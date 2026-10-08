Estas son las mejores y peores ciudades de Estados Unidos para conducir en 2026 según un nuevo ranking

La plataforma WalletHub analizó 30 indicadores agrupados en costos de propiedad, infraestructura, seguridad y servicios. (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)

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Scottsdale, Arizona, fue la ciudad mejor ubicada de Estados Unidos para conducir, mientras que Filadelfia, Pensilvania, quedó en el último puesto de una clasificación que evaluó a las 100 ciudades más pobladas del país. El estudio comparó costos de uso y mantenimiento de vehículos, congestión, infraestructura, seguridad y acceso a servicios vinculados con el automóvil. La medición ofrece una referencia sobre las condiciones que enfrentan los conductores según la ciudad en la que viven. Según WalletHub, Scottsdale obtuvo 63,32 puntos y Filadelfia recibió 36,35.

La clasificación fue elaborada por WalletHub, una plataforma de finanzas personales que examinó 30 indicadores de movilidad y condiciones para los conductores. El análisis agrupó las variables en cuatro áreas: costos de propiedad y mantenimiento, tráfico e infraestructura, seguridad, y acceso a vehículos y servicios de reparación. Entre los factores relevados figuran el precio de la gasolina, el seguro, el estacionamiento, la congestión, las condiciones de las vías, los accidentes, los robos de vehículos y la cantidad de talleres disponibles. De acuerdo con WalletHub, los datos recopilados tuvieron como fecha de corte el 8 de septiembre de 2026.

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El informe se publicó en un país donde el automóvil conserva un papel central en los desplazamientos cotidianos. La entidad indicó que el 87% de los trayectos diarios se realiza en vehículos personales y que los conductores pasan cerca de 370 horas al año al volante. También calculó que la congestión representa un costo promedio anual de USD 894 por conductor, debido al tiempo perdido y al gasto de combustible. Según WalletHub, las diferencias entre ciudades inciden en el presupuesto familiar, los tiempos de viaje y la exposición a riesgos viales.

¿Cuáles son las mejores ciudades para conducir en Estados Unidos en 2026?

Scottsdale ocupó el primer puesto general entre las 100 ciudades analizadas. La localidad de Arizona fue segunda en la categoría de tráfico e infraestructura, novena en seguridad, 27 en acceso a vehículos y mantenimiento, y 43 en costos de propiedad y mantenimiento. La posición final se explica por el peso combinado de las categorías, sin que una ciudad deba liderar todos los indicadores para ubicarse en la parte superior de la tabla. Según WalletHub, Scottsdale alcanzó una puntuación de 63,32 sobre 100.

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El informe situó a Scottsdale como la segunda ciudad con menor costo promedio para comprar un vehículo nuevo. También registró la 13.ª tarifa promedio de estacionamiento más baja entre las localidades evaluadas. En materia de seguridad, la ciudad tuvo la quinta menor probabilidad de accidentes frente al promedio nacional. De acuerdo con WalletHub, esos indicadores contribuyeron a su resultado junto con el desempeño en infraestructura y condiciones de circulación.

Boise, Idaho, quedó segunda en la clasificación con 62,50 puntos. La ciudad ocupó el primer lugar en seguridad, el 18 en costos de propiedad y mantenimiento, el 46 en tráfico e infraestructura y el 89 en acceso a vehículos y servicios. El informe consignó que Boise tuvo la menor probabilidad de accidente, la menor proporción de conductores sin seguro y la séptima tasa más baja de muertes de tránsito. Según WalletHub, también presentó la prima promedio de seguro de automóvil más baja de las 100 ciudades.

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Fort Wayne, Indiana, se ubicó tercera con 62,35 puntos. La ciudad fue tercera en costos de propiedad y mantenimiento, 38 en tráfico e infraestructura, 18 en seguridad y 60 en acceso a vehículos y mantenimiento. El análisis identificó a Fort Wayne como la ciudad con el precio promedio de gasolina más bajo de la muestra. De acuerdo con WalletHub, los automovilistas de esa ciudad pasan unas 16 horas al año en congestión, el sexto menor registro del ranking.

La lista de las diez ciudades mejor ubicadas incluyó municipios del oeste, el medio oeste y el sur de Estados Unidos. Lincoln, Nebraska, ocupó el cuarto lugar; Corpus Christi, Texas, el quinto; Raleigh, Carolina del Norte, el sexto; y Lubbock, Texas, el séptimo. Lexington-Fayette, Jacksonville y Winston-Salem completaron los primeros diez puestos. Según WalletHub, el orden general fue el siguiente:

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Scottsdale, Arizona Boise, Idaho Fort Wayne, Indiana Lincoln, Nebraska Corpus Christi, Texas Raleigh, Carolina del Norte Lubbock, Texas Lexington-Fayette, Kentucky Jacksonville, Florida Winston-Salem, Carolina del Norte

Los desplazamientos en vehículos personales representan el 87% de los trayectos diarios en Estados Unidos. (REUTERS/Sergio Flores/File Photo)

¿Por qué Lubbock y Fort Wayne tuvieron buenos resultados para los conductores?

