivalente a alrededor del 3 %, y el servicio Lightning Lane Multi Pass registró una suba de USD 1 o del 3 %, según CNN.

Gavin Doyle, fundador del sitio especializado MickeyVisit.com, sostuvo ante USA Today que Disney busca mantener el precio accesible para las familias al mantener sin cambios el boleto de USD 104. El analista señaló que ese precio puede incentivar el regreso de nuevos visitantes al complejo californiano.

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Las entradas de un día para Magic Kingdom alcanzarán los USD 229 a finales de 2027 (REUTERS/Octavio Jones/File Photo)

Subas concentradas en servicios de fila rápida en Disney World

La política de precios también alcanza servicios para reducir los tiempos de espera. La versión de mayor precio de Lightning Lane en Disney World, que permite acceder a las filas rápidas disponibles sin reserva previa, puede acercarse a USD 500 en los días de demanda más alta y podría subir hasta USD 50 según la fecha, informó CNN.

En cambio, el Lightning Lane Multi Pass de menor costo, que requiere reservas, y el estacionamiento no modificaron sus tarifas en Disney World. También hubo ajustes moderados en boletos de categorías intermedias y en entradas de varios días.

Pnina Feldman, profesora asociada de Tecnología y Gestión de Operaciones de la Universidad de Virginia, explicó a CNN que los residentes de California evalúan el precio al decidir cuántas veces visitarán Disneyland durante el año.

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Para quienes viajan a Florida desde otros estados, añadió, los gastos ya asumidos en vuelos y alojamiento pueden reducir la disposición a cancelar el viaje por una suba acotada en la entrada.

Thomas Mazloum, presidente de Disney Experiences, afirmó a CNN que la compañía busca responder a las necesidades de los visitantes.

La empresa vincula su combinación de productos premium, descuentos y nuevas atracciones con la distribución de la demanda entre distintas fechas de visita.