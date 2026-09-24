Los Ángeles registra 100 casos y cinco muertes por el virus del Nilo Occidental: la temporada de mosquitos todavía no terminó

El condado de Los Ángeles acumuló 100 contagios y cinco muertes por el virus del Nilo Occidental en la temporada actual (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El condado de Los Ángeles registró 100 casos y cinco muertes por el virus del Nilo Occidental en lo que va de la temporada, la cifra más alta en más de una década.

Las autoridades sanitarias advirtieron que el riesgo persiste: la actividad de los mosquitos suele prolongarse hasta octubre y la transmisión aún se encuentra en su período de mayor intensidad.

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El aumento coincide con un invierno cálido, episodios de calor extremo y una humedad inusual en el sur de California. Según informó el Los Angeles Times, las condiciones asociadas a El Niño en el Pacífico impulsaron huracanes que transportaron humedad hacia el estado, un factor que puede extender la vida de los mosquitos infectados.

Según el informe epidemiológico publicado el 18 de septiembre por el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, los pacientes tenían una edad promedio de 64,5 años.

Del total, 73 eran hombres y 27 mujeres. Alrededor de 90 personas desarrollaron enfermedad neuroinvasiva, la forma que puede inflamar el cerebro y los tejidos circundantes, con riesgo de secuelas permanentes o muerte.

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La circulación del virus del Nilo Occidental en Estados Unidos comenzó antes que en los últimos 20 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

El funcionario de salud del condado, Muntu Davis, alertó sobre la gravedad de los contagios según informó el diario: “El virus del Nilo Occidental puede causar una enfermedad grave, y la cantidad de casos graves y muertes que estamos viendo este año es preocupante”.

El este de Los Ángeles concentra cerca de un tercio de los contagios

Aproximadamente un tercio de los infectados reside en el este de Los Ángeles. Las autoridades también identificaron casos en el Valle de San Fernando y South Bay, lo que muestra una circulación amplia del virus dentro del condado.

La marca de 100 diagnósticos se acerca a los registros más elevados de los últimos años. En 2017, la última temporada con una magnitud comparable, se informaron 268 infecciones en el conjunto de la temporada.

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La temporada de mosquitos suele abarcar desde junio hasta octubre, por lo que el conteo actual todavía puede aumentar.

La doctora Photini Sinnis, de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins, explicó que la humedad es decisiva para la supervivencia de estos insectos.

El invierno cálido y la humedad en el sur de California favorecieron la supervivencia de los mosquitos infectados (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Su esperanza de vida está determinada por la humedad, así que, si hay humedad, los mosquitos infectados vivirán más y contagiarán a más personas”, señaló.

La Asociación de Control de Mosquitos y Vectores de California indica que la longevidad de los ejemplares depende de la especie, la temperatura, la humedad, el sexo y la época del año.

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Sinnis añadió que pueden sobrevivir varias semanas y alimentarse de sangre cada cuatro días, pese a que su vida es relativamente breve.

La humedad y el calor amplían las oportunidades de transmisión

El calor y la humedad favorecen la actividad de los vectores y pueden aumentar las oportunidades de contagio. El doctor Cliff Okada, funcionario de salud de la ciudad de Long Beach, sostuvo que el invierno muy cálido y las posteriores condiciones húmedas en el sur de California pudieron contribuir a una mayor circulación viral y a más infecciones humanas.

No existe un tratamiento específico contra el virus del Nilo Occidental. Los pacientes con cuadros graves pueden requerir internación, líquidos intravenosos, manejo del dolor y cuidados de enfermería.

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Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos estiman que muere cerca de una de cada diez personas que desarrolla una forma grave con afectación cerebral o del sistema nervioso.

El Departamento de Salud Pública notificó que 90 de los pacientes desarrollaron la variante neuroinvasiva de la infección (Imagen Ilustrativa Infobae)

Long Beach acumula 42 casos, 26 de ellos neuroinvasivos

Long Beach fue la primera ciudad del condado en informar un caso humano durante esta temporada y ya suma 42 infecciones, aunque no notificó muertes. Veintiséis de esos pacientes presentaron la forma neuroinvasiva de la enfermedad.

La ciudad no había superado los 10 casos desde 2017, cuando contabilizó 15. Antes, en 2014, había registrado 56.

Ante el repunte actual, los distritos de control de vectores reforzaron la vigilancia, la información a residentes, las tareas de educación pública y los tratamientos en las áreas donde se detectaron contagios.

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El incremento local ocurre mientras Estados Unidos afronta una temporada temprana de enfermedades transmitidas por mosquitos.

A comienzos del verano, funcionarios federales habían advertido que la circulación del virus del Nilo Occidental en el país había comenzado antes que en los últimos 20 años.