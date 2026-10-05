Estados Unidos

Tiroteo en Baltimore durante un evento de fútbol americano infantil: una niña de 12 años murió y cuatro adultos resultaron heridos

El comisionado de policía calificó a los atacantes de "cobardes" y el alcalde prometió justicia mientras los detectives buscan a dos sospechosos que siguen prófugos

El comisionado de la Policía de Baltimore se dirigió a la prensa horas después del tiroteo en Leon Day Park (@WJZ)
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Un parque de Baltimore colmado de familias y niños se convirtió el sábado en escena de un tiroteo que dejó en evidencia una crisis de violencia armada que las autoridades de la ciudad llevan años intentando contener.

Una niña de 12 años, Khloe Ishway, perdió la vida sin ser el blanco de nadie: su familia había ido al parque a dejar algo y las balas la alcanzaron antes de que pudieran irse.

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Una joven con trenzas largas de color rojo y camiseta negra, con el rostro difuminado
Khloe Ishway tenía 12 años y no era el blanco de ninguno de los dos atacantes (Khloe Ishway)

La víctima asistía al evento de homecoming —una celebración de fin de temporada propia de la cultura deportiva estadounidense— organizado por una liga de fútbol americano juvenil en el Leon Day Park, en el bloque 1200 de North Franklintown Road.

La policía recibió múltiples llamadas por disparos alrededor de las 6:15 p.m. y al llegar encontró a la menor y a una mujer de 25 años con heridas de bala. La niña fue trasladada de urgencia a un hospital, donde falleció.

Cartel de entrada al parque Leon Day en Baltimore con letras negras sobre un fondo blanco desgastado y vegetación detrás
El parque del oeste de Baltimore donde ocurrió el tiroteo era escenario de una celebración familiar cuando se desató la violencia (@WJZ)

El detonante del tiroteo

El comisionado de la Policía de Baltimore, Richard Worley, brindó detalles del episodio en una conferencia de prensa recogida por Fox News. Afirmó que la disputa entre los dos atacantes habría comenzado por un espacio para estacionar.

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“Hubo algún tipo de discusión entre dos cobardes y, por supuesto, ambos se dispararon mutuamente”, declaró el funcionario. Worley precisó que la menor no era el blanco de ninguno de los dos atacantes.

Los dos hombres involucrados en el tiroteo huyeron del lugar. Los investigadores encontraron indicios de dos armas distintas en la escena, aunque no se precisó cuántos disparos se efectuaron en total.

Hasta la noche del domingo, la búsqueda de al menos dos sospechosos, descritos como hombres adultos, continuaba activa sin arrestos.

Un hombre con camisa blanca de la policía habla frente a varios micrófonos durante la noche, con cinta de escena del crimen al fondo
El comisionado de policía no ocultó su indignación al describir a los responsables del tiroteo (@WJZ)

El saldo de una noche que pudo terminar diferente

Además de la menor fallecida y la mujer de 25 años hallada en la escena, dos hombres —de 28 y 23 años— llegaron por sus propios medios a hospitales del área con heridas de proyectil.

Horas más tarde, alrededor de las 10 p.m., la policía fue notificada de un cuarto adulto herido: una mujer de 35 años que acudió a un centro médico con una rozadura de bala en la espalda. Los cuatro sobrevivientes permanecieron en condición estable, tal como precisaron las autoridades.

El evento de homecoming convocaba a padres, jugadores y vecinos del barrio para una jornada festiva de la liga juvenil.

Cintas de protección policial acordonan una calle nocturna entre automóviles y un agente de policía al fondo
Una rozadura de bala en la espalda de una mujer de 35 años fue el último dato que amplió el número de víctimas de la noche (@WBFF)

La reacción de las autoridades

El alcalde de Baltimore, Brandon Scott, reaccionó con visible consternación ante lo sucedido. “Lo que pasó aquí hoy es una de las cosas más repugnantes que he visto en mi vida”, aseguró el mandatario en declaraciones recogidas por WJZ.

Scott señaló que lo ocurrido refleja una escalada de violencia armada que afecta de forma directa a los espacios de encuentro comunitario.

“Nunca vamos a ver su potencial completo”, dijo Scott en referencia a la menor. “Su familia va a sufrir por esto el resto de su vida. Sus compañeros de clase van a sufrir. Su comunidad va a sufrir”. El alcalde extendió sus condolencias a la familia de la víctima.

Brandon Scott habla ante varios micrófonos junto al comisario R. Worley de noche, con luces de patrulla al fondo
Scott habló ante los medios visiblemente afectado por la muerte de Khloe Ishway en un evento que convocaba a familias del barrio (@WJZ)

La investigación quedó en manos de los detectives de homicidios de la ciudad. Las autoridades solicitaron la colaboración ciudadana: quienes tengan información pueden comunicarse con la unidad de homicidios al 410-396-2100 o con Metro Crime Stoppers al 1-866-7LOCKUP.

También es posible enviar pistas de forma anónima a través de Metro Crime Stoppers of Maryland. La organización de fútbol juvenil involucrada en el partido aclaró, en un comunicado enviado a WJZ, que el tiroteo no tuvo origen en el homecoming ni involucró a los equipos participantes.

Según la entidad, la discusión por el estacionamiento comenzó en el barrio ubicado por encima del parque, aunque la policía no confirmó ese detalle de forma independiente.

Dos vehículos policiales aparcados en la calle detrás de una cinta de acordonamiento iluminada por luces rojas y azules de emergencia
La unidad de homicidios de Baltimore tomó el control de la investigación y busca testigos que aporten datos sobre los dos sospechosos (Baltimore Police Department)

Khloe Ishway, la niña que “siempre estaba ahí”

La menor fallecida fue identificada como Khloe Ishway, de 12 años. Su familia reveló a WJZ que el tiroteo los sorprendió en el peor momento posible.

Su madre, Kristin Reese, pidió justicia con palabras que resumen el dolor de una pérdida que no debería haber ocurrido. “Llevar un arma a un evento de niños ya es un acto de payaso. Eso no se hace”, afirmó. “Y quiero justicia para mi bebé”, añadió.

Dos mujeres al aire libre de noche, una con gorro gris y chaqueta oscura y otra con sudadera granate
Kristin Reese y la abuela de Khloe describieron a la niña como una presencia constante en sus vidas que ya no va a volver (@WJZ)

La abuela de Khloe describió a la niña como su compañera inseparable. “Siempre estaba conmigo. Era mi mejor amiga. Me llamaba todos los días. ¿Quién va a llamar a mi teléfono ahora? Mi teléfono ya no suena”, dijo entre lágrimas.

En su honor, la comunidad organizó una caminata por la paz para el lunes a las 5 p.m. en el mismo barrio donde la niña creció.

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