Lubbock apareció séptima en la clasificación general y registró el menor número de horas perdidas por congestión por cada conductor. La diferencia fue amplia frente a otras ciudades grandes incluidas en el estudio. El informe indicó que quienes manejan en Chicago acumulan 14 veces más horas de tráfico que los automovilistas de Lubbock. Según WalletHub, esta medición forma parte del bloque de tráfico e infraestructura, que también incorpora condiciones de las rutas y variables climáticas.

Fort Wayne combinó precios bajos de combustible con costos relativamente menores en mantenimiento y seguros. La ciudad también figuró entre las que tienen una menor cantidad de horas anuales de congestión y una buena disponibilidad de infraestructura vial por habitante. El estudio registró además una proporción baja de conductores sin seguro. De acuerdo con WalletHub, estos elementos explicaron que Fort Wayne se ubicara entre las tres ciudades con mayor puntuación general.

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¿Cuál fue la peor ciudad para conducir en Estados Unidos?

Filadelfia quedó en el puesto 100 de la clasificación, con 36,35 puntos. La ciudad fue 96 en tráfico e infraestructura, 95 en seguridad, 85 en costos de propiedad y mantenimiento, y 76 en acceso a vehículos y servicios de reparación. La suma ponderada de esas posiciones dejó a Filadelfia por debajo del resto de las ciudades analizadas. Según WalletHub, la metodología clasifica a los municipios desde el entorno más favorable hasta el menos favorable para los conductores.

Washington ocupó el puesto 99, seguido por Los Ángeles, Nueva York y Detroit. En la categoría de tráfico e infraestructura, Nueva York quedó última entre las 100 ciudades, mientras que Chicago se ubicó en el puesto 99. Detroit recibió la puntuación más baja en seguridad dentro del conjunto evaluado. De acuerdo con WalletHub, Baltimore también tuvo un resultado reducido en ese apartado, con el puesto 97.

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Las diez ciudades con los resultados más bajos fueron San Francisco, Baltimore, Seattle, Oakland, Chicago, Detroit, Nueva York, Los Ángeles, Washington y Filadelfia. San Francisco ocupó el puesto 91 y Filadelfia el 100. El ranking no atribuye el resultado de cada ciudad a un solo factor: combina información sobre gastos del vehículo, circulación, seguridad vial, robos, servicios disponibles e infraestructura. Según WalletHub, la puntuación final surge de una ponderación de los 30 indicadores seleccionados.

La congestión vehicular representa un costo promedio anual de 894 dólares por automovilista en Estados Unidos. (REUTERS/Bastiaan Slabbers/File Photo)

¿Cómo influyen el clima y la seguridad en el ranking de ciudades para conducir?

El estudio incorporó condiciones meteorológicas debido a su incidencia en la circulación y en el mantenimiento de las vías. Las Vegas, Henderson y North Las Vegas, en Nevada, empataron como las ciudades con menos días de precipitaciones. Buffalo registró la mayor cantidad, mientras que Cleveland y Seattle compartieron el segundo lugar. Según WalletHub, esos datos se integraron en la categoría de tráfico e infraestructura junto con los tiempos de congestión y otros indicadores viales.

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La seguridad incluyó datos sobre probabilidad de accidentes, muertes de tránsito, conductores sin seguro, robos de vehículos y episodios de frenadas bruscas. Boise encabezó esa categoría, mientras que Detroit quedó última. Scottsdale, primera en el resultado general, ocupó el noveno puesto en seguridad, lo que muestra que la clasificación no depende de una sola dimensión. De acuerdo con WalletHub, el objetivo es comparar las condiciones para conducir mediante un conjunto amplio de variables, no medir la experiencia individual de cada automovilista.

El informe no modifica las normas de tránsito ni establece obligaciones para gobiernos municipales, estatales o federales. Su alcance consiste en ordenar información disponible sobre las 100 ciudades analizadas y mostrar las diferencias entre gastos, tiempos de traslado, seguridad y disponibilidad de servicios. Para quienes conducen, la clasificación permite revisar los indicadores específicos de cada municipio y comparar los factores que influyen en el uso cotidiano del automóvil. Según WalletHub, los resultados completos y la metodología permanecen disponibles en su informe sobre las mejores y peores ciudades para conducir en 2026.

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