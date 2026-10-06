“Verity”, la película de Anne Hathaway y Dakota Johnson, recauda USD 61,8 millones en su estreno mundial

Verity recaudó USD 61.854.334 en su estreno mundial, de acuerdo con los datos consolidados por Box Office Mojo.(YouTube)

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“Verity” recaudó USD 61.854.334 en su estreno mundial, de acuerdo con los datos de Box Office Mojo, que actualizó las cifras de la película distribuida por Amazon MGM Studios tras su primer fin de semana en cartelera. La adaptación de la novela de Colleen Hoover, protagonizada por Anne Hathaway, Dakota Johnson y Josh Hartnett, obtuvo USD 32.031.011 en Estados Unidos y Canadá y USD 29.823.323 en el mercado internacional. El balance consolidado quedó por debajo de las proyecciones iniciales publicadas durante el fin de semana.

La diferencia afecta la lectura del desempeño comercial de la película porque los primeros reportes situaron su resultado mundial por encima de USD 62 millones. Según Deadline, el filme había alcanzado USD 62,1 millones a nivel global, con una estimación de USD 32,6 millones en Estados Unidos y Canadá. El registro posterior de Box Office Mojo redujo la recaudación doméstica en USD 568.989 y dejó el total internacional en una cifra también menor que los cálculos iniciales divulgados por la prensa especializada.

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La película tuvo su estreno más temprano el 30 de septiembre de 2026 en territorios de Asia-Pacífico y de Europa, Medio Oriente y África, de acuerdo con Box Office Mojo. Su lanzamiento en Estados Unidos y Canadá se produjo durante el fin de semana del 2 al 4 de octubre, cuando encabezó la taquilla local según los datos iniciales recogidos por AFP y la firma de monitoreo Exhibitor Relations. La actualización permite precisar el rendimiento de una de las adaptaciones cinematográficas de Hoover estrenadas en 2026.

¿Cuánto recaudó Verity en la taquilla mundial?

La cifra consolidada de Verity fue de USD 61.854.334 en todo el mundo, según Box Office Mojo. Ese monto reúne los ingresos de las salas de Estados Unidos y Canadá, considerados como mercado doméstico por la industria cinematográfica, y los obtenidos en los territorios internacionales donde la película comenzó su exhibición durante los últimos días de septiembre y los primeros de octubre.

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El desglose indica que Estados Unidos y Canadá aportaron USD 32.031.011, equivalentes al 51,8% de los ingresos acumulados. Los mercados internacionales sumaron USD 29.823.323, que representaron el 48,2% restante. La distancia entre ambos segmentos fue de USD 2.207.688, por lo que el estreno tuvo una distribución de ingresos cercana entre el mercado norteamericano y el resto de los países donde se exhibió, de acuerdo con Box Office Mojo.

La información difundida por Deadline el 5 de octubre ubicaba la apertura mundial en USD 62,1 millones. Otros medios especializados utilizaron cifras cercanas a USD 62,5 millones o USD 62,6 millones. La diferencia de USD 245.666 entre la estimación de Deadline y el registro de Box Office Mojo responde al proceso de consolidación de resultados que sigue al cierre de cada fin de semana, cuando las distribuidoras y los complejos cinematográficos completan sus reportes de venta de entradas.}

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El mercado de Estados Unidos y Canadá aportó USD 32.031.011, cifra que representó el 51,8% de la taquilla global. (Captura de pantalla)

¿Cuánto dinero hizo Verity en Estados Unidos y Canadá?

Verity recaudó USD 32.031.011 en Estados Unidos y Canadá durante su estreno, según Box Office Mojo. Esa suma aparece registrada como su apertura doméstica y representa más de la mitad de los ingresos globales informados hasta el momento. Amazon MGM Studios figura como la distribuidora local de la producción en la ficha de la plataforma especializada.

Antes de que se conociera el cálculo consolidado, la recaudación de la película había sido estimada en USD 32,6 millones. AFP informó durante el fin de semana que el filme ocupó el primer lugar de la taquilla de América del Norte, con base en datos de Exhibitor Relations. El total definitivo publicado por Box Office Mojo fue USD 568.989 menor que ese cálculo preliminar, una variación que no alteró su ubicación entre los lanzamientos con mayor recaudación del período.

