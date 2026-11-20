Menos del uno por ciento de los segmentos fluviales de Estados Unidos fue monitoreado en más de un siglo de registros (Archivo)

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Menos del 1 % de los cerca de 24 millones de segmentos fluviales de Estados Unidos fue monitoreado, pese a que el país reúne más de un siglo de mediciones sobre la calidad de sus ríos, informó la University of Florida Institute of Food and Agricultural Sciences (UF/IFAS) el 18 de noviembre de 2026.

La investigación, dirigida por especialistas de UF/IFAS y del Water Institute de la Universidad de Florida, reunió cerca de 50 millones de observaciones vinculadas con 11 indicadores de calidad del agua. El análisis examinó dónde, cuándo y con qué frecuencia se tomaron muestras en ríos de todo el país.

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El proyecto recibió una subvención de USD 428.000 de la Fundación Nacional para la Ciencia, de acuerdo con el comunicado de la institución. Sus resultados describen la distribución histórica de los datos disponibles y señalan áreas en las que el monitoreo podría aportar información para la gestión de los recursos hídricos.

Los ríos pequeños concentran una parte de los vacíos de información

Nicolás Fernández cruza el río Red Cedar, uno de los principales ríos incluidos en el estudio, cerca de East Lansing, Michigan (Fotografía cortesía de Nicolás Fernández, UF/IFAS)

El estudio detectó que las corrientes de menor tamaño recibieron menos atención que los ríos grandes. Esa diferencia tiene relevancia porque la variabilidad de la calidad del agua tiende a reducirse a medida que crece el tamaño del río, de acuerdo con los investigadores.

Nicolás Fernández, investigador posdoctoral del Water Institute y autor principal del estudio, sostuvo que la base de datos permite distinguir las zonas con registros más sólidos de aquellas donde la información es insuficiente.

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“Nuestro estudio muestra dónde tenemos una imagen de la calidad del agua de los ríos de Estados Unidos, dónde esa imagen está bien definida y dónde resulta más borrosa”, afirmó Fernández en el comunicado de UF/IFAS.

El investigador explicó que la recopilación de observaciones durante un siglo permite a científicos y administradores de recursos hídricos ubicar los sitios donde los datos son abundantes, limitados o prácticamente inexistentes. A su juicio, esa información puede orientar futuras decisiones sobre los puntos que requieren un seguimiento más frecuente.

James Jawitz, profesor de hidrología del paisaje en el Departamento de Ciencias del Suelo, el Agua y los Ecosistemas de UF/IFAS, aseguró que los registros históricos exponen una falta de muestras en los cursos de agua de menor escala.

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“A lo largo de la historia de Estados Unidos, prácticamente no se han tomado muestras en ríos pequeños”, dijo Jawitz, citado por la universidad.

Las mediciones anuales cayeron cerca de 40 % desde 2010

James W. Jawitz toma una muestra de agua de un río en Estados Unidos (Fotografía cortesía de UF/IFAS)

Los autores analizaron muestras tomadas para medir sustancias y propiedades químicas, físicas y biológicas presentes en el agua fluvial. Según el trabajo divulgado por la Universidad de Florida, la cantidad de muestreos anuales aumentó de forma marcada entre 1925 y 2010, pero luego descendió alrededor de 40 % hasta 2022.

Jawitz indicó que el equipo organizó decenas de millones de observaciones para determinar su localización, fecha de obtención y frecuencia. Con esa clasificación, los científicos pueden observar diferencias entre los sitios que fueron evaluados una vez y aquellos que tuvieron controles repetidos durante años.

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“Una medición aislada ofrece una imagen instantánea de las condiciones en un momento determinado, mientras que las observaciones repetidas permiten determinar si dichas condiciones se mantienen estables, mejoran o se deterioran”, explicó el profesor.

Fernández advirtió que la disminución del monitoreo puede dificultar el seguimiento de cambios sostenidos en la calidad del agua. El estudio no identificó las causas de la reducción de las muestras después de 2010, aunque sí destacó que pocos lugares poseen series continuas de largo plazo.

Florida lidera el muestreo y destina más esfuerzos a corrientes pequeñas

Entre los resultados, Florida aparece como el estado con mayor actividad de muestreo de calidad del agua dentro del conjunto analizado, precisó UF/IFAS. También es el que destina la mayor proporción de sus tareas de monitoreo a las corrientes más pequeñas.

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La investigación identificó, además, una concentración temporal de las mediciones: la mayoría se realizó durante el verano, hacia la mitad del mes y en las horas centrales del día. Fernández señaló que ese patrón debe considerarse al interpretar los resultados, dado que las condiciones del agua pueden modificarse según la estación, el momento del mes y la hora.

El equipo utiliza ahora la base de datos para revisar la distribución de nutrientes, entre ellos los nitratos, y su relación con las características del entorno. En Florida, los investigadores desarrollan un análisis más detallado para identificar dónde aumentan o disminuyen esas concentraciones y por qué las intervenciones ambientales pueden tener resultados distintos según el lugar, informó la universidad.

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