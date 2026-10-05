Estados Unidos

Nueva York duplicó las ayudas para artistas hasta USD 10.000: quiénes pueden solicitarlas y cuándo vencen

Brooklyn será el primer distrito en cerrar su convocatoria, con plazo el 11 de octubre de 2026, seguido por Bronx, Manhattan y Queens durante noviembre

Un hombre de espaldas aplica pintura azul sobre un gran lienzo en un taller con estanterías de frascos y ventanales.
Las subvenciones culturales municipales de Nueva York duplicaron su tope hasta los USD 10.000 para artistas y pequeñas organizaciones en 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los artistas, colectivos y pequeñas organizaciones sin fines de lucro de Nueva York podrán pedir hasta USD 10.000 por proyecto en las convocatorias municipales de 2026.

El máximo de estas subvenciones culturales se duplicó frente a los USD 5.000 vigentes hasta ahora, en la primera actualización del tope en casi 20 años.

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El cambio fue anunciado por el alcalde Zohran Mamdani y la comisionada del Departamento de Asuntos Culturales de la ciudad de Nueva York (DCLA), Diya Vij.

El dinero no se distribuye mediante una solicitud única para toda la ciudad: cada distrito tiene una entidad cultural asociada que abre su propia convocatoria, define criterios y recibe las postulaciones.

El plazo más próximo es el de Brooklyn, que vence el 11 de octubre de 2026. También están abiertas las convocatorias para Bronx, Manhattan y Queens; Staten Island prevé abrir su ciclo en noviembre.

El alcalde Zohran Mamdani y la comisionada Diya Vij presentaron la actualización de los fondos culturales de la ciudad (Amir Hamja/Pool via REUTERS)
El alcalde Zohran Mamdani y la comisionada Diya Vij presentaron la actualización de los fondos culturales de la ciudad (Amir Hamja/Pool via REUTERS)

Brooklyn cierra el 11 de octubre y las demás fechas llegan hasta noviembre

Quienes desarrollen un proyecto en Brooklyn deben presentar su solicitud ante el Brooklyn Arts Council antes del 11 de octubre.

El Brooklyn Arts Fund respalda propuestas artísticas y culturales dirigidas al público del distrito, tanto de artistas como de organizaciones elegibles.

El calendario informado por DCLA para las convocatorias abiertas es el siguiente:

  • Brooklyn: 11 de octubre de 2026, a través de Brooklyn Arts Council.
  • Bronx: 30 de octubre de 2026, a través de Bronx Council on the Arts.
  • Manhattan: 12 de noviembre de 2026, a través de Lower Manhattan Cultural Council.
  • Queens: 17 de noviembre de 2026, a través de New York Foundation for the Arts, administradora del Queens Arts Fund.
  • Staten Island: las postulaciones abrirán en noviembre de 2026 a través de Staten Island Arts; la ciudad aún no publicó una fecha de cierre.

Las fechas corresponden a ciclos distintos y no implican que todos los programas tengan los mismos requisitos.

Por eso, el primer paso es identificar el distrito donde se realizará la iniciativa y consultar las bases de la organización que la administra.

Manos con pintura sobre una mesa de madera que sostiene pinceles, paletas de pintura, un cuaderno de bocetos y un cartel rotulado.
Quienes obtengan las ayudas contarán además con un día exclusivo al mes para retirar materiales de arte reutilizables sin costo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quiénes pueden solicitar hasta USD 10.000 y para qué proyectos

Los recursos municipales llegan a artistas individuales, colectivos y pequeñas organizaciones culturales sin fines de lucro.

La finalidad es financiar proyectos que ofrezcan actividades artísticas o culturales para el público de la ciudad en el distrito correspondiente.

Pueden ser elegibles creadores de disciplinas como artes visuales, música, escritura, cine, fotografía, danza, teatro y prácticas interdisciplinarias, entre otras.

Sin embargo, ser artista o residir en Nueva York no basta para obtener la ayuda: las condiciones sobre residencia, lugar de ejecución, tipo de solicitante, actividades financiables y documentación varían según el programa local.

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El nuevo límite de USD 10.000 es un monto máximo, no una suma garantizada para cada persona o entidad.

DCLA aporta los fondos anualmente a sus socios de redistribución en los cinco distritos, y esas organizaciones evalúan las propuestas y asignan los importes.

Los interesados deben revisar las guías de la convocatoria de su distrito y completar el trámite ante la entidad local, en lugar de enviar una petición directamente a DCLA.

La página de financiación para artistas del departamento reúne los accesos a cada programa y sus instrucciones de postulación.

Un espacio con paredes de ladrillo expuesto, cuadros en caballetes, guitarras, una batería y tres personas de espaldas frente a un ventanal.
Las convocatorias se abren en cada distrito a través de organizaciones culturales locales como el Brooklyn Arts Council y el Lower Manhattan Cultural Council (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los beneficiarios tendrán un día mensual para retirar materiales sin costo

Además del aumento de las ayudas, desde octubre de 2026 los artistas que reciban estas subvenciones podrán reservar un turno especial en Materials for the Arts, el programa municipal que redistribuye materiales reutilizables donados por empresas y particulares.

Los beneficiarios de los consejos de artes locales tendrán un día de retiro exclusivo el segundo lunes de cada mes, salvo feriados. Para acceder, deberán coordinar el turno por medio de la organización cultural de su distrito.

La medida permite a los proyectos financiados obtener insumos sin costo adicional para sus actividades. DCLA recomienda consultar también las sesiones informativas y la asistencia que ofrezca cada entidad antes del cierre de su convocatoria.

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