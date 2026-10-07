Estados Unidos

El cáncer de mama está aumentando más rápido entre las mujeres menores de 50 años en Estados Unidos: qué revelan los datos

La diferencia se observa en los registros analizados por la Sociedad Americana contra el Cáncer, que muestran un crecimiento anual de 1,4% en este segmento frente a 0,7% entre las personas de mayor edad

Mujer realizando un autoexamen mamario en un gesto de cuidado personal para la prevención del cáncer de mama. La foto ilustra la importancia del chequeo regular y la concienciación sobre la salud del busto, promoviendo la detección temprana como clave en la lucha contra esta enfermedad. (Imagen ilustrativa Infobae)
La incidencia de cáncer de mama entre las mujeres menores de 50 años aumentó un 1,4% anual entre 2012 y 2021 en Estados Unidos. (Imagen ilustrativa Infobae)
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La incidencia de cáncer de mama en Estados Unidos creció con mayor rapidez entre las mujeres menores de 50 años que entre las de edades superiores, según el informe Breast Cancer Statistics 2024 de la Sociedad Americana contra el Cáncer (ACS, por sus siglas en inglés). El estudio, publicado en octubre de 2024, registró un aumento anual de 1,4% en las menores de 50 años entre 2012 y 2021, frente a una suba de 0,7% entre las mujeres de 50 años o más.

La ACS estima en Cancer Statistics, 2026 que durante este año habrá 321.910 diagnósticos invasivos de cáncer de mama entre mujeres en Estados Unidos. La proyección también contempla 60.730 casos de carcinoma ductal in situ y 42.140 muertes. El organismo elaboró esas estimaciones con datos de incidencia disponibles hasta 2022 y estadísticas de mortalidad hasta 2023, por lo que no equivalen a un recuento final de los casos que se registren en 2026.

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La incidencia aumenta mientras la mortalidad sigue en descenso. De acuerdo con Cancer Statistics, 2026, la tasa de muertes por cáncer de mama bajó 44% entre 1989 y 2023. La ACS atribuyó esa reducción a los diagnósticos en etapas más tempranas, a una mayor concientización y a la incorporación de tratamientos.

¿Por qué aumenta el cáncer de mama en mujeres jóvenes?

El informe Breast Cancer Statistics 2024 no identifica una causa única para el aumento entre las mujeres menores de 50 años. La ACS señala en su ficha Key Statistics for Breast Cancer que la tendencia podría estar vinculada con una mayor prevalencia de factores asociados al riesgo, como el exceso de peso corporal, tener menos hijos o tener el primer hijo después de los 30 años.

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Los factores de riesgo no afectan de igual manera a todas las personas ni explican por sí solos un diagnóstico. Según Breast Cancer Risk Factors You Can Change, de la ACS, la relación entre el peso corporal y el cáncer de mama es compleja y varía antes y después de la menopausia. Después de esa etapa, el tejido graso adquiere mayor relevancia en la producción de estrógeno, lo que puede aumentar el riesgo.

Una doctora con bata azul y estetoscopio habla con una mujer sentada en una silla, quien muestra una expresión de preocupación; la doctora sostiene un portapapeles.
El exceso de peso corporal y el primer embarazo después de los 30 años se relacionan con el aumento de riesgo de cáncer de mama. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué reveló el estudio original sobre los diagnósticos?

Para elaborar Breast Cancer Statistics 2024, los autores analizaron registros del programa Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) del Instituto Nacional del Cáncer, del National Program of Cancer Registries de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y de la North American Association of Central Cancer Registries. El trabajo examinó datos de incidencia de 1998 a 2021 y comparó tasas por edad, origen racial y étnico, estadio, subtipo molecular y estado de residencia.

Entre 2012 y 2021, la incidencia total de cáncer de mama aumentó 1% por año. En ese mismo período, Breast Cancer Statistics 2024 detectó un incremento de 1,4% anual entre las menores de 50 años y de 0,7% entre las de 50 años o más. El informe aclaró que la diferencia por grupos etarios solo fue estadísticamente significativa entre mujeres blancas, una precisión necesaria para evitar extrapolar el resultado a todas las poblaciones.

El informe de la ACS también halló una tendencia de aumento entre las mujeres asiáticas estadounidenses y de las islas del Pacífico. Según el comunicado institucional que acompañó la publicación, sus tasas de incidencia crecieron entre 2,5% y 2,7% al año, de acuerdo con la edad considerada. La organización añadió que la incidencia de cáncer de mama en menores de 50 años de ese grupo aumentó 50% desde 2000, hasta alcanzar 86 casos por cada 100.000 habitantes.

¿Qué diferencia hay entre los datos de 2024 y la estimación de 2026?

La cifra de 321.910 diagnósticos invasivos prevista para 2026 y el aumento anual de 1,4% no proceden del mismo análisis. Cancer Statistics, 2026 calcula la carga estimada de cáncer para el año actual a partir de los registros nacionales más recientes disponibles, mientras que Breast Cancer Statistics 2024 revisó la evolución de tasas ya observadas hasta 2021.

Esa diferencia metodológica implica que la proyección de 2026 no permite afirmar que el crecimiento de 1,4% se haya mantenido sin cambios durante este año. A la vez, la serie de 2012 a 2021 no anticipa la cantidad exacta de diagnósticos que se confirmarán en 2026. La ACS indica en Key Statistics for Breast Cancer que el cáncer de mama representa cerca de uno de cada tres nuevos casos de cáncer en mujeres estadounidenses cada año, sin incluir los tumores de piel.

La enfermedad ocurre con mayor frecuencia a edades medias y avanzadas. La ACS informa en Key Statistics for Breast Cancer que la mediana de edad al momento del diagnóstico es de 63 años y que cerca de una de cada 10 mujeres diagnosticadas tiene menos de 45 años. El organismo estima además que alrededor de una de cada ocho mujeres en Estados Unidos desarrollará cáncer de mama a lo largo de su vida.

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La realización de 150 a 300 minutos semanales de actividad física moderada ayuda a disminuir los riesgos asociados al cáncer de mama. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué medidas pueden reducir el riesgo de cáncer de mama?

La ACS afirma en Breast Cancer Risk Factors You Can Change que ciertos factores asociados al riesgo pueden modificarse, aunque ninguna medida garantiza prevenir un diagnóstico. Entre sus recomendaciones figuran sostener un peso adecuado, incorporar actividad física regular y limitar o evitar el alcohol.

Sobre el consumo de alcohol, la ACS señala que aumenta el riesgo de cáncer de mama y de otros tumores. En su guía de factores modificables, la organización indica que “ninguna cantidad de alcohol es completamente segura” frente al cáncer. Para quienes decidan beber, recomienda que las mujeres no superen una bebida por día.

En materia de actividad física, la ACS recomienda entre 150 y 300 minutos semanales de ejercicio moderado, o entre 75 y 150 minutos de actividad vigorosa. El documento Breast Cancer Risk Factors You Can Change agrega que los 300 minutos semanales o más de actividad moderada pueden aportar beneficios adicionales y que el ejercicio puede influir en la inflamación y los niveles hormonales.

Los controles médicos y las decisiones sobre detección requieren una evaluación individual. La ACS señala en Cancer Statistics, 2026 que la reducción acumulada de la mortalidad se asocia con la detección temprana y los avances terapéuticos. La actualización de los registros nacionales en los próximos años permitirá determinar si la suba de incidencia identificada hasta 2021 continúa entre las mujeres jóvenes y en los demás grupos de edad.

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