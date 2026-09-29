“Centren la atención en los tres ángeles”: el jurado clave del caso Lindsay Clancy rompe el silencio a horas de la audiencia

Michael Desronvil, el único jurado que se negó a absolver a la exenfermera acusada de asesinar a sus tres hijos, apareció para pedir que la atención vuelva a centrarse en las víctimas. (Fuente: Hannity)

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El jurado disidente en el juicio contra Lindsay Clancy rompió el silencio de forma directa y sin intermediarios. Michael Péguy Desronvil, el único que votó por declarar culpable de asesinato a la exenfermera de Massachusetts acusada de matar a sus tres hijos, pidió que la atención pública se desvíe de su figura y se enfoque en las víctimas: los niños Cora, Dawson y Callan Clancy, según declaró en un video exclusivo el lunes por la noche.

“Sé que toda la atención se ha centrado en mí, pero queremos devolver la atención y centrarla en los tres ángeles”, dijo Desronvil en el video difundido por Fox News, emitido en el programa Hannity. “Los que no pueden hablar por sí mismos, los que no pueden defenderse y los que no pueden librar sus batallas. Y esos son Cora, Dawson y Callan”.

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Sus palabras llegaron días después de que otros once integrantes del jurado lo acusaran de ignorar deliberadamente las instrucciones legales durante las deliberaciones, acusaciones que él rechazó en su totalidad.

Qué dijo Michael Desronvil, el jurado disidente en el caso Lindsay Clancy

Desronvil habló por primera vez sin valerse de su abogado ni de terceros como canal, en las horas previas a la audiencia judicial fijada para este 29 de septiembre en Plymouth. En el video, agradeció el apoyo recibido tras la declaración de nulidad del juicio. “Quiero agradecer a todos, a cada individuo que me ha apoyado durante esta difícil situación”, dijo con voz pausada. “Sus oraciones, su apoyo emocional y psicológico son tremendos para mi corazón”, agregó.

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Michael Desronvil, el jurado disidente en el juicio contra Lindsay Clancy, pidió enfocar la atención pública en la memoria de los tres niños fallecidos. (Facebook/Elizabeth K)

Hasta ese momento, sus declaraciones públicas habían circulado a través de su abogado, Edward Paltzik, y de comentarios a un canal de YouTube. Paltzik sostuvo en una entrevista con Fox News que su cliente no alberga ninguna duda sobre el veredicto que buscaba. “Michael tiene cero dudas”, afirmó el letrado. El abogado también negó que su cliente tenga antecedentes de violencia doméstica, como señaló un informe local: “Cada acusación contra Michael es falsa, fabricada, nunca ocurrió”.

La defensa de Clancy, encabezada por el abogado Kevin Reddington, calificó a Desronvil de “jurado obstruccionista” y solicitó al tribunal que investigue si violó las reglas de deliberación. Entre los señalamientos que otros jurados hicieron contra él figura el uso de un teléfono celular durante las deliberaciones y presuntas inconsistencias en el cuestionario que completó antes de ser seleccionado.

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Por qué el juicio por la muerte de los tres hijos terminó sin veredicto

El primer juicio oral contra Lindsay Clancy concluyó el 4 de septiembre de 2026 con la declaración de nulidad por parte del juez, luego de que el jurado no lograra alcanzar un veredicto unánime tras siete días de deliberaciones. El resultado fue una división de 11 a 1: once jurados votaron a favor de absolver a Clancy de los cargos de asesinato, mientras que Desronvil fue el único en sostener que debía ser declarada culpable.

Clancy, exenfermera de partos y obstetricia, nunca negó haber causado la muerte de sus tres hijos —Cora, de 5 años; Dawson, de 3; y Callan, de 8 meses— con bandas elásticas de ejercicio en la vivienda familiar de Duxbury, Massachusetts, el 24 de enero de 2023.

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El primer juicio contra la exenfermera concluyó sin veredicto tras una votación de once a uno que derivó en la nulidad del proceso. (Greg Derr/The Patriot Ledger/Pool via REUTERS)

La fiscalía sostuvo que actuó de forma deliberada: habría enviado a su marido a buscar medicamentos y comida para despejar la casa antes de atacar a los niños. Tras el crimen, Clancy saltó desde una ventana del segundo piso e intentó quitarse su propia vida; quedó paralizada de la cintura para abajo.

Su defensa argumentó que padecía psicosis posparto, una enfermedad mental poco frecuente vinculada al estrés, la privación de sueño y los cambios hormonales que siguen al parto. Aseguró que en ese estado no podía ser considerada penalmente responsable de sus actos.

La fiscalía reconoció que Clancy tenía problemas de salud mental —incluso había pasado por una internación psiquiátrica— pero afirmó que sabía lo que hacía al momento de los hechos. El juicio generó un amplio debate público sobre la salud mental materna posparto.

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Qué se definirá en la audiencia de Lindsay Clancy del 29 de septiembre

La audiencia del martes en el Tribunal Superior de Plymouth podría marcar el rumbo del proceso judicial. Es el primer regreso de Clancy al tribunal desde la declaración de nulidad y tiene varios puntos en agenda con consecuencias directas sobre su futuro.

El Tribunal Superior de Plymouth determinará si la fiscalía iniciará un segundo juicio mientras Clancy continúa internada en un centro psiquiátrico. (Greg Derr/Pool via REUTERS/File Photo)

La fiscalía del condado de Plymouth deberá dar señales sobre si buscará un segundo juicio. Las opciones disponibles son tres:

Impulsar un nuevo proceso por asesinato en primer grado.

Reformular los cargos hacia figuras menores como asesinato en segundo grado u homicidio involuntario.

Abandonar la causa.

Tras la nulidad, el fiscal del condado, Timothy Cruz, declaró ante la prensa que su objetivo siempre fue “obtener justicia para esos tres pequeños”.

La defensa, a su turno, presentó varias mociones que también podrían tratarse en la audiencia. Entre ellas, la solicitud de desestimar los cargos sin llevar a Clancy a un nuevo juicio —una medida poco habitual, pero permitida por la ley estatal— y el pedido de una investigación formal sobre la conducta de Desronvil durante las deliberaciones.

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Clancy permanece internada en una institución psiquiátrica mientras espera la resolución del caso, según informó la agencia AP.