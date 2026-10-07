El insólito robo de un pasajero: tomó un remolcador de aviones, chocó e intentó escapar en un camión para vaciar baños

Un pasajero fue detenido en el Aeropuerto John Wayne de California tras ingresar al área restringida de operaciones (John Wayne Airport)

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Un pasajero fue detenido en la noche del martes 6 de octubre de 2026 tras robar un vehículo de remolque y chocar dentro del Aeropuerto John Wayne, en el condado de Orange, California. El hombre, que aguardaba un vuelo de Delta Air Lines con destino a Seattle, salió de la terminal cerca de las 17:30 y accedió a la zona de operaciones, informó CBS News Los Angeles.

Un portavoz aeroportuario consultado por el medio indicó que el pasajero tomó un tug, un vehículo utilizado para remolcar aeronaves en tierra, perteneciente a Alaska Airlines. Durante el recorrido, el hombre impactó contra otro vehículo antes de dirigirse hacia un camión destinado al servicio sanitario de aviones.

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El episodio provocó una demora breve en las actividades del aeropuerto. Las autoridades recuperaron el control de la situación y las operaciones volvieron a la normalidad poco después, precisó el portavoz citado por el canal estadounidense.

El pasajero abandonó la terminal antes de tomar el vehículo de Alaska Airlines

El sujeto sustrajo un vehículo de remolque de la empresa Alaska Airlines que se utiliza para mover aeronaves en pista (Imagen Ilustrativa Infobae)

El incidente comenzó cuando el hombre, que esperaba abordar un avión de Delta Air Lines hacia Seattle, dejó el edificio de la terminal y llegó al área restringida del aeródromo, de acuerdo con la información difundida por CBS News Los Angeles.

Una vez allí, se apoderó de un tractor de remolque de Alaska Airlines. Estos equipos se utilizan para desplazar aeronaves entre las puertas de embarque, las zonas de mantenimiento y otras áreas operativas, por lo que forman parte de la infraestructura habitual en las pistas y plataformas aeroportuarias.

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La identidad del detenido no había sido divulgada al momento de la publicación. Tampoco se conocían detalles sobre la forma en que logró ingresar a la zona operativa ni sobre las eventuales acusaciones que enfrentaría tras el hecho.

El portavoz del Aeropuerto John Wayne aseguró al medio que el hombre condujo el vehículo sustraído y que, durante ese trayecto, colisionó con otro automóvil. El impacto dejó al sospechoso con lesiones que requirieron atención médica, aunque no se precisó la gravedad de su estado.

El choque precedió a un intento de tomar un camión de servicio sanitario

Tras el accidente con el vehículo de remolque, el pasajero intentó apropiarse de un lavatory truck, un camión utilizado para vaciar y limpiar los sistemas sanitarios de las aeronaves, indicó el portavoz aeroportuario.

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El intento no llegó a concretarse. La Policía del aeropuerto intervino antes de que el hombre pudiera llevarse el camión de American Airlines, tal y como relató la fuente a CBS News Los Angeles. Los agentes lo detuvieron en el lugar y pusieron fin al incidente dentro de la zona aérea.

La detención se produjo antes de que el sospechoso pudiera conducir el segundo vehículo, un dato relevante debido al movimiento de aeronaves, personal y equipos que suele registrarse en las plataformas de un aeropuerto comercial.

Paramédicos trasladaron posteriormente al detenido a un hospital para que recibiera atención por las heridas sufridas en el choque. El portavoz no informó si alguna otra persona resultó lesionada ni detalló los daños ocasionados a los vehículos involucrados.

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Las operaciones aeroportuarias retomaron su ritmo poco después

Las actividades en la terminal sufrieron una breve interrupción hasta que las autoridades restablecieron la normalidad (John Wayne Airport)

La irrupción en el área de operaciones generó una interrupción acotada de las actividades, pero el aeropuerto restableció su funcionamiento poco después de la captura, aseguró la vocería aeroportuaria.

El Aeropuerto John Wayne, ubicado en el condado de Orange y también conocido como aeropuerto de Santa Ana, gestiona vuelos comerciales dentro de Estados Unidos y hacia algunos destinos internacionales. La presencia de vehículos de apoyo en pista forma parte de su operación cotidiana, junto con los desplazamientos de aeronaves y trabajadores autorizados.

CBS News Los Angeles informó que el episodio ocurrió el martes por la noche, aunque no precisó si el vuelo que el pasajero debía abordar registró una modificación en su itinerario. Tampoco se comunicó si las autoridades aeroportuarias iniciaron una revisión adicional de los protocolos de acceso a las áreas restringidas.

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La investigación quedó en manos de la Policía aeroportuaria, mientras el detenido permanecía bajo atención médica tras el accidente, de acuerdo con la información publicada por el medio.