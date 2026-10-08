Estados Unidos

Nueva York ofrecerá cuidado infantil gratis a más de 10.000 niños que están en lista de espera

El alcalde Zohran Mamdani anunció que la ciudad comenzará a convocar por etapas a familias de bajos ingresos para acceder a vales sin copagos

El alcalde Zohran Mamdani anunció un plan para ofrecer cuidado infantil sin costo a más de 10.000 niños de bajos ingresos en Nueva York (REUTERS/Jordan Tovin)
El alcalde Zohran Mamdani anunció un plan para ofrecer cuidado infantil sin costo a más de 10.000 niños de bajos ingresos en Nueva York (REUTERS/Jordan Tovin)
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Nueva York comenzará a ofrecer cuidado infantil sin costo de bolsillo a más de 10.000 niños de bajos ingresos que permanecen en la lista de espera de vales.

La medida, anunciada el 5 de octubre por el alcalde Zohran Mamdani, permitirá a las familias elegibles pagar la atención de menores desde las seis semanas hasta los 13 años y, en el caso de quienes tienen necesidades especiales, hasta los 19.

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La ciudad de Nueva York no asignará los beneficios de forma automática ni de una sola vez. La Administración de Servicios para Niños de la Ciudad de Nueva York (ACS, por sus siglas en inglés) comenzará en las próximas semanas a enviar invitaciones para solicitar los vales y continuará el proceso por etapas durante los próximos meses.

La iniciativa es la primera salida de menores de la lista en 15 meses, de acuerdo con el Gobierno de Nueva York.

El anuncio alcanza a poco más de un tercio de una lista que superaba los 29.000 niños, por lo que miles de familias seguirán esperando una convocatoria.

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Una mujer y dos niños están sentados sobre una alfombra con bloques de madera frente a un gran ventanal.
La medida beneficiará a más de 10.000 niños de bajos ingresos con la gratuidad total en centros de cuidado infantil de la ciudad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mamdani no fijó una fecha para eliminar por completo el atraso, aunque afirmó que la ciudad seguirá incorporando casos de manera gradual.

ACS convocará primero a familias con mayor necesidad

La ACS invitará a los hogares conforme al orden de incorporación a la lista, con prioridad para quienes no tienen vivienda, las familias con un hijo con necesidades especiales y los hogares con ingresos inferiores al 300 % del umbral federal de pobreza.

Esas prioridades responden a los requisitos federales del Programa de Asistencia para el Cuidado Infantil, conocido como CCAP.

Recibir una invitación no equivale a obtener el vale. Cada familia deberá actualizar su información, demostrar que mantiene las condiciones de elegibilidad y presentar la documentación requerida dentro del plazo que indique la agencia.

La ciudad recomienda revisar el correo postal, el correo electrónico y la cuenta de MyCity, y no iniciar la recertificación antes de recibir la notificación oficial.

Un adulto y un niño con mochila azul caminan de espaldas por una acera junto a edificios de ladrillo, árboles y vehículos.
Los vales benefician a hogares que trabajan, estudian o buscan empleo, eliminando los costos de su bolsillo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para acceder al subsidio, los hogares deben cumplir los límites de ingresos aplicables y acreditar una razón admitida para necesitar el servicio, como trabajar al menos 10 horas semanales, estudiar, capacitarse para un empleo, buscar trabajo, recibir servicios por violencia doméstica o seguir un tratamiento por consumo de sustancias.

Entre los documentos solicitados figuran comprobantes de identidad, domicilio, ingresos, empleo o estudios y de la necesidad de cuidado.

Una vez que la agencia apruebe el expediente, la familia podrá elegir un proveedor autorizado —un centro, un hogar de cuidado infantil o, si reúne las condiciones del programa, un familiar, vecino o amigo—.

El vale se completa con el proveedor elegido y se remite a ACS; la inscripción puede tardar hasta seis semanas, según informó la agencia.

Los vales promedian USD 300 por semana y no tendrán copagos

El vale de cuidado infantil tiene un valor promedio de USD 300 por semana, equivalente a unos USD 15.600 anuales si se mantiene durante 52 semanas. Ese monto se destina a cubrir el costo del servicio con un proveedor habilitado.

Manos de un adulto que sostienen la mano de un niño sobre una mesa de madera junto a un formulario impreso.
La Administración de Servicios para Niños de Nueva York iniciará el envío de invitaciones por etapas para asignar los subsidios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, una inversión municipal de USD 5,2 millones anunciada en agosto eliminó los pagos de bolsillo para las familias que reciben estos vales, incluidas las que salgan de la lista de espera.

La ampliación se sostiene en una inversión de USD 1.200 millones comprometida por la gobernadora Kathy Hochul para las iniciativas de cuidado infantil gratuito en Nueva York.

De ese total, USD 475 millones están destinados a estabilizar y expandir los vales en la ciudad, pero esos recursos estatales requieren una aportación municipal equivalente.

El estado informó que alrededor de 183.000 niños ya participan en el CCAP en todo Nueva York. La medida anunciada por Mamdani busca reducir el atraso en la ciudad, donde la demanda del programa creció por encima de la capacidad disponible.

Las familias que reciben Asistencia en Efectivo deben solicitar el cuidado infantil a través de su Centro de Acceso a Beneficios de la Administración de Recursos Humanos.

Quienes dejaron de cumplir los requisitos económicos de esa ayuda podrían acceder durante un año al programa de Cuidado Infantil de Transición.

Los demás hogares pueden presentar una solicitud mediante MyCity, aunque quienes reúnan las condiciones podrán ingresar inicialmente a la lista de espera hasta que haya cupos y financiación disponibles.

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