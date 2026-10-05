Estados Unidos

Box Street Park: cómo será el parque costero de USD 40 millones que Nueva York construye en Greenpoint y cuándo estará terminado

La obra transformará un terreno que durante años funcionó como estacionamiento

El proyecto convertirá un antiguo terreno industrial y de infraestructura junto a Newtown Creek en 2,5 acres de espacio público frente al agua.
El proyecto convertirá un antiguo terreno industrial y de infraestructura junto a Newtown Creek en 2,5 acres de espacio público frente al agua.
Guardar

La ciudad de Nueva York inició la construcción de Box Street Park, en Greenpoint, el 1 de octubre de 2026, más de 20 años después de prometer la recuperación de este tramo industrial junto a Newtown Creek para uso público. El parque ocupará inicialmente 2,5 acres (poco más de una hectárea) y deberá estar terminado a finales del verano de 2028.

La obra transformará un terreno que durante años funcionó como estacionamiento y área de infraestructura de la Metropolitan Transportation Authority en un espacio con acceso a la costa. La inversión asciende a aproximadamente USD 40 millones, de acuerdo con la Oficina del Alcalde de Nueva York.

PUBLICIDAD

La ciudad comenzó las obras el 1 de octubre, más de dos décadas después de que el parque fuera prometido durante la rezonificación de Greenpoint-Williamsburg.
La ciudad comenzó las obras el 1 de octubre, más de dos décadas después de que el parque fuera prometido durante la rezonificación de Greenpoint-Williamsburg.

El proyecto surgió de la rezonificación de Greenpoint-Williamsburg de 2005, que habilitó una expansión residencial de gran escala sobre antiguas áreas industriales del norte de Brooklyn. Como parte de ese proceso, la ciudad asumió el compromiso de ampliar los parques y los accesos públicos al East River y Newtown Creek.

Mientras decenas de miles de viviendas se levantaban en Greenpoint y Williamsburg, la parcela junto a Box Street permaneció pavimentada. El concejal Lincoln Restler afirmó que el espacio verde prometido nunca se concretó pese al crecimiento del barrio durante las dos últimas décadas.

El diseño incorpora una explanada elevada, senderos, jardines y terrazas de granito desde las que los visitantes podrán acercarse a la costa.
El diseño incorpora una explanada elevada, senderos, jardines y terrazas de granito desde las que los visitantes podrán acercarse a la costa.

La representante federal Nydia Velázquez definió el predio como un “diente faltante” dentro de la cadena de parques costeros prevista durante la rezonificación. La construcción actual busca cerrar esa interrupción entre las explanadas existentes al este y al oeste del terreno.

PUBLICIDAD

Un parque costero con áreas recreativas y accesibles

El diseño de Box Street Park incluye una explanada elevada frente al agua, senderos accesibles, jardines, césped y terrazas de granito junto a Newtown Creek. También habrá una cancha de básquet, área de picnic, baños públicos y sectores separados para perros pequeños y grandes.

El proyecto contempla una cancha de básquet, áreas de picnic, baños públicos y sectores separados para perros pequeños y grandes.
El proyecto contempla una cancha de básquet, áreas de picnic, baños públicos y sectores separados para perros pequeños y grandes.

Los senderos cumplirán con los estándares de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, conocida por sus siglas en inglés como ADA. Las rutas permitirán recorrer el parque y llegar a sus distintos sectores mediante trayectos accesibles.

La vegetación prevista incorpora especies nativas para ofrecer sombra, reducir el calor, mejorar las condiciones ambientales y generar hábitat para la fauna local. Entre las plantaciones figuran árboles blackgum y Eastern redbud, además de purple lovegrass, little bluestem, rosa de Virginia y vara de oro costera.

Los senderos cumplirán con los estándares de la ADA y conectarán las principales áreas recreativas y paisajísticas del predio.
Los senderos cumplirán con los estándares de la ADA y conectarán las principales áreas recreativas y paisajísticas del predio.

