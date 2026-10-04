Ejecución fallida en Tennessee: Christa Pike sigue en estado crítico y conectada a un respirador

El caso de Christa Pike puso en evidencia los límites del sistema de ejecuciones en Estados Unidos y abrió una crisis institucional sin resolución clara (Jessica Tezak/The New York Times)

Guardar

Nunca antes una persona había sobrevivido a la administración de drogas letales en una ejecución en Estados Unidos, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC).

El miércoles 30 de septiembre, Christa Pike —única mujer en el corredor de la muerte de Tennessee y condenada por un crimen cometido a los 18 años— se convirtió en ese precedente: recibió dos dosis del fármaco pentobarbital en el Instituto de Seguridad Máxima Riverbend, en Nashville, y siguió con vida, informó la agencia AFP.

PUBLICIDAD

Testigos presentes en la sala describieron que Pike permaneció despierta más tiempo de lo esperado, miró a su alrededor en varias oportunidades y luego comenzó a roncar en voz alta durante casi una hora, mientras los periodistas eran escoltados fuera del recinto.

Una ambulancia la trasladó esa noche a un hospital del área de Nashville, donde dos días después sus abogados presentaron documentos judiciales detallando su situación.

El penal de Riverbend alberga el corredor de la muerte de Tennessee y fue escenario de una de las noches más insólitas en la historia del sistema penitenciario del estado (Denny Simmons/The Tennessean/USA TODAY NETWORK via Imagn Images)

Una emergencia médica sin manual de procedimientos

En una presentación de emergencia ante un tribunal de Tennessee, los abogados Stephen Ferrell y Luke Ihnen, del Servicio Federal de Defensa del Distrito Este de Tennessee, detallaron el grave estado de su cliente. “El personal del hospital está trabajando para salvarle la vida y limpiar el pentobarbital de su sistema”, escribieron en el documento.

PUBLICIDAD

Según el escrito, se usaron al menos siete agujas para intentar establecer acceso intravenoso, y una de ellas llegó al hospital “doblada en un ángulo de 90 grados”.

Pike llegó al hospital con ambos brazos “hinchados, quemados y con ampollas”, consecuencia del pentobarbital —descrito por sus abogados como una sustancia “cáustica y altamente alcalina”— que se filtró en los tejidos bajo su piel.

A diferencia de otros países, donde está prohibido su uso en ejecuciones, en Estados Unidos el pentobarbital sigue siendo el fármaco más utilizado en los estados que mantienen la pena de muerte (Department of Justice via AP, File)

Ferrell sugirió en declaraciones a AP que la vía intravenosa posiblemente nunca ingresó a la vena correctamente, lo que habría impedido que el fármaco llegara al torrente sanguíneo.

Un médico consultado por la BBC indicó que Pike probablemente sufrió una lesión cerebral traumática, aunque su diagnóstico definitivo aún no fue confirmado públicamente.

PUBLICIDAD

Durante el procedimiento, Pike pudo ser escuchada “llorando, quejándose y respirando fuerte”, y en un momento afirmó que su brazo “se sentía como si estuviera a punto de explotar”.

Condenada cuando tenía 18 años, Pike pasó casi tres décadas en el corredor de la muerte antes de que Tennessee intentara llevar a cabo su sentencia (Tennessee Department of Correction/Handout via REUTERS)

Una batalla legal que llegó hasta la Corte Suprema

Los abogados de Pike habían alertado durante meses antes de la ejecución sobre las condiciones médicas de su cliente: trombocitosis, trastorno de estrés postraumático y venas pequeñas que, argumentaron, hacían casi inevitable un sufrimiento innecesario.

La defensa también invocó su historia de abuso sexual en la infancia y solicitó clemencia, sin éxito.

El intento de ejecución estuvo precedido por un intenso trajín legal. Una corte federal de apelaciones emitió una suspensión de la condena a pocas horas de la medianoche, pero la Corte Suprema de Estados Unidos la revocó en una decisión de seis votos contra tres, con las magistradas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson en disidencia, y autorizó que la ejecución se llevara adelante antes de que venciera la orden judicial, a la medianoche.

