Advierten sobre la posible presencia de un tiburón en las inundadas calles de Atlantic City, en Nueva Jersey

Un video registrado en Surf City, Nueva Jersey, muestra lo que parece ser un tiburón desplazándose entre las aguas que inundaron las calles tras el fuerte temporal en la costa este de Estados Unidos. La presencia y la especie del animal no fueron confirmadas oficialmente (@upuknews1)

Guardar

Un posible tiburón fue visto frente a una vivienda inundada durante el temporal que afectó zonas de Nueva Jersey. La advertencia surgió a partir de un video enviado al canal de noticias News 12 por un residente de Surf City, quien aseguró que el animal pasó cerca de la entrada de su casa antes de volver a sumergirse.

El registro no correspondió a Atlantic City, aunque esa ciudad también sufrió anegamientos y daños en sus dunas.

PUBLICIDAD

No hubo confirmación oficial sobre la especie ni sobre la presencia del animal en las calles inundadas de Atlantic City.

La alerta sobre el posible tiburón se produjo mientras un temporal del nordeste, conocido como nor’easter, provocaba mareas altas, lluvias persistentes y ráfagas intensas en sectores de Nueva Jersey.

Un video difundido en redes sociales muestra lo que parece ser un tiburón en las aguas de inundación de Surf City, Nueva Jersey. El hecho ocurrió durante el temporal que provocó anegamientos en zonas costeras del estado. No hubo una confirmación oficial sobre la presencia ni la especie del animal (@JustAJerseyGir2)

Las condiciones llevaron a las autoridades a pedir que la población evitara las zonas cubiertas por el agua.

El hombre que envió las imágenes a News 12 afirmó que su esposa detectó al animal frente a la casa el sábado. Ambos lo observaron desde el porche y consideraron que parecía desplazarse por el agua acumulada junto a la propiedad.

PUBLICIDAD

Un residente de Surf City captó en video la presunta presencia de un tiburón en las calles anegadas frente a su propiedad durante el temporal en Nueva Jersey

Ubicación del tiburón en Surf City, no en Atlantic City

La grabación fue difundida en medio de inundaciones costeras que alcanzaron calles, garajes y vehículos en varias localidades.

La información disponible no permitió establecer si se trataba efectivamente de un tiburón ni determinar cómo habría llegado a ese sector inundado.

Las inundaciones conectaron temporalmente zonas residenciales con cuerpos de agua costeros. Aun así, el caso informado se limitó a Surf City y no hubo informes equivalentes sobre un tiburón en las calles inundadas de Atlantic City.

Las autoridades estatales insistieron en que los residentes no deben transitar por calles cerradas o cubiertas de agua. “No conduzcan por carreteras cerradas o inundadas”, pidió la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, según News 12.

PUBLICIDAD

La gobernadora Mikie Sherrill solicitó a la población evitar el tránsito y la conducción por vías y carreteras cerradas a causa de las inundaciones (REUTERS/Vincent Alban)

Estado de emergencia y condiciones del temporal en Atlantic City

La ciudad de Atlantic City figuró entre las zonas costeras donde el temporal dañó las dunas. La erosión también afectó a Brigantine, mientras las mareas y el oleaje mantenían bajo presión a distintas comunidades próximas al océano y las bahías.

El estado de emergencia continuaba vigente en Atlantic, Burlington, Cape May, Cumberland, Middlesex, Monmouth, Ocean y Salem.

La medida buscaba facilitar la respuesta ante los cortes de electricidad, los cierres de caminos y los daños causados por el sistema meteorológico.

La tormenta combinó lluvias, vientos y mareas crecientes. En Surf City, las ráfagas llegaron a 119 km/h, mientras algunas localidades costeras acumularon 76 mm de precipitaciones.

PUBLICIDAD

La próxima pleamar mantenía la preocupación de las autoridades. Sherrill advirtió que el nivel del agua podía volver a subir durante la noche del domingo y en la mañana siguiente, con riesgo de agravar los anegamientos en la costa.

El paso del nor'easter provocó severos daños por erosión en las dunas de las zonas costeras de Atlantic City y Brigantine (REUTERS/Vincent Alban)

The Associated Press indicó que el Servicio Meteorológico Nacional esperaba las mareas más altas entre la noche del sábado y el domingo al norte de Atlantic City. La previsión incluía inundaciones extendidas en calles de comunidades cercanas al mar y a las bahías.

“Habrá muchos vientos fuertes, mareas altas y posibilidad de lluvias intensas”, dijo el pronosticador principal del Servicio Meteorológico Nacional en College Park, Bob Oravec, a The Associated Press.

PUBLICIDAD

Calles anegadas, garajes inundados y un refrigerador arrastrado por el agua

En Manahawkin, East Bay Avenue continuaba inundada incluso durante una pausa del temporal. El agua entró en garajes, alcanzó autos y arrastró objetos por el vecindario, incluido un refrigerador, de acuerdo con News 12.

Las vías de Long Branch, Sea Bright y otras comunidades también quedaron cubiertas por el agua. La combinación entre precipitaciones intensas, viento y mareas dejó rutas cerradas y complicó los desplazamientos.

En Bay Head, la policía alertó que las olas podían alcanzar 3,7 metros. El aviso contemplaba posibles daños adicionales en las playas y anegamientos en sectores ubicados junto a la bahía.

El sistema meteorológico registró ráfagas de viento de hasta 119 kilómetros por hora y acumulaciones de agua de 76 milímetros en áreas del litoral (REUTERS/Vincent Alban)

The Associated Press también describió el impacto del temporal en Surf City, donde el agua ingresó en una marina.

Su propietario, Kenny Formica, relató a la agencia que la situación era inusual y recordó que su negocio había sufrido daños durante el huracán Sandy, en 2012.

PUBLICIDAD

El avance lento de la tormenta podía aumentar la erosión de las playas, según Oravec. La persistencia del viento y del oleaje prolongaba la exposición de las áreas vulnerables, entre ellas las dunas ya afectadas de Atlantic City.

Cortes de luz, vuelos demorados y una víctima fatal en Brooklyn

Cerca de 180 mil usuarios habían recuperado el suministro eléctrico hasta la mañana del domingo, mientras unos 10 mil clientes de JCP&L y cerca de mil de PSE&G seguían sin servicio, según News 12.

Las dos compañías movilizaron más de 3.000 empleados para reparar la red, afectada por la caída de árboles y las ráfagas en distintos puntos de Nueva Jersey y otros estados del noreste.

PUBLICIDAD

Las compañías eléctricas desplegaron cuadrillas de reparación para restablecer el servicio a los usuarios afectados por la caída de árboles (REUTERS/Vincent Alban)

El Aeropuerto Internacional Newark Liberty sufrió una suspensión temporal de despegues por los vientos fuertes. Antes de esa restricción, acumulaba 110 vuelos demorados y nueve cancelados.

La North Jersey Coast Line de NJ Transit reanudó parcialmente sus operaciones después de que varios árboles bloquearan las vías. Los pasajeros debían prever demoras de hasta 45 minutos durante la normalización del servicio.

El temporal también dejó una víctima en Brooklyn. The Associated Press informó que un empleado de la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York murió cuando un árbol cayó sobre él durante las condiciones meteorológicas adversas.