La ciudad sostiene que estas especies fortalecerán la capacidad del terreno ante condiciones meteorológicas extremas. El parque sumará así una función ambiental a su uso recreativo cotidiano.

La demolición y la excavación están previstas para noviembre de 2026, después del inicio formal de los trabajos. Un registro presupuestario municipal de 2023 había identificado demoras vinculadas con cambios en el alcance y el diseño de la obra.

Box Street Park se construye junto a un curso de agua marcado por décadas de actividad industrial y declarado sitio Superfund federal en 2010.
Box Street Park se construye junto a un curso de agua marcado por décadas de actividad industrial y declarado sitio Superfund federal en 2010.

La financiación combina aportes públicos y privados. La Oficina del Alcalde destina USD 34,5 millones, incluidos USD 2 millones añadidos por la actual administración al plan de compromisos de capital de septiembre; el City Council aporta USD 500.000, y cerca de USD 5 millones provienen de desarrolladores locales mediante ventas de derechos de aire y fondos privados.

Newtown Creek y la futura ampliación del predio

El parque se ubicará junto a Newtown Creek, curso de agua que marca parte del límite entre Brooklyn y Queens y posee una extensa historia industrial y ambiental. El alcalde recordó durante el anuncio que se trata de uno de los cursos de agua más contaminados de Estados Unidos y que ingresó a la lista federal de sitios Superfund en 2010.

Blackgum, Eastern redbud, little bluestem y otras especies aportarán sombra, hábitat y mayor resiliencia frente a condiciones meteorológicas extremas.
Blackgum, Eastern redbud, little bluestem y otras especies aportarán sombra, hábitat y mayor resiliencia frente a condiciones meteorológicas extremas.

La obra del parque y la remediación federal son procesos distintos. Sin embargo, ambos avanzan sobre una costa históricamente asociada con fábricas, infraestructura y contaminación, donde comenzarán a incorporarse espacios públicos frente al agua.

La asambleísta Emily Gallagher señaló que Greenpoint tiene una de las menores cantidades de espacio de parques por habitante de la ciudad. La legisladora vinculó esa situación con el crecimiento inmobiliario y demográfico que atravesó el barrio desde la rezonificación de 2005.

Las mejoras previstas en Commercial Street incorporarán infraestructura peatonal y ciclista para conectar el parque con otros sectores de la costa de Brooklyn.
Las mejoras previstas en Commercial Street incorporarán infraestructura peatonal y ciclista para conectar el parque con otros sectores de la costa de Brooklyn.

Box Street Park también se conectará con las obras que el Departamento de Transporte de Nueva York desarrolla en Commercial Street, entre West Street y Manhattan Avenue, como parte del Brooklyn Waterfront Greenway. Ese plan contempla un sendero protegido fuera de la calzada, mejoras peatonales, rampas accesibles, nuevos cruces, paisajismo, infraestructura verde y modificaciones en la circulación de Commercial Street y Box Street.

La superficie inicial no será necesariamente la definitiva. La MTA mantiene su Unidad de Respuesta a Emergencias en la esquina sudeste del predio, y el parque podría incorporar cerca de 0,5 acres adicionales cuando esa dependencia sea trasladada.

La nueva área pública permitirá conectar mejor las explanadas existentes a ambos lados de una parcela que durante años permaneció pavimentada.
La nueva área pública permitirá conectar mejor las explanadas existentes a ambos lados de una parcela que durante años permaneció pavimentada.

Esa expansión llevaría el espacio público a alrededor de tres acres, aunque la ciudad no informó una fecha para el traslado ni para la futura ampliación. El proyecto actualmente financiado y en construcción corresponde a los 2,5 acres iniciales.

