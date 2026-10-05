Trump calificó de “gran victoria” el resultado de Flávio Bolsonaro en Brasil y anticipó una segunda vuelta “muy reñida”

Donald Trump calificó como una gran victoria el resultado alcanzado por Flávio Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil. (REUTERS/Nathan Howard)

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró este lunes el resultado obtenido por Flávio Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil y lo definió como una “gran victoria”, pese a que el candidato conservador quedó por debajo del 50% necesario para evitar una segunda votación. El mandatario estadounidense también anticipó que el enfrentamiento definitivo con Luiz Inácio Lula da Silva será “muy reñido”.

“Es una gran victoria, ajustada, pero muy, muy grande, increíble”, afirmó Trump ante periodistas al ser consultado por los comicios brasileños. El presidente estadounidense agregó que la definición del próximo mandatario de la mayor economía de América Latina será “muy reñida”, en referencia al balotaje previsto para el 25 de octubre.

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El resultado que provocó la reacción de Trump dejó a Flávio Bolsonaro, senador de 45 años e integrante del Partido Liberal (PL), en el primer lugar. El recuento oficial completo le atribuyó 47,03% de los votos, equivalentes a 56.104.503 sufragios, mientras que Lula alcanzó 45,16%, con 53.879.538 votos.

La diferencia fue de casi dos puntos porcentuales, pero ninguno consiguió superar el umbral del 50% de los votos válidos. Por ese motivo, ambos volverán a enfrentarse dentro de tres semanas para definir quién ocupará la Presidencia de Brasil.

Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los sufragios y superó a Luiz Inácio Lula da Silva, quien cosechó el 45,16% de los votos. (EFE/ @FlavioBolsonaro)

Para Trump, el desempeño de Flávio representa además un resultado especialmente relevante dentro de la relación política que mantiene con la familia Bolsonaro. El senador es hijo del ex presidente Jair Bolsonaro, uno de los principales aliados latinoamericanos del mandatario estadounidense. La relación entre ambos dirigentes se desarrolló durante los últimos años alrededor de posiciones conservadoras y de una agenda política enfrentada a la izquierda regional.

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Trump había señalado la semana pasada que seguía “muy de cerca” el proceso electoral brasileño. Tras conocerse los resultados, su primera valoración pública fue de respaldo al desempeño de Flávio, aunque no anticipó quién considera que ganará la segunda vuelta.

“Veremos qué pasa”

La cautela fue todavía mayor por parte de Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense. Consultado antes de viajar a Europa, el jefe de la diplomacia de Washington evitó expresar una preferencia y se limitó a remarcar que todavía falta la instancia definitiva.

“Habrá una segunda vuelta. Creo que todo el mundo esperaba que la hubiera, así que veremos qué pasa”, respondió Rubio.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, mantuvo una postura de cautela y evitó manifestar una preferencia previa al balotaje. (Mark Schiefelbein/REUTERS)

Washington y Brasilia atraviesan una relación marcada por fuertes tensiones. Durante los últimos meses, Estados Unidos impuso aranceles sobre numerosos productos brasileños y adoptó medidas diplomáticas contra funcionarios del país.

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El gobierno de Lula interpretó varias de esas decisiones como una presión política destinada a favorecer a Flávio Bolsonaro. Entre las medidas estuvo el retiro del visado de la embajadora brasileña en Washington. Brasil también cuestionó las acciones estadounidenses por considerar que podían influir sobre el proceso electoral.

A las medidas comerciales y diplomáticas se sumó una decisión relacionada con los servicios consulares. Estados Unidos suspendió el viernes sus actividades consulares en Brasil alegando “motivos de seguridad”. Las operaciones fueron reanudadas este lunes, después de celebrada la primera vuelta.

La elección brasileña llega así a su etapa decisiva con dos candidatos que concentran casi la totalidad de los votos. Ninguno de los otros diez aspirantes alcanzó el 3%. Augusto Cury quedó tercero con 2,89%, seguido por Renan Santos, con 2,24%, mientras que Ronaldo Caiado obtuvo 2,18%.

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La abstención en los comicios brasileños alcanzó el 21,08% de los electores habilitados en un marco donde el sufragio es obligatorio. (REUTERS/Alexandre Meneghini)

Los votos de esos candidatos pueden adquirir relevancia en el balotaje, aunque Cury y Santos ya anticiparon que no apoyarán a ninguno de los dos finalistas. Caiado señaló que consultará con la dirigencia de su partido y Romeu Zema, que obtuvo 0,27%, manifestó su intención de votar contra Lula.

La participación también será un factor de la campaña: 21,08% de los electores habilitados no concurrieron a votar, en un país donde el sufragio es obligatorio. La definición entre Flávio Bolsonaro y Lula quedó establecida para el 25 de octubre, cuando Brasil volverá a las urnas para elegir a su próximo presidente.

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