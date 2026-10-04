Estados Unidos

Florida se prepara para varios días de lluvias intensas: algunas zonas podrían recibir hasta 20 centímetros de agua y enfrentar inundaciones

Un frente de avance lento y humedad tropical sostendrán las tormentas, con mayor riesgo de crecidas repentinas en el Panhandle, el norte y parte del centro del estado

Florida enfrenta un episodio de lluvias intensas con acumulados previstos de hasta 20 centímetros y riesgo de inundaciones en varios condados (REUTERS/Marco Bello)
Florida enfrenta un episodio de lluvias intensas con acumulados previstos de hasta 20 centímetros y riesgo de inundaciones en varios condados (REUTERS/Marco Bello)
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Florida se prepara para varios días de lluvias intensas, con acumulados que podrían alcanzar los 20 centímetros y riesgo de inundaciones repentinas.

El episodio ya afecta al Panhandle y se extendería desde el lunes por el norte y el centro de la península, donde un frente frío casi estacionario mantendría las tormentas sobre las mismas zonas hasta finales de la próxima semana.

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El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) mantiene una vigilancia por inundaciones para amplias áreas del noroeste del estado hasta las primeras horas del lunes.

La advertencia abarca zonas urbanas, caminos con drenaje limitado y sectores próximos a ríos y canales, donde la acumulación de agua puede producirse con rapidez.

El Centro de Predicción Meteorológica asignó un nivel 2 de riesgo de inundaciones repentinas para el noroeste del estado durante el fin de semana (Captura Fox Weather)
El Centro de Predicción Meteorológica asignó un nivel 2 de riesgo de inundaciones repentinas para el noroeste del estado durante el fin de semana (Captura Fox Weather)

El Panhandle concentra la amenaza inmediata con hasta 25 centímetros aislados

La vigilancia vigente comprende sectores de los condados de Walton, Holmes, Washington, Bay y Gulf, incluidos puntos cercanos a Panama City, Port St. Joe y DeFuniak Springs.

El NWS prevé acumulados generalizados de entre 5 y 15 centímetros, con máximos localizados de 20 a 25 centímetros si varias tormentas descargan sobre un mismo lugar.

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El riesgo está determinado tanto por el total de lluvia como por su intensidad. En las células más activas, los registros horarios podrían situarse entre 5 y 7,6 centímetros, un volumen capaz de sobrepasar en poco tiempo la capacidad de desagües pluviales y provocar anegamientos en calles, zonas bajas y cruces de agua.

El Centro de Predicción Meteorológica de Estados Unidos (WPC) situó parte del Panhandle bajo un nivel 2 de 4 de riesgo de inundaciones repentinas durante el fin de semana.

Para el lunes, la amenaza disminuiría al nivel 1 mientras el frente avance hacia el este, aunque la persistencia de las precipitaciones mantendría la necesidad de seguir las alertas locales.

El volumen de lluvia ayuda a mitigar la sequía que afecta al 52,4 % del territorio estatal pero incrementa la escorrentía en zonas urbanas (Captura Fox Weather)
El volumen de lluvia ayuda a mitigar la sequía que afecta al 52,4 % del territorio estatal pero incrementa la escorrentía en zonas urbanas (Captura Fox Weather)

Un frente lento prolongará las tormentas en el norte y el centro del estado

Según el Centro de Pronósticos de FOX Weather, el sistema frontal se desplazará con lentitud y quedará prácticamente detenido sobre la península.

La circulación de alta presión al norte favorecerá el ingreso continuo de aire húmedo desde el Caribe y Centroamérica, una combinación que puede sostener rondas de lluvias y tormentas hasta el final de la próxima semana.

Las proyecciones concentran los mayores acumulados posteriores al lunes entre Jacksonville y Tampa, con valores de entre 12,7 y 20,3 centímetros hasta el jueves.

Algunas comunidades podrían recibir en menos de una semana una cantidad próxima o superior a su promedio de lluvia de octubre; Jacksonville, por ejemplo, suele registrar 10,2 centímetros durante todo el mes.

El WPC ya asignó un nivel 1 de 4 de riesgo de inundaciones repentinas a partes del norte de Florida entre el lunes y el miércoles.

Ese nivel indica la posibilidad de crecidas localizadas, en especial si las tormentas se organizan en franjas que repiten su trayectoria sobre las mismas comunidades.

Las precipitaciones pueden aliviar la sequía, pero elevan el peligro en áreas urbanas

El Centro de Predicción Meteorológica asignó un nivel 2 de riesgo de inundaciones repentinas para el noroeste del estado durante el fin de semana (AP Foto/Rebecca Blackwell)
El Centro de Predicción Meteorológica asignó un nivel 2 de riesgo de inundaciones repentinas para el noroeste del estado durante el fin de semana (AP Foto/Rebecca Blackwell)

La llegada de humedad ocurre después de semanas con déficit de lluvias en buena parte de Florida.

El Monitor de Sequía de Estados Unidos informó el 1 de octubre que el 52,4 % del territorio estatal se encontraba bajo alguna categoría de sequía, con datos actualizados al 29 de septiembre.

Las lluvias previstas podrían mejorar esa situación, pero el beneficio para los suelos no elimina el peligro inmediato.

Cuando el agua cae en intervalos breves, aumenta la escorrentía y se reduce la capacidad de absorción, sobre todo en superficies pavimentadas y en áreas con sistemas de drenaje saturados o insuficientes.

Las autoridades recomiendan no circular por vías cubiertas de agua, consultar las advertencias emitidas para cada condado y vigilar los avisos meteorológicos durante la noche.

La evolución del frente y la ubicación de las bandas de tormenta definirán qué localidades reciben los mayores acumulados.

También hay riesgo de corrientes de resaca en las playas del noroeste

El episodio incluye condiciones peligrosas en el litoral del Golfo de México. El NWS advirtió sobre un alto riesgo de corrientes de resaca en las playas de los condados de Walton, Bay, Gulf y Franklin, al menos durante el fin de semana y el inicio de la semana laboral.

Los vientos persistentes hacia la costa pueden elevar el oleaje y generar inundaciones costeras menores durante las mareas altas.

En paralelo, las tormentas que avancen sobre tierra seguirán siendo el principal factor de riesgo: tras el paso definitivo del frente, se espera que disminuya la humedad y que las temperaturas bajen de forma temporal.

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