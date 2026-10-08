“Es la primera vez que sucede algo así”: un guardia de seguridad mata a tiros a un hombre armado en el juzgado federal de Nashville

El edificio inaugurado en 2022 alberga despachos de jueces, la Fiscalía Federal y oficinas de senadores (AP).

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Un agente de seguridad abatió a tiros a un hombre armado que intentó ingresar al tribunal federal de Nashville, en Tennessee, luego de que su pistola fallara al disparar y sacara un cuchillo durante el control de acceso. No hubo otras personas heridas.

El atacante, de unos 40 años, procedente de otro estado y cuya identidad no fue divulgada, ingresó al vestíbulo del Palacio de Justicia y Edificio Federal Fred D. Thompson, ubicado en la esquina de Church Street y Rosa Parks Boulevard, poco antes de las 9:30 de este jueves 8 de octubre.

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Cuando sacó el cuchillo, se produjo un enfrentamiento con el empleado de seguridad, quien desenfundó su arma y le disparó. El hombre fue trasladado en estado crítico al Centro Médico de la Universidad Vanderbilt, donde murió, informó la agencia Associated Press.

El edificio concentra las audiencias de casos civiles y penales federales del área de Nashville. A su vez, alberga las oficinas de los senadores por Tennessee Marsha Blackburn y Bill Hagerty, la Fiscalía Federal del Distrito Medio de Tennessee, así como despachos de jueces federales y magistrados.

De acuerdo con el primer fiscal adjunto de Estados Unidos, Rob McGuire, la confrontación se produjo en la entrada utilizada por la mayoría de las personas que acuden al edificio. Los visitantes de los tribunales federales deben atravesar controles de seguridad en los accesos, habitualmente atendidos por exagentes de policía armados contratados por el Servicio de Alguaciles.

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“Desde nuestro punto de vista, la seguridad funcionó hoy y se neutralizó una amenaza antes de que algún ciudadano resultara herido”, aseguró McGuire en declaraciones recogidas por The Tennessean.

El incidente en el Palacio de Justicia Fred D. Thompson no registró otras personas heridas (AP).

El hombre no figuraba en los registros judiciales del tribunal

Las autoridades no divulgaron el estado de procedencia del fallecido ni determinaron de inmediato qué hacía en las inmediaciones. McGuire señaló que el hombre no figuraba como demandante ni acusado en los registros del tribunal, precisó The New York Times.

El fallecido había estacionado una camioneta SUV blanca junto al tribunal. Según el canal local WSMV 4, el vehículo tenía matrícula de Carolina del Norte.

En la zona se desplegaron agentes de la policía local, el FBI y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos.

La policía y equipos caninos inspeccionaron el vehículo, pero no hallaron “nada amenazante” en su interior, indicó el portavoz policial Don Aaron citado por The Tennessean.

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McGuire explicó que los empleados permanecieron resguardados durante el incidente y que el acceso principal fue cerrado. Como medida preventiva, las autoridades evacuaron la sede central de la Biblioteca Pública de Nashville, ubicada frente al edificio, y la clausuraron por el resto de la jornada.

“Es la primera vez que sucede algo así en este juzgado. Llevamos aquí desde 2022. Ciertamente, hemos tenido incidentes de seguridad en los que alguna persona se comporta de forma inapropiada y tiene que ser expulsada del recinto, pero nada que se acerque a esta situación”, explicó el fiscal.

La Oficina de Investigaciones de Tennessee estará a cargo de la investigación con la colaboración del FBI, el Servicio de Alguaciles y la Policía Metropolitana de Nashville.

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Las autoridades verificaron que el agresor no figuraba como demandante ni acusado en los registros del tribunal (X: @MaffeiInTheMorn).

Fue el segundo tiroteo en un juzgado del centro de Tennessee este año

El caso ocurrido en Nashville fue el segundo tiroteo registrado este año en un juzgado del centro de Tennessee, reportó The Tennessean.

En mayo, Dalton Eatherly, un creador de contenido conocido en internet como “Chud the Builder”, fue acusado de disparar contra Joshua Fox frente al tribunal del condado de Montgomery, en Clarksville.

En noviembre, una mujer sufrió una herida leve por disparos frente al tribunal penal de Nashville, situado en el edificio Justice A. A. Birch. La Policía consideró que aquel ataque pudo estar vinculado con un incidente de ira al volante.