Estados Unidos

Trump negó haber ofrecido alivio de sanciones a Irán a cambio de concesiones sobre su programa nuclear

“Esto es falso. ¡No les ofrecí nada!”, expresó el mandatario republicano, mientras Estados Unidos mantiene el bloqueo sobre los puertos iraníes, amplía sus sanciones y Qatar intenta acercar a las partes para reanudar las negociaciones

Donald Trump negó haber ofrecido el levantamiento de sanciones económicas o la liberación de activos a cambio de compromisos sobre el programa nuclear iraní. (REUTERS/Kevin Lamarque)
Donald Trump negó haber ofrecido el levantamiento de sanciones económicas o la liberación de activos a cambio de compromisos sobre el programa nuclear iraní. (REUTERS/Kevin Lamarque)
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este lunes que haya ofrecido levantar sanciones económicas o liberar activos iraníes bloqueados a cambio de compromisos de Teherán sobre su programa nuclear.

Trump reaccionó a una versión del medio Axios según la cual su administración estaría dispuesta a conceder alivio financiero si Irán adopta medidas concretas en materia nuclear. En su plataforma Truth Social, el mandatario escribió: “Esto es falso. ¡No les ofrecí NADA!” y calificó la información de una “FARSA”. También reclamó que el informe fuera retirado.

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La versión cuestionada por Trump sostiene que Washington transmitió una eventual disposición a flexibilizar las sanciones y permitir el acceso a fondos iraníes congelados si Teherán acepta avanzar en compromisos vinculados con su programa nuclear. Según esa información, las posibles concesiones económicas estarían sujetas al cumplimiento de esas condiciones.

La disputa se produce cuando ambos países intentan mantener abierta una vía de comunicación pese a que no existe una negociación directa consolidada. Qatar actúa como intermediario y sus representantes mantienen contactos separados con funcionarios estadounidenses e iraníes para intentar reducir las diferencias. El canciller iraní, Abbas Araqchi, tenía previsto reunirse en Nueva York con mediadores qataríes durante la Asamblea General de Naciones Unidas.

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Un informe de Axios sostuvo que Estados Unidos contemplaba flexibilizar las sanciones si Teherán cumplía ciertas condiciones nucleares. (REUTERS/Kevin Lamarque)
Un informe de Axios sostuvo que Estados Unidos contemplaba flexibilizar las sanciones si Teherán cumplía ciertas condiciones nucleares. (REUTERS/Kevin Lamarque)

El objetivo inmediato de esas gestiones también está relacionado con el estrecho de Ormuz, una ruta marítima fundamental para el transporte internacional de hidrocarburos. Teherán presentó una propuesta de siete días que contempla la reapertura del paso y la reanudación de conversaciones destinadas a alcanzar un acuerdo más amplio. Trump rechazó esa iniciativa, aunque posteriormente indicó que esperaba que los contactos pudieran retomarse.

Araqchi afirmó que su gobierno todavía aguardaba una respuesta formal transmitida por los intermediarios. “Estamos esperando que los intermediarios transmitan una respuesta definitiva, y decidiremos en consecuencia”, declaró.

“Nuestras condiciones son claras” , agregó, y sostuvo que cualquier avance hacia la reapertura de Ormuz dependería del cumplimiento de esas exigencias.

La posición iraní incluye reclamos vinculados con la presión militar estadounidense, el bloqueo de sus puertos, las sanciones y el destino de activos iraníes congelados en el exterior. La propuesta pretende utilizar esos asuntos como parte de una hoja de ruta para restablecer el tránsito marítimo y volver a una negociación sobre el conflicto y el programa nuclear.

Washington, en cambio, mantiene una campaña de presión económica contra Teherán. En agosto, la administración Trump lanzó la denominada “Operation Economic Outcast”, destinada a ampliar las restricciones sobre sectores considerados esenciales para la economía iraní. La Casa Blanca presentó la iniciativa como un mecanismo para cortar las fuentes de ingresos y limitar la capacidad financiera del régimen.

Estados Unidos promulgó una ley el 18 de septiembre que amplió las sanciones económicas existentes contra Irán y Rusia. (REUTERS/Kevin Lamarque)
Estados Unidos promulgó una ley el 18 de septiembre que amplió las sanciones económicas existentes contra Irán y Rusia. (REUTERS/Kevin Lamarque)

El 8 de septiembre, el Departamento del Tesoro anunció además sanciones contra 36 objetivos relacionados con la industria aeronáutica iraní. Las medidas alcanzaron a aerolíneas, intermediarios y empresas vinculadas con la adquisición de aeronaves y tecnología de origen estadounidense.

La política de sanciones también quedó reforzada por una ley promulgada el 18 de septiembre, que amplió las sanciones contra Irán y Rusia y extendió restricciones existentes sobre Teherán.

En paralelo, persisten versiones contradictorias sobre la continuidad de las conversaciones. Fuentes iraníes señalaron que su delegación no tenía previsto negociar directamente con funcionarios estadounidenses en Nueva York, mientras los mediadores qataríes preparaban nuevos contactos por separado con las dos partes.

El intercambio diplomático ocurre además bajo la presión de un conflicto que comenzó en febrero y que convirtió a Ormuz en uno de sus principales puntos de disputa. Antes de la guerra, por ese estrecho circulaba una parte sustancial del comercio mundial de hidrocarburos. La posibilidad de restablecer el tránsito se mantiene vinculada a las condiciones que ambas partes pretenden imponer para avanzar hacia una salida negociada.

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