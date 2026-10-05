Box Street Park: cómo será el parque costero de USD 40 millones que Nueva York construye en Greenpoint y cuándo estará terminado

El proyecto convertirá un antiguo terreno industrial y de infraestructura junto a Newtown Creek en 2,5 acres de espacio público frente al agua.

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La ciudad de Nueva York inició la construcción de Box Street Park, en Greenpoint, el 1 de octubre de 2026, más de 20 años después de prometer la recuperación de este tramo industrial junto a Newtown Creek para uso público. El parque ocupará inicialmente 2,5 acres (poco más de una hectárea) y deberá estar terminado a finales del verano de 2028.

La obra transformará un terreno que durante años funcionó como estacionamiento y área de infraestructura de la Metropolitan Transportation Authority en un espacio con acceso a la costa. La inversión asciende a aproximadamente USD 40 millones, de acuerdo con la Oficina del Alcalde de Nueva York.

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La ciudad comenzó las obras el 1 de octubre, más de dos décadas después de que el parque fuera prometido durante la rezonificación de Greenpoint-Williamsburg.

El proyecto surgió de la rezonificación de Greenpoint-Williamsburg de 2005, que habilitó una expansión residencial de gran escala sobre antiguas áreas industriales del norte de Brooklyn. Como parte de ese proceso, la ciudad asumió el compromiso de ampliar los parques y los accesos públicos al East River y Newtown Creek.

Mientras decenas de miles de viviendas se levantaban en Greenpoint y Williamsburg, la parcela junto a Box Street permaneció pavimentada. El concejal Lincoln Restler afirmó que el espacio verde prometido nunca se concretó pese al crecimiento del barrio durante las dos últimas décadas.

El diseño incorpora una explanada elevada, senderos, jardines y terrazas de granito desde las que los visitantes podrán acercarse a la costa.

La representante federal Nydia Velázquez definió el predio como un “diente faltante” dentro de la cadena de parques costeros prevista durante la rezonificación. La construcción actual busca cerrar esa interrupción entre las explanadas existentes al este y al oeste del terreno.

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Un parque costero con áreas recreativas y accesibles

El diseño de Box Street Park incluye una explanada elevada frente al agua, senderos accesibles, jardines, césped y terrazas de granito junto a Newtown Creek. También habrá una cancha de básquet, área de picnic, baños públicos y sectores separados para perros pequeños y grandes.

El proyecto contempla una cancha de básquet, áreas de picnic, baños públicos y sectores separados para perros pequeños y grandes.

Los senderos cumplirán con los estándares de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, conocida por sus siglas en inglés como ADA. Las rutas permitirán recorrer el parque y llegar a sus distintos sectores mediante trayectos accesibles.

La vegetación prevista incorpora especies nativas para ofrecer sombra, reducir el calor, mejorar las condiciones ambientales y generar hábitat para la fauna local. Entre las plantaciones figuran árboles blackgum y Eastern redbud, además de purple lovegrass, little bluestem, rosa de Virginia y vara de oro costera.

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Los senderos cumplirán con los estándares de la ADA y conectarán las principales áreas recreativas y paisajísticas del predio.

La ciudad sostiene que estas especies fortalecerán la capacidad del terreno ante condiciones meteorológicas extremas. El parque sumará así una función ambiental a su uso recreativo cotidiano.

La demolición y la excavación están previstas para noviembre de 2026, después del inicio formal de los trabajos. Un registro presupuestario municipal de 2023 había identificado demoras vinculadas con cambios en el alcance y el diseño de la obra.

Box Street Park se construye junto a un curso de agua marcado por décadas de actividad industrial y declarado sitio Superfund federal en 2010.

La financiación combina aportes públicos y privados. La Oficina del Alcalde destina USD 34,5 millones, incluidos USD 2 millones añadidos por la actual administración al plan de compromisos de capital de septiembre; el City Council aporta USD 500.000, y cerca de USD 5 millones provienen de desarrolladores locales mediante ventas de derechos de aire y fondos privados.

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Newtown Creek y la futura ampliación del predio

El parque se ubicará junto a Newtown Creek, curso de agua que marca parte del límite entre Brooklyn y Queens y posee una extensa historia industrial y ambiental. El alcalde recordó durante el anuncio que se trata de uno de los cursos de agua más contaminados de Estados Unidos y que ingresó a la lista federal de sitios Superfund en 2010.

Blackgum, Eastern redbud, little bluestem y otras especies aportarán sombra, hábitat y mayor resiliencia frente a condiciones meteorológicas extremas.

La obra del parque y la remediación federal son procesos distintos. Sin embargo, ambos avanzan sobre una costa históricamente asociada con fábricas, infraestructura y contaminación, donde comenzarán a incorporarse espacios públicos frente al agua.

La asambleísta Emily Gallagher señaló que Greenpoint tiene una de las menores cantidades de espacio de parques por habitante de la ciudad. La legisladora vinculó esa situación con el crecimiento inmobiliario y demográfico que atravesó el barrio desde la rezonificación de 2005.

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Las mejoras previstas en Commercial Street incorporarán infraestructura peatonal y ciclista para conectar el parque con otros sectores de la costa de Brooklyn.

Box Street Park también se conectará con las obras que el Departamento de Transporte de Nueva York desarrolla en Commercial Street, entre West Street y Manhattan Avenue, como parte del Brooklyn Waterfront Greenway. Ese plan contempla un sendero protegido fuera de la calzada, mejoras peatonales, rampas accesibles, nuevos cruces, paisajismo, infraestructura verde y modificaciones en la circulación de Commercial Street y Box Street.

La superficie inicial no será necesariamente la definitiva. La MTA mantiene su Unidad de Respuesta a Emergencias en la esquina sudeste del predio, y el parque podría incorporar cerca de 0,5 acres adicionales cuando esa dependencia sea trasladada.

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La nueva área pública permitirá conectar mejor las explanadas existentes a ambos lados de una parcela que durante años permaneció pavimentada.

Esa expansión llevaría el espacio público a alrededor de tres acres, aunque la ciudad no informó una fecha para el traslado ni para la futura ampliación. El proyecto actualmente financiado y en construcción corresponde a los 2,5 acres iniciales.