Nueva York podría subir el salario mínimo en marzo de 2027: cuánto cobrarían los trabajadores

El proyecto fijaría el salario mínimo en USD 17,60 por hora para la ciudad de Nueva York, Long Island y Westchester, y en USD 16,55 para el resto del territorio (REUTERS/Dado Ruvic)

Guardar

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, propuso elevar el salario mínimo estatal desde el 1 de marzo de 2027 después de que una cláusula de la ley bloqueó el ajuste automático que debía entrar en vigor en enero. La medida requiere la aprobación de la Legislatura estatal.

Si los legisladores dan luz verde al cambio, los empleados sujetos al salario mínimo cobrarán USD 17,60 por hora en la ciudad de Nueva York, Long Island y el condado de Westchester, y USD 16,55 por hora en el resto del estado.

PUBLICIDAD

Las cifras suponen un aumento de USD 0,60 y USD 0,55, respectivamente, frente a las tarifas que regirán al inicio de 2027.

Para una persona que trabaje 40 horas semanales durante 52 semanas, sin contar horas extra, el alza llevaría el ingreso bruto anual a USD 36.608 en la ciudad de Nueva York, Long Island y Westchester, y a USD 34.424 en las demás zonas.

La gobernadora Kathy Hochul propuso elevar el salario mínimo en el estado de Nueva York desde el 1 de marzo de 2027 (REUTERS/Brendan McDermid)

Son USD 1.248 y USD 1.144 más al año, respectivamente, que con las tarifas de enero. El cálculo no incluye impuestos, deducciones ni variaciones en la cantidad de horas trabajadas.

Según la página oficial New York State Minimum Wage for 2027, las nuevas tarifas solo entrarían en vigor si la Legislatura aprueba la iniciativa. Hasta entonces, empleadores y trabajadores deben regirse por los montos previstos para el 1 de enero.

PUBLICIDAD

Desde enero, la tarifa general seguirá en USD 17 o USD 16 por hora

El salario mínimo general permanecerá congelado el 1 de enero de 2027 en USD 17 por hora para la ciudad de Nueva York, Long Island y Westchester, y en USD 16 para el resto de Nueva York.

Por lo tanto, el eventual incremento de marzo no es automático ni está vigente: depende de un cambio legislativo que aún no fue aprobado.

El sistema distingue esas dos áreas geográficas desde los aumentos escalonados establecidos por el presupuesto estatal de 2024.

La suba planteada generaría un ingreso anual bruto de USD 36.608 a los trabajadores a tiempo completo en la zona metropolitana neoyorquina (REUTERS/Eduardo Munoz)

A partir de 2027, la norma vinculó los ajustes anuales a la inflación regional, medida mediante el índice de precios al consumidor para asalariados urbanos y trabajadores administrativos del noreste de Estados Unidos, conocido como CPI-W.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la ley contempla condiciones de suspensión, denominadas off-ramps, que impiden el aumento en escenarios económicos determinados.

Una de ellas se cumplió este año: el empleo no agrícola ajustado estacionalmente de julio quedó por debajo de los niveles de enero y abril, lo que activó la congelación para 2027.

La propuesta de Hochul cambiaría la condición que activó la congelación

La gobernadora busca modificar las reglas de esa salvaguarda para permitir que la actualización por inflación se aplique desde el 1 de marzo.

La propuesta evaluaría una caída mensual de al menos 0,25 % del empleo hasta julio, con una medición basada en la mediana de enero, abril y julio, según el mismo medio.

PUBLICIDAD

La Legislatura de Nueva York podrá debatir la propuesta sobre el sueldo mínimo a partir del inicio de sus sesiones ordinarias en enero (REUTERS/Kylie Cooper)

El texto legislativo todavía no fue presentado formalmente, por lo que se desconocen su redacción definitiva y el vehículo que utilizará el Ejecutivo estatal.

Salvo que se convoque una sesión especial, la Legislatura de Nueva York no podrá tratar la iniciativa hasta que inicie su período ordinario en enero de 2027.

La información del sitio oficial del Gobierno de Nueva York también confirma que el salario general no subirá el 1 de enero por haberse activado una de las condiciones de suspensión.

Esa misma página señala que la administración de Hochul propuso una legislación para ajustar las tarifas a partir de marzo.

Los auxiliares de cuidado domiciliario tendrían un aumento distinto

Los auxiliares de cuidado domiciliario sí recibirán una suba el 1 de enero, aunque el salario mínimo general quede inmóvil.

La aprobación de la iniciativa llevaría la tarifa de los auxiliares de cuidado domiciliario a USD 20,30 por hora en la ciudad de Nueva York y condados vecinos (REUTERS/Kylie Cooper/File Photo)

Su tarifa será de USD 20 por hora en la ciudad de Nueva York, Long Island y Westchester, y de USD 19 en el resto del estado.

PUBLICIDAD

Si se aprueba el plan de marzo, esos trabajadores pasarían a cobrar USD 20,30 por hora en la primera zona y USD 19,30 por hora en las demás regiones.

Con una jornada de 40 horas semanales durante todo el año, ello equivale a ingresos brutos anuales de USD 42.224 y USD 40.144, respectivamente.

El aumento de marzo para este grupo sería de USD 0,30 por hora sobre las tarifas de enero, o USD 624 anuales con una jornada de tiempo completo. La normativa dispone que su tarifa se actualice por inflación, con un límite de USD 3 por encima del salario mínimo general.

PUBLICIDAD

La decisión final quedará en manos de los legisladores estatales. Si no aprueban el cambio propuesto, durante todo 2027 se mantendrán las tarifas generales de USD 17 y USD 16 por hora, mientras los auxiliares de cuidado domiciliario conservarán los montos de USD 20 y USD 19 que entrarán en vigor en enero.