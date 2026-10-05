Estados Unidos

Trump calificó de “gran victoria” el resultado de Flávio Bolsonaro en Brasil y anticipó una segunda vuelta “muy reñida”

El mandatario estadounidense, que considera las elecciones brasileñas “muy importantes”, destacó el desempeño del hijo de Jair Bolsonaro frente a Lula. Marco Rubio evitó tomar partido y afirmó que Washington aguardará el resultado del balotaje previsto para el 25 de octubr

Donald Trump calificó como una gran victoria el resultado alcanzado por Flávio Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil. (REUTERS/Nathan Howard)
Donald Trump calificó como una gran victoria el resultado alcanzado por Flávio Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil. (REUTERS/Nathan Howard)
Guardar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró este lunes el resultado obtenido por Flávio Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil y lo definió como una “gran victoria”, pese a que el candidato conservador quedó por debajo del 50% necesario para evitar una segunda votación. El mandatario estadounidense también anticipó que el enfrentamiento definitivo con Luiz Inácio Lula da Silva será “muy reñido”.

Es una gran victoria, ajustada, pero muy, muy grande, increíble”, afirmó Trump ante periodistas al ser consultado por los comicios brasileños. El presidente estadounidense agregó que la definición del próximo mandatario de la mayor economía de América Latina será “muy reñida”, en referencia al balotaje previsto para el 25 de octubre.

PUBLICIDAD

El resultado que provocó la reacción de Trump dejó a Flávio Bolsonaro, senador de 45 años e integrante del Partido Liberal (PL), en el primer lugar. El recuento oficial completo le atribuyó 47,03% de los votos, equivalentes a 56.104.503 sufragios, mientras que Lula alcanzó 45,16%, con 53.879.538 votos.

La diferencia fue de casi dos puntos porcentuales, pero ninguno consiguió superar el umbral del 50% de los votos válidos. Por ese motivo, ambos volverán a enfrentarse dentro de tres semanas para definir quién ocupará la Presidencia de Brasil.

Flávio Bolsonaro promete a Trump adherirse a la alianza Escudo de las Américas si gana
Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los sufragios y superó a Luiz Inácio Lula da Silva, quien cosechó el 45,16% de los votos. (EFE/ @FlavioBolsonaro)

Para Trump, el desempeño de Flávio representa además un resultado especialmente relevante dentro de la relación política que mantiene con la familia Bolsonaro. El senador es hijo del ex presidente Jair Bolsonaro, uno de los principales aliados latinoamericanos del mandatario estadounidense. La relación entre ambos dirigentes se desarrolló durante los últimos años alrededor de posiciones conservadoras y de una agenda política enfrentada a la izquierda regional.

PUBLICIDAD

Trump había señalado la semana pasada que seguía “muy de cerca” el proceso electoral brasileño. Tras conocerse los resultados, su primera valoración pública fue de respaldo al desempeño de Flávio, aunque no anticipó quién considera que ganará la segunda vuelta.

“Veremos qué pasa”

La cautela fue todavía mayor por parte de Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense. Consultado antes de viajar a Europa, el jefe de la diplomacia de Washington evitó expresar una preferencia y se limitó a remarcar que todavía falta la instancia definitiva.

Habrá una segunda vuelta. Creo que todo el mundo esperaba que la hubiera, así que veremos qué pasa”, respondió Rubio.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, mantuvo una postura de cautela y evitó manifestar una preferencia previa al balotaje. (Mark Schiefelbein/REUTERS)
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, mantuvo una postura de cautela y evitó manifestar una preferencia previa al balotaje. (Mark Schiefelbein/REUTERS)

Washington y Brasilia atraviesan una relación marcada por fuertes tensiones. Durante los últimos meses, Estados Unidos impuso aranceles sobre numerosos productos brasileños y adoptó medidas diplomáticas contra funcionarios del país.

El gobierno de Lula interpretó varias de esas decisiones como una presión política destinada a favorecer a Flávio Bolsonaro. Entre las medidas estuvo el retiro del visado de la embajadora brasileña en Washington. Brasil también cuestionó las acciones estadounidenses por considerar que podían influir sobre el proceso electoral.

A las medidas comerciales y diplomáticas se sumó una decisión relacionada con los servicios consulares. Estados Unidos suspendió el viernes sus actividades consulares en Brasil alegando “motivos de seguridad”. Las operaciones fueron reanudadas este lunes, después de celebrada la primera vuelta.

La elección brasileña llega así a su etapa decisiva con dos candidatos que concentran casi la totalidad de los votos. Ninguno de los otros diez aspirantes alcanzó el 3%. Augusto Cury quedó tercero con 2,89%, seguido por Renan Santos, con 2,24%, mientras que Ronaldo Caiado obtuvo 2,18%.

