El S&P 500 y el Nasdaq cerraron en máximos históricos

El S&P 500 y el Nasdaq cerraron la jornada en máximos históricos ante la moderación del precio del petróleo. (REUTERS/Jeenah Moon)

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El S&P 500 y el Nasdaq cerraron el martes en máximos históricos, impulsados por la estabilización de los precios del petróleo y la baja de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Los inversores concentraron su atención en la próxima temporada de resultados empresariales del tercer trimestre.

Según datos preliminares de cierre, el S&P 500 avanzó 46,52 puntos, o 0,60%, hasta 7.820,47 unidades. El Nasdaq Composite subió 127,43 puntos, o 0,46%, a 27.604,74 enteros, mientras el Promedio Industrial Dow Jones ganó 263,67 puntos, o 0,49%, y terminó en 51.531,57 unidades.

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La bolsa estadounidense volvió a máximos pese a las preocupaciones por la guerra con Irán, la inflación, el aumento de los precios de la energía y el encarecimiento del crédito. El alivio del mercado llegó cuando el petróleo se moderó y los rendimientos de los bonos bajaron, mientras las previsiones de fuertes ganancias corporativas sostuvieron las cotizaciones.

El S&P 500 acumula una subida de 23% desde el mínimo registrado a fines de marzo. El avance de las acciones ocurre mientras los estadounidenses expresan pesimismo sobre la economía y el aumento del costo de vida.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, referencia del mercado de deuda estadounidense, bajó a 5,28% desde 5,31% al cierre del lunes. El retroceso se produjo después de que los precios del petróleo se estabilizaran.

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Los inversores redujeron la expectativa de un nuevo incremento en las tasas de interés de la Reserva Federal para este mes. (REUTERS/Jeenah Moon)

El Brent, referencia internacional del crudo, llegó a cotizar cerca de USD 97 por barril durante la mañana y terminó en USD 100,58. El precio quedó por debajo de los casi USD 110 por barril que había alcanzado semanas atrás.

Oliver Pursche, vicepresidente senior de Wealthspire Advisors en Nueva York, explicó que cuando el petróleo se estabiliza o baja, “eso provoca un descenso de los rendimientos porque disminuye la inquietud por la inflación impulsada por la energía, lo que a su vez ayuda a elevar las acciones”.

Los mercados financieros redujeron la probabilidad de que la Reserva Federal aplique una segunda subida consecutiva de las tasas de interés en la reunión de política monetaria de este mes, según la herramienta FedWatch de CME.

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El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años retrocedió a 5,28% tras la estabilización de los precios de la energía. (REUTERS/Jeenah Moon)

La temporada de resultados del tercer trimestre comenzará la próxima semana. Varias entidades financieras de gran tamaño presentarán sus balances el próximo martes, mientras Delta Air Lines difundirá sus resultados del período el viernes.

Los analistas prevén un crecimiento agregado de 30,6% interanual en los beneficios de las empresas del S&P 500 entre julio y septiembre, según datos de LSEG. FactSet proyectó un aumento cercano al 30% en las ganancias por acción frente al mismo período del año anterior.

Lamb Weston, empresa que comercializa papas fritas congeladas y otros productos derivados de la papa, informó ingresos y ganancias trimestrales superiores a sus propias previsiones y a las expectativas de los analistas. Sus acciones avanzaron 7,5%.

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El director ejecutivo Mike Smith afirmó que la empresa continúa afectada por aumentos imprevistos en los costos de transporte y otros gastos. Aun así, la compañía elevó su previsión anual para una medida subyacente de beneficio.

La inteligencia artificial siguió entre los factores que sostienen al mercado. Nvidia acumula un alza de 28,3% en lo que va del año, cerca del doble de la ganancia registrada por el mercado en general.

Constellation Energy subió 12,2% después de anunciar un acuerdo de largo plazo para suministrar a Google una cantidad de electricidad comparable con la producción de un nuevo reactor nuclear. La expansión de los centros de datos vinculados con inteligencia artificial también elevó la demanda de materiales y mano de obra para construcción.

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Los datos de comercio internacional reflejaron ese gasto: las importaciones de bienes de capital aumentaron 4,4% en agosto. El Departamento de Comercio informó que el déficit comercial de Estados Unidos creció 13,7% hasta un máximo histórico, por el incremento de las importaciones.

Las importaciones subieron 4,3% mensual y 28,4% interanual, según el informe. El dato reflejó una demanda interna elevada que podría agregar presión a la inflación, en un contexto de restricciones de suministro vinculadas al conflicto bélico.

Option Care Health se disparó 32,6% después de que CD&R y McKesson anunciaran la compra del proveedor de servicios de infusión por USD 32,05 por acción, una operación valorada en cerca de USD 5.800 millones.

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