Tennessee ejecutó a un condenado casi cuatro décadas después del asesinato de una estudiante universitaria

Nichols fue ejecutado por el asesinato y violación de Karen Pulley, un caso que conmocionó a la comunidad universitaria de Chattanooga. (Departamento de Correccionales de Tennessee via the Chattanooga Free Press vía AP, Archivo)

Harold Wayne Nichols fue ejecutado el jueves en Nashville, Tennessee, mediante inyección letal, tras ser condenado por la violación y asesinato de Karen Pulley, una estudiante universitaria de 20 años, en 1988.

Nichols, de 64 años, confesó el crimen y expresó remordimiento en sus últimas palabras, reconociendo el daño causado y admitiendo que, de no haber sido arrestado, habría continuado con su conducta violenta.

La ejecución, realizada en la prisión estatal, puso fin a un proceso judicial que se extendió durante casi cuatro décadas y mantuvo a la familia de la víctima en una prolongada espera, según informó The Associated Press.

Antes de ser ejecutado, Nichols mostró arrepentimiento y pidió disculpas

Harold Wayne Nichols es el primer condenado ejecutado en Tennessee por un delito confesado desde la reinstauración de la pena de muerte en 1978. (AP Foto/Dave Martin, Archivo)

Durante la ejecución, Nichols pronunció una declaración final: “A las personas a las que les causé daño, lo lamento”. Un consejero espiritual lo acompañó en sus últimos momentos, recitándole el Padrenuestro y compartiendo un instante de recogimiento, mientras Nichols asentía en silencio.

Los abogados del condenado solicitaron la conmutación de la pena de muerte por cadena perpetua, argumentando que Nichols asumió la responsabilidad de sus actos y se declaró culpable, lo que, según su defensa, lo habría convertido en el primer ejecutado en Tennessee por un crimen confesado desde la reinstauración de la pena capital en 1978.

Sin embargo, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la suspensión de la ejecución el mismo jueves.

La familia de la víctima expresó el terror que vivieron hasta el momento de la ejecución de Nichols

La familia de Karen Pulley expresó el sufrimiento causado por el crimen y los 37 años de proceso judicial en Tennessee. (Lisette Monroe via AP)

La familia de Karen Pulley expresó el profundo impacto que el crimen y el largo proceso judicial tuvieron en sus vidas. Lisette Monroe, hermana de la víctima, describió los 37 años de espera como “37 años de infierno” y recordó a Pulley como una persona “gentil, dulce e inocente”.

Monroe manifestó su esperanza de poder centrarse en los recuerdos felices de su hermana tras la ejecución.

Por su parte, Jeff Monroe, esposo de Lisette, relató que la familia quedó “destruida por el mal” la noche del asesinato y subrayó la gravedad de la pena capital: “Quitarle la vida a alguien es algo serio y no nos provoca placer... los crímenes fueron deliberados, violentos y horrendos”, declaró en una conferencia de prensa posterior al procedimiento, según recogió The Associated Press.

Jeff Monroe también recordó que Pulley, quien acababa de terminar una sesión de estudios bíblicos y estudiaba para convertirse en asistente legal, era una joven alegre y desinteresada, con grandes expectativas para su futuro.

El caso de Nichols estuvo marcado por varios aplazamientos

El proceso de ejecución de Nichols enfrentó retrasos por la pandemia de COVID-19 y fallas en los protocolos de inyección letal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Condenado a muerte en 1990, enfrentó dos fechas de ejecución previas. En agosto de 2020, la ejecución fue pospuesta debido a la pandemia de COVID-19. En ese momento, Nichols había optado por la silla eléctrica, una alternativa permitida en Tennessee para quienes cometieron delitos antes de enero de 1999.

Posteriormente, en 2022, el gobernador Bill Lee suspendió todas las ejecuciones tras detectarse irregularidades en el protocolo de inyección letal, lo que incluyó una segunda fecha de ejecución para Nichols. Una revisión independiente reveló que ninguno de los medicamentos utilizados en las ejecuciones desde 2018 había pasado por los controles requeridos.

Tennessee implementó un fármaco único para las ejecuciones por inyección letal

La obtención de fármacos para inyecciones letales se complica en Estados Unidos por la presión de activistas y demandas legales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A raíz de estos hallazgos, el Departamento de Correccionales de Tennessee implementó en diciembre pasado un nuevo protocolo basado en el uso de un solo fármaco, pentobarbital. Esta modificación generó nuevas demandas judiciales por parte de los abogados de varios reclusos, quienes cuestionan la legalidad y seguridad del procedimiento. El juicio sobre este protocolo está previsto para abril. En esta última ocasión, Nichols no eligió un método de ejecución.

El caso de Tennessee se inscribe en un contexto nacional de creciente dificultad para obtener los medicamentos necesarios para la inyección letal, debido a la presión de activistas contra la pena de muerte sobre las compañías farmacéuticas y los proveedores.

Esta situación ha llevado a varios estados a buscar métodos alternativos, como el pelotón de fusilamiento en Carolina del Sur o el uso de gas nitrógeno en Alabama, según reportó The Associated Press.

La ejecución de Nichols refleja la persistencia de la pena de muerte en Estados Unidos, donde 45 hombres han sido ejecutados en lo que va del año.