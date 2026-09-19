Estados Unidos

El único jurado que votó contra Lindsay Clancy rompió el silencio: "No tuve ninguna duda"

Michael P. Desronvil defendió su postura tras el juicio nulo en Massachusetts y rechazó las acusaciones de sus once compañeros de panel. Sostuvo que las pruebas físicas y los testigos de la acusación acreditaban que los hechos fueron planificados

El único miembro del panel que votó en contra de eximir a Lindsay Clancy de responsabilidad penal explicó por primera vez su análisis de las pruebas y rechazó la versión de sus once compañeros sobre lo ocurrido durante las deliberaciones. (Fuente: NBC)
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Michael P. Desronvil, el único jurado que mantuvo su postura en el juicio contra Lindsay Clancy, rompió el silencio esta semana para defenderse de las acusaciones de sus once compañeros y explicar por qué consideró a la acusada penalmente responsable de la muerte de sus tres hijos. Desronvil aseguró no haber tenido dudas en ningún momento durante las deliberaciones. Su declaración contradice directamente la versión del resto del panel.

La postura de Desronvil fue determinante para que el juez William Sullivan declarara el juicio nulo el 4 de septiembre en el Tribunal Superior de Plymouth, en Massachusetts, tras casi 40 horas de deliberaciones sin acuerdo unánime. El panel quedó dividido 11 a 1 a favor de declarar a Clancy sin responsabilidad penal, lo que imposibilitó el veredicto y dejó el caso sin resolución definitiva.

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Qué dijo Michael P. Desronvil tras el juicio nulo de Lindsay Clancy

En una declaración enviada a CBS News, Desronvil rechazó la versión de sus compañeros, quienes afirmaron que él había expresado dudas razonables durante las deliberaciones pero se negó a plasmarlas en el veredicto.

Un hombre de camisa blanca y corbata oscura en primer plano, con personas vestidas de traje al fondo
Michael P. Desronvil defendió su voto en el juicio contra Lindsay Clancy y afirmó que la consideró penalmente responsable por la muerte de sus tres hijos. (Facebook)

“No tuve ninguna duda”, sostuvo el jurado de 48 años, residente en Bridgewater, Massachusetts. “Basándome en todas las pruebas físicas, los testigos clave y lo que presentó la fiscalía, consideré que había pruebas suficientes de que ella sabía exactamente lo que estaba haciendo y lo planeó”, agregó, según recogió BBC.

Desronvil también respondió a las críticas internas. “Mientras intentaba explicar distintas teorías posibles durante la deliberación, me interrumpían constantemente, como si mis palabras fueran señal de que tenía dudas sobre las pruebas presentadas”, declaró.

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Por qué el jurado consideró que había pruebas de planificación

Clancy, de 36 años, se declaró no culpable de los tres cargos de asesinato en primer grado, aunque reconoció ante el tribunal haber causado la muerte de sus hijos —Cora, de 5 años; Dawson, de 3; y Callan, de 8 meses— en su vivienda de Duxbury, Massachusetts, en enero de 2023, y haberse lanzado desde una ventana del segundo piso. Su defensa argumentó que una crisis severa de psicosis posparto le impedía comprender la naturaleza de sus actos. Para emitir un veredicto de culpabilidad, el jurado debía coincidir de forma unánime, y más allá de toda duda razonable, en que Clancy actuó de manera intencional y que esa condición no determinó sus actos.

Un hombre con barba, camisa gris y corbata morada sonríe en una habitación con un cartel informativo en la pared
Desronvil negó haber tenido dudas razonables y sostuvo que las pruebas físicas, los testigos clave y la fiscalía acreditaron que Lindsay Clancy actuó con planificación. (Facebook/Elizabeth K)

Desronvil consideró que las pruebas físicas y los testimonios de los peritos de la fiscalía acreditaban con suficiencia que los hechos fueron planificados. Según él, ningún argumento de la defensa lo convenció de lo contrario.

El argumento de la defensa sobre la psicosis posparto

La estrategia de la defensa se centró en la condición mental de Clancy al momento de los hechos. Sus abogados señalaron que la acusada había recibido más de una decena de medicamentos en el período previo, que llamó a una línea de crisis suicida y que acudió a urgencias, todo ello como indicios de una enfermedad psiquiátrica grave.

La defensa de Lindsay Clancy basó su estrategia en una presunta psicosis posparto y afirmó que su condición mental le impedía comprender la naturaleza de sus actos. (Greg Derr/Pool via REUTERS)
La defensa de Lindsay Clancy basó su estrategia en una presunta psicosis posparto y afirmó que su condición mental le impedía comprender la naturaleza de sus actos. (Greg Derr/Pool via REUTERS)

Un psiquiatra forense que declaró a favor de la defensa afirmó que Clancy sufrió una “alucinación de mandato” y un “delirio de influencia” al momento de los hechos, lo que —según esa lectura— le impedía comprender la naturaleza de sus actos o distinguir entre el bien y el mal, según informa BBC.

La fiscalía, en cambio, presentó a la psiquiatra tratante de Clancy, quien declaró que su paciente no mostraba signos de psicosis durante sus sesiones. Otro perito indicó que la psicosis posparto no figura en el manual diagnóstico de la Asociación Psiquiátrica Americana.

La ley de Massachusetts obligaba a los fiscales a probar la responsabilidad penal más allá de toda duda razonable; la defensa no tenía la carga de demostrar la enfermedad mental.

Cómo quedó dividida la deliberación del jurado

El panel —nueve mujeres y tres hombres— dedicó casi 40 horas al análisis del caso. El juez declaró el juicio nulo tras recibir, por tercera vez, una nota del jurado que indicaba que no había acuerdo.

Paula Devlin, una de las once juradas que votaron a favor de eximir a Clancy de responsabilidad penal, declaró a CBS Mornings que el grupo pasó varios días intentando convencer a Desronvil de que cambiara de posición. “Trabajamos todos juntos para convencernos una vez que llegamos al punto en que éramos 10 a 2”, señaló.

Las once juradas y jurados que votaron por eximir a Clancy de responsabilidad penal dijeron que intentaron cambiar la posición de Desronvil durante la deliberación. (Greg Derr/Pool via REUTERS)
Las once juradas y jurados que votaron por eximir a Clancy de responsabilidad penal dijeron que intentaron cambiar la posición de Desronvil durante la deliberación. (Greg Derr/Pool via REUTERS)

La presidenta del jurado, una maestra jubilada, afirmó en declaraciones a NBC que Desronvil “admitió tener dudas razonables”, pero que al completar las hojas de veredicto expresó que “aun así no iba a decir que no era culpable por razón de locura”, según New York Post.

El abogado defensor de Clancy, Kevin Reddington, sostuvo que Desronvil “no aplicó la ley de la duda razonable tal como lo instruyó el juez” y calificó esa conducta de incorrecta en declaraciones a ABC Good Morning America.

Qué puede ocurrir ahora en el caso de Lindsay Clancy

El juicio nulo dejó el proceso sin resolución definitiva. La fiscalía no había confirmado si solicitaría un nuevo juicio. La próxima audiencia está prevista para el 29 de septiembre en el Tribunal Superior de Plymouth, Massachusetts.

Desronvil, en tanto, abandonó la zona ante la exposición pública que siguió al final del juicio: su nombre fue filtrado en redes sociales, recibió amenazas y su domicilio fue vigilado. Su abogado confirmó que se encuentra en “un lugar seguro y no revelado en una zona rural del norte de Nueva Inglaterra”.

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