La abstención en los comicios brasileños alcanzó el 21,08% de los electores habilitados en un marco donde el sufragio es obligatorio. (REUTERS/Alexandre Meneghini)
La abstención en los comicios brasileños alcanzó el 21,08% de los electores habilitados en un marco donde el sufragio es obligatorio. (REUTERS/Alexandre Meneghini)

Los votos de esos candidatos pueden adquirir relevancia en el balotaje, aunque Cury y Santos ya anticiparon que no apoyarán a ninguno de los dos finalistas. Caiado señaló que consultará con la dirigencia de su partido y Romeu Zema, que obtuvo 0,27%, manifestó su intención de votar contra Lula.

La participación también será un factor de la campaña: 21,08% de los electores habilitados no concurrieron a votar, en un país donde el sufragio es obligatorio. La definición entre Flávio Bolsonaro y Lula quedó establecida para el 25 de octubre, cuando Brasil volverá a las urnas para elegir a su próximo presidente.

Temas Relacionados

Estados UnidosDonald TrumpBrasilElecciones Brasil 2026Elecciones en BrasilFlávio BolsonaroPartido LiberalLuiz Inácio Lula da SilvaÚltimas Noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Halloween en Nueva York: cómo funciona “Trick-or-Streets”, el programa de 160 espacios peatonales gratuitos que prevé repartir 75.000 dulces

El Departamento de Transporte prevé recorridos para pedir golosinas, música en vivo, juegos, pintura facial y concursos de disfraces, aunque la oferta variará entre los barrios y las ubicaciones participantes

Halloween en Nueva York: cómo funciona “Trick-or-Streets”, el programa de 160 espacios peatonales gratuitos que prevé repartir 75.000 dulces

Estados Unidos rechazó que Nicolás Maduro tenga inmunidad y dijo que Venezuela no solicitó esa protección para el ex dictador

Washington sostiene que Caracas sí reclamó protección para Delcy Rodríguez, pero nunca hizo una petición equivalente para ex líder del chavismo, cuya defensa busca frenar el proceso penal por narcoterrorismo

Estados Unidos rechazó que Nicolás Maduro tenga inmunidad y dijo que Venezuela no solicitó esa protección para el ex dictador

El World Trade Center ofrecerá conciertos, arte público y actividades sin costo durante octubre de 2026

La agenda en Lower Manhattan incluirá funciones de acceso libre en PAC NYC, el Oculus y el Memorial, mientras que las jornadas sin pago del museo dependerán de reservas disponibles

El World Trade Center ofrecerá conciertos, arte público y actividades sin costo durante octubre de 2026

El transporte de Los Ángeles es más caro desde hoy: Metrolink aumentó sus tarifas hasta 27%

La medida busca aliviar el déficit presupuestario y cubrir el encarecimiento operativo, aunque llega junto con reducciones en varias frecuencias ferroviarias

El transporte de Los Ángeles es más caro desde hoy: Metrolink aumentó sus tarifas hasta 27%

Las casas nuevas ya son más baratas que las usadas en Estados Unidos: las ciudades donde hay mayores descuentos

El exceso de inventario llevó a los constructores a ofrecer rebajas y créditos más accesibles en lugares como Austin, Raleigh, San Diego y Tampa

Las casas nuevas ya son más baratas que las usadas en Estados Unidos: las ciudades donde hay mayores descuentos

TECNO

RemoveMacAI libera hasta 12 GB de espacio en la Mac al borrar los modelos de Apple Intelligence

RemoveMacAI libera hasta 12 GB de espacio en la Mac al borrar los modelos de Apple Intelligence

Padres y tutores ya pueden ver qué temas consultan sus hijos a Meta AI, aunque no las conversaciones completas

Pasos para canjear los códigos de Free Fire disponibles este 5 de octubre de 2026 y reclamar diamantes gratis

WhatsApp bloquea el inicio de sesión en celulares con sistemas operativos antiguos o desactualizados

Lista de celulares Android que se quedan sin WhatsApp desde el 7 de octubre de 2026

ENTRETENIMIENTO

James Van Der Beek tenía planes para regresar a ‘Dawson’s Creek’ antes de su muerte

James Van Der Beek tenía planes para regresar a ‘Dawson’s Creek’ antes de su muerte

La historia detrás de la canción de Futurama: cómo un clásico experimental inspiró su famosa cortina musical

Brian May dice adiós a las giras de Queen: “Quizá 50 años sean suficientes”

Murió Robert Kelker-Kelly, actor de ‘Days of Our Lives’ y ‘General Hospital’

Michael Douglas niega haber sido adicto al sexo: “No dormí con tantas mujeres”

MUNDO

Quién es Cleitinho, el músico y comerciante que ganó la gobernación del segundo estado más poblado de Brasil

Quién es Cleitinho, el músico y comerciante que ganó la gobernación del segundo estado más poblado de Brasil

Arabia Saudita, Turquía y Pakistán activaron su pacto de defensa y preparan el despliegue de tropas en territorio saudita

El posible hallazgo médico que un grupo de especialistas detectó en tres cuadros de Rubens conservados en el Prado

Un estudio revela por qué sentirse parte del grupo ayuda a expresar mejor las opiniones en contra y a que la mayoría las tenga en cuenta

Los precios del petróleo cayeron tras el aumento de las exportaciones regionales y el plan del G7 para liberar reservas