Temas Relacionados

BrooklynNew York CityUrbanismo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tragedia con un autobús escolar en Florida: dos muertos, entre ellos una estudiante, tras un choque en cadena

La colisión ocurrió en la oscuridad de la madrugada cuando un automóvil particular cruzó al carril contrario e impactó las ruedas del transporte, que llevaba 37 alumnos

Tragedia con un autobús escolar en Florida: dos muertos, entre ellos una estudiante, tras un choque en cadena

Rubio habló sobre la muerte atribuida a peste neumónica en Siberia y la información oficial rusa: "Sabemos lo que sabemos"

Casi 200 personas están bajo observación en la región de Irkutsk tras el fallecimiento de una técnica del Instituto Antipeste, mientras Moscú niega un accidente de laboratorio y califica la situación como estable

Rubio habló sobre la muerte atribuida a peste neumónica en Siberia y la información oficial rusa: "Sabemos lo que sabemos"

Terrorismo doméstico en una escuela de Portland: un adolescente de 15 años enfrenta 19 cargos por liberar gas tóxico en la cafetería

El fiscal de distrito busca trasladar el caso a un tribunal de adultos y advierte que la investigación sigue abierta

Terrorismo doméstico en una escuela de Portland: un adolescente de 15 años enfrenta 19 cargos por liberar gas tóxico en la cafetería

Elon Musk vuelve a ser billonario tras el fuerte aumento de las acciones de SpaceX

El patrimonio del fundador de la empresa aeroespacial volvió a superar el billón de dólares este lunes, impulsado por la suba bursátil de sus dos principales compañías

Elon Musk vuelve a ser billonario tras el fuerte aumento de las acciones de SpaceX

De pastor y concursante de “American Idol” a asesino: Caleb Flynn conoce hoy su condena tras matar a su esposa de dos disparos en la nuca

Más de 100.000 mensajes con su amante y una escena del crimen manipulada bastaron para que un jurado lo condenara por unanimidad en menos de tres horas

De pastor y concursante de “American Idol” a asesino: Caleb Flynn conoce hoy su condena tras matar a su esposa de dos disparos en la nuca

TECNO

Pasos para canjear los códigos de Free Fire disponibles este 5 de octubre de 2026 y reclamar diamantes gratis

Pasos para canjear los códigos de Free Fire disponibles este 5 de octubre de 2026 y reclamar diamantes gratis

WhatsApp bloquea el inicio de sesión en celulares con sistemas operativos antiguos o desactualizados

Lista de celulares Android que se quedan sin WhatsApp desde el 7 de octubre de 2026

MacBook Pro tendría un gran cambio: Apple prepara un modelo táctil, OLED y ultraligero

Así puedes convertir a Las Guerreras K-pop en personajes de Los Picapiedra

ENTRETENIMIENTO

Murió Robert Kelker-Kelly, actor de ‘Days of Our Lives’ y ‘General Hospital’

Murió Robert Kelker-Kelly, actor de ‘Days of Our Lives’ y ‘General Hospital’

Michael Douglas niega haber sido adicto al sexo: “No dormí con tantas mujeres”

Tom Cruise responde a las malas críticas de 'Digger': "Estoy muy orgulloso de lo que creamos"

'Avengers: Endgame' derroca a 'Avatar' por segunda vez en la taquilla mundial

Quién es Joseph Zada, el actor que interpretará al joven Haymitch en la nueva película de “Los Juegos del Hambre”

MUNDO

Ucrania incorpora armas robóticas con Inteligencia Artificial frente al avance de los drones rusos a reacción

Ucrania incorpora armas robóticas con Inteligencia Artificial frente al avance de los drones rusos a reacción

Dos tripulantes murieron y otros 11 fueron rescatados en el mar Negro tras el hundimiento de un barco atacado por Rusia

Las fuerzas gubernamentales yemeníes recuperan Moca y el estrecho de Bab el-Mandeb tras combates con los hutíes

La NASA retiró al Blackbird de exhibición y llamó a ingenieros de casi 80 años: qué busca Estados Unidos

Netanyahu prometió capturar a todos los terroristas del 7 de octubre y el gobierno israelí dice que ya fueron eliminados 4.000