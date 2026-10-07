Estados Unidos

California concentra las facturas de agua más caras de Estados Unidos: cuánto pagan los hogares

San José, Los Ángeles, San Francisco, Sacramento y Oceanside registraron desembolsos superiores a USD 950 anuales para un consumo residencial de referencia

San Jose Water Co. registró la factura de agua potable más alta del estudio con un costo anual de 1.416 dólares para el consumo doméstico de referencia (REUTERS/Regis Duvignau/Photo Illustration/File Photo)
San Jose Water Co. registró la factura de agua potable más alta del estudio con un costo anual de 1.416 dólares para el consumo doméstico de referencia (REUTERS/Regis Duvignau/Photo Illustration/File Photo)
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Los hogares de California pagaron algunas de las facturas de agua más altas de Estados Unidos en 2025. Un relevamiento de 500 grandes sistemas de agua potable situó a cuatro prestadores del estado entre los 10 más costosos del país y estimó que el recibo anual promedio de los 91 servicios californianos incluidos fue de USD 693.

El desembolso varía de forma marcada según la ciudad y el proveedor. La cifra más elevada de todo el estudio correspondió a San Jose Water Co., con una factura anual de USD 1.416 para el consumo doméstico de referencia.

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En Los Ángeles, el monto estimado fue de USD 952, mientras que en los sistemas de San José, San Francisco, Sacramento y Oceanside superó los USD 1.100 al año.

Los datos proceden de un estudio de Food & Water Watch, organización sin fines de lucro que comparó las tarifas de 2025 con las de 2015.

El informe, citado por Los Angeles Times, calcula el gasto de un hogar de tres personas que utiliza unos 227.000 litros de agua al año dentro de la vivienda, unos 190 litros diarios por persona. La estimación no contempla el riego de jardines ni otros consumos exteriores.

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California concentró 13 de los 25 sistemas de agua más costosos de Estados Unidos durante el relevamiento de 2025 (REUTERS/Daniel Cole)
California concentró 13 de los 25 sistemas de agua más costosos de Estados Unidos durante el relevamiento de 2025 (REUTERS/Daniel Cole)

San Jose Water Co. a la cabeza: cuatro prestadores californianos entre los 10 más caros del país

Además de San Jose Water Co., los sistemas de Escondido, Santa Bárbara y el Distrito Municipal de Agua de Marin figuran entre los 10 con las tarifas anuales más altas del relevamiento.

En conjunto, 13 de los 25 sistemas más caros estaban en California, aunque los servicios del estado representaron el 18% de la muestra.

La situación de San José ilustra la diferencia entre las mediciones. Otro sistema de la ciudad de San José ocupó el puesto 11. San Francisco se ubicó en el 14, Sacramento en el 15 y Oceanside en el 19.

Mary Grant, directora de políticas de agua de Food & Water Watch, señaló que California está sobrerrepresentada entre los estados con servicios más costosos.

“La asequibilidad del agua es un problema urgente para los hogares de bajos ingresos”, afirmó en declaraciones recogidas por Los Angeles Times.

Las facturas de los 91 servicios de agua evaluados en California aumentaron en promedio un 83 % entre 2015 y 2025 (REUTERS/Caroline Brehman)
Las facturas de los 91 servicios de agua evaluados en California aumentaron en promedio un 83 % entre 2015 y 2025 (REUTERS/Caroline Brehman)

Las tarifas californianas subieron 83 % en una década, según el relevamiento

El informe calculó que las facturas de los 91 sistemas de California evaluados aumentaron, en promedio, 83% entre 2015 y 2025. ese valor medio anual se mantuvo en USD 693 en 2025.

A escala nacional, el estudio concluyó que las empresas privadas con fines de lucro cobraron 67% más que los sistemas de propiedad pública: una diferencia media de USD 329 al año.

La Junta de Control de Recursos Hídricos del Estado de California advirtió que sus estimaciones pueden arrojar facturas inferiores para algunos proveedores, entre ellos San Jose Water Co., Sacramento y Oceanside, porque utiliza supuestos de consumo más bajos.

El organismo indicó, además, que su factura mensual típica creció 17% desde 2022, frente a un aumento de 14,5% del índice de precios al consumidor en el mismo período.

Karla Nemeth, directora ejecutiva de la Asociación de Agencias de Agua de California, atribuyó los incrementos a la infraestructura envejecida, las demoras en los permisos y la falta de inversión estatal y federal sostenida.

Las ciudades costeras del sur del estado y del Área de la Bahía dependen, además, de acueductos que trasladan agua fluvial a grandes distancias; Santa Bárbara también opera una planta desalinizadora.

La infraestructura envejecida y la falta de inversión sostenida explicaron el incremento en los recibos según la Asociación de Agencias de Agua de California (REUTERS/Daniel Cole)
La infraestructura envejecida y la falta de inversión sostenida explicaron el incremento en los recibos según la Asociación de Agencias de Agua de California (REUTERS/Daniel Cole)

Empresas y asociaciones cuestionan la metodología del estudio

San Jose Water Co., que abastece a cerca de 1 millón de clientes, rechazó la conclusión de que sea el proveedor más caro del estado.

La compañía sostuvo que el análisis agrupó datos de forma errónea y señaló que la Comisión de Servicios Públicos de California no la ubica en ese lugar.

La empresa afirmó que desde 2021 destinó más de USD 1.000 millones a tuberías, bombas y plantas. También indicó que 42% de lo que pagan sus clientes corresponde a un traslado obligatorio de fondos a su mayorista, Valley Water, una partida sobre la que aseguró no tener control.

La Asociación Nacional de Empresas de Agua también cuestionó la comparación. Según la entidad, examinar al 1 % de los sistemas de mayor tamaño ofrece una imagen incompleta y no permite extraer conclusiones generales sin validar las diferencias entre estructuras tarifarias y consumos.

La disputa por la ayuda a hogares de bajos ingresos continúa en California

El gobernador Gavin Newsom vetó la propuesta para destinar fondos públicos a la ayuda de hogares de bajos ingresos con el pago del agua (REUTERS/David Swanson)
El gobernador Gavin Newsom vetó la propuesta para destinar fondos públicos a la ayuda de hogares de bajos ingresos con el pago del agua (REUTERS/David Swanson)

Food & Water Watch pidió que los gobiernos estatales y locales prohíban la privatización de los servicios y reclamó más financiación federal para renovar la red de agua. En California, los sistemas municipales deben ajustar sus tarifas a los costos del servicio bajo la Proposición 218, aprobada en 1996.

Las compañías con fines de lucro quedan fuera de esa norma, pero deben obtener autorización de la Comisión de Servicios Públicos de California para aplicar aumentos.

El gobernador Gavin Newsom vetó la semana pasada un proyecto que habría habilitado el uso de fondos públicos para ayudar a hogares de bajos ingresos con las facturas de agua.

En el mensaje de veto, Newsom argumentó que no respaldaría un programa permanente sin una fuente de financiación sostenible.

Michael Claiborne, abogado de la organización Leadership Counsel for Justice and Accountability, calificó de decepcionante la decisión, aunque sostuvo que no frenará el avance hacia una política de consenso para abaratar el acceso al agua en el estado, según Los Angeles Times.

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