PUBLICIDAD

La intervención del máximo tribunal en las horas previas a la ejecución marcó el desenlace del caso: sin su decisión, la ejecución no se habría llevado adelante esa noche (REUTERS/Cheney Orr/File Photo)

Un estado bajo escrutinio y sin ejecuciones por el resto del año

La del miércoles fue la segunda ejecución frustrada en Tennessee en 2026. En mayo, las autoridades debieron suspender la ejecución de Tony Carruthers tras no poder acceder a una vena.

El gobernador republicano Bill Lee —quien previamente había negado la clemencia a Pike— ordenó la suspensión de todas las ejecuciones restantes del año y encomendó una revisión independiente de lo ocurrido.

“Hasta donde sabemos, el Departamento de Correcciones siguió exactamente el protocolo establecido”, declaró Lee ante la prensa, al tiempo que admitió que el estado necesita entender “por qué el resultado fue diferente esta vez a todas las anteriores”.

PUBLICIDAD

Lee negó la clemencia a Pike días antes de la ejecución; horas después, debía explicar públicamente por qué el procedimiento había fallado (AP Foto/George Walker IV)

El Departamento de Correcciones de Tennessee respaldó esa versión y afirmó haber actuado dentro del marco legal vigente.

Cabe señalar que en 2024 el estado había modificado su protocolo de ejecución, abandonando el esquema de tres drogas para adoptar el uso exclusivo del pentobarbital —cambio que surgió de una revisión interna tras años de controversia sobre su método de inyección letal—.

Días después del episodio, el jefe del sistema penitenciario de Tennessee presentó su renuncia, según informó AP.

Frank Strada conducía el sistema penitenciario de Tennessee en uno de los momentos más críticos de su historia reciente; su renuncia llegó antes de que el estado pudiera explicar qué salió mal(Tennessee Department of Correction)

Un caso que reabre el debate global sobre la pena de muerte

De haber resultado efectiva, la ejecución de Pike habría sido la primera de una mujer en Tennessee en más de 200 años.

En Estados Unidos, solo 18 mujeres fueron ejecutadas desde 1976, según el organismo. Su directora ejecutiva, Robin Maher, calificó lo ocurrido como “el peor caso que hemos visto y sin precedentes en la era moderna” de la pena capital, en declaraciones recogidas por The New York Times.

PUBLICIDAD

Pike fue condenada a muerte por el asesinato de Colleen Slemmer, de 19 años, ocurrido en 1995. Ella y su novio golpearon, torturaron y mataron a Slemmer en un área remota del campus agrícola de la Universidad de Tennessee, en Knoxville. Fue declarada culpable de asesinato en primer grado en 1996.

Lo ocurrido en Nashville sumó un nuevo argumento a quienes sostienen que ningún método de ejecución puede garantizar la ausencia de sufrimiento (J. Miles Cary/ Knoxville News Sentinel/USA TODAY NETWORK via REUTERS)

El jefe de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Volker Türk, instó a Tennessee a no realizar un nuevo intento de ejecución.

“El caso de Christa Pike pone al descubierto múltiples razones por las que la pena de muerte debería ser abolida”, señaló su oficina.

El funcionario de la ONU se convirtió en la voz internacional más prominente en pronunciarse sobre el caso, en una señal de que el episodio trascendió las fronteras de Estados Unidos (EFE/ Sáshenka Gutiérrez)

En el extremo opuesto, el presidente Donald Trump cuestionó cómo pudo fallar una ejecución y afirmó ante la prensa que “no debería ser muy difícil”.

PUBLICIDAD

En un escrito paralelo ante la corte federal de apelaciones, la defensa reveló que, cuando intentaron detener el procedimiento una vez que este comenzó a salir mal, los abogados del estado argumentaron que el departamento de correcciones “no tenía obligación de brindar atención para salvar la vida” de la condenada, según informó AFP.