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La diferencia entre estimaciones y cifras consolidadas forma parte de la dinámica habitual de la taquilla. Las proyecciones de domingo se construyen con información parcial de las salas y pueden modificarse cuando se incorporan las ventas de todas las funciones, los ajustes contables y los reportes finales de los distribuidores. En este caso, Box Office Mojo registró una corrección de cerca de 1,7% respecto de la cifra doméstica difundida inicialmente por varios medios.

Los ingresos internacionales del filme alcanzaron USD 29.823.323 tras su llegada a cerca de 70 países. (Captura de tráiler oficial)

¿Cuánto recaudó Verity en los mercados internacionales?

Fuera de Estados Unidos y Canadá, Verity acumuló USD 29.823.323, de acuerdo con Box Office Mojo. El registro comprende los territorios internacionales que recibieron la película desde el 30 de septiembre, fecha señalada por el sitio como su lanzamiento más temprano en Asia-Pacífico y Europa, Medio Oriente y África.

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Las estimaciones iniciales situaban los ingresos internacionales en torno a USD 30 millones. Según Deadline, la producción llegó a unos 70 mercados durante su apertura y obtuvo resultados destacados en varios países europeos, en Brasil, Australia y otros territorios. Sin embargo, Box Office Mojo no incluye en su resumen público un detalle completo de la recaudación por país, por lo que el dato consolidado de USD 29,82 millones es la referencia más precisa para describir el resultado internacional total.

La corrección internacional respecto de los USD 30 millones calculados inicialmente fue de USD 176.677. Aunque ese ajuste modificó el total mundial, la recaudación extranjera continuó cerca de la mitad de los ingresos globales. De acuerdo con Box Office Mojo, los mercados fuera de Estados Unidos y Canadá tuvieron un peso de 48,2% en el acumulado de la película durante sus primeros días de exhibición.

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Anne Hathaway, Dakota Johnson y Josh Hartnett encabezan el elenco principal de la adaptación de la novela de Colleen Hoover. (Captura de pantalla)

¿De qué trata Verity y quiénes integran el elenco?

La película adapta la novela de Colleen Hoover y sigue a Lowen Ashleigh, una escritora que recibe el encargo de completar el trabajo de la autora Verity Crawford. La protagonista encuentra textos que aparentan ser notas autobiográficas de Crawford y queda involucrada en una situación que puede resultar mortal, según la sinopsis publicada por Box Office Mojo.

Dakota Johnson interpreta a Lowen Ashleigh, mientras que Anne Hathaway encarna a Verity Crawford. Josh Hartnett integra el reparto principal. La ficha de Box Office Mojo clasifica la producción dentro de los géneros de crimen, drama, misterio y suspenso, señala una duración de una hora y 57 minutos y consigna una clasificación R de la Motion Picture Association.

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El estreno se incorporó a la lista de adaptaciones cinematográficas de obras de Hoover, cuya presencia en salas aumentó desde el lanzamiento de It Ends With Us en 2024. Deadline comparó el debut de Verity con el de esa producción, que había recaudado USD 95,6 millones en su apertura mundial. La comparación debe considerar que cada lanzamiento tuvo un calendario de estrenos, una cantidad de países y una disponibilidad de salas diferentes.

Deadline comparó el rendimiento comercial del lanzamiento con el estreno de la película It Ends With Us en 2024. (Captura de tráiler oficial)

¿Qué cambia tras la actualización de Box Office Mojo?

La actualización modifica el número que puede utilizarse como recaudación consolidada de Verity. Para la apertura mundial, la cifra es USD 61.854.334; para Estados Unidos y Canadá, USD 32.031.011; y para los mercados internacionales, USD 29.823.323. Los montos de USD 62,1 millones y USD 32,6 millones deben presentarse como estimaciones iniciales atribuidas a Deadline y otros reportes del fin de semana.

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Se mantiene que la película lideró la taquilla de Estados Unidos y Canadá en su lanzamiento, según AFP. También se mantiene que Amazon MGM Studios distribuyó el filme en el mercado doméstico y que la exhibición internacional comenzó antes de la llegada a las salas norteamericanas, de acuerdo con Box Office Mojo.

Las cifras volverán a cambiar mientras la película continúe en cartelera y se sumen nuevos mercados, funciones y semanas de exhibición. Para los lectores y para el seguimiento de la industria, el dato publicado por Box Office Mojo permite diferenciar entre las proyecciones de apertura y los ingresos consolidados disponibles tras el primer fin de semana.