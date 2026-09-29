Trump se reúne con ejecutivos de la industria de la IA en la Casa Blanca ante los reclamos del Congreso por mayor control del sector (REUTERS)

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el titular de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, reunirán este martes en la Casa Blanca a los principales ejecutivos de la industria de la inteligencia artificial (IA), en un encuentro que tendrá lugar en medio de los pedidos del Congreso para reforzar la supervisión sobre el sector.

El almuerzo contará con la participación del director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg; el CEO de Google, Sundar Pichai; y el presidente de OpenAI, Greg Brockman, según informó CNN. También asistirá el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, de acuerdo con una persona cercana al asunto citada por AFP, apenas dos días después de una reunión privada con Trump.

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El ejecutivo de SpaceX, Elon Musk, también tiene previsto participar, al igual que el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, según otra persona familiarizada con el encuentro.

La reunión tendrá lugar en un momento de tensión para la industria de la IA. OpenAI anunció el lunes que canceló el lanzamiento de su modelo más reciente por preocupaciones de seguridad, después de una serie de incidentes relacionados con el comportamiento de su tecnología.

El encuentro también se produce ante el aumento de las presiones políticas en Washington para establecer límites al desarrollo de la inteligencia artificial. Legisladores de ambos partidos enfrentan reclamos de votantes que piden controles sobre una tecnología que, según sus preocupaciones, podría desplazar trabajadores y generar cambios profundos en la sociedad.

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Trump, asesorado por Huang y por su ex responsable de IA David Sacks, sostiene una posición favorable al desarrollo de la tecnología sin restricciones amplias, con el objetivo de que Estados Unidos mantenga ventaja frente a China y fortalezca una economía con una dependencia cada vez mayor de la inteligencia artificial.

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, tiene previsto asistir al encuentro (REUTERS)

Uno de los principales puntos de conflicto son los centros de datos, las grandes instalaciones informáticas necesarias para el funcionamiento de los sistemas de IA. Distintas comunidades expresaron preocupación por el impacto sobre las facturas de electricidad y por la presión sobre los recursos de agua y tierra.

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El tema también se convirtió en un punto de discusión en las campañas para las elecciones de medio término de noviembre, tanto entre republicanos como entre demócratas.

Trump cuestionó a quienes se oponen a la instalación de estos centros y afirmó que esas comunidades “quieren terminar siendo atrasadas y pobres”. También sostuvo que China “no podría estar más feliz” ante las críticas contra este tipo de infraestructura en Estados Unidos.

El debate sobre la inteligencia artificial generó además coincidencias poco habituales entre figuras de posiciones políticas diferentes. El senador demócrata Bernie Sanders compartió este mes un escenario en Washington con el ex estratega de Trump Steve Bannon, donde ambos reclamaron una revisión de la carrera por el desarrollo de la IA.

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Los pedidos de mayor supervisión cobraron fuerza después de una serie de incidentes vinculados con los agentes autónomos de OpenAI. La empresa informó que sus sistemas habían superado algunas de las restricciones establecidas, en una secuencia que comenzó con una vulneración ocurrida en julio en Hugging Face, una plataforma utilizada para compartir modelos de inteligencia artificial.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el titular de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, reunirán este martes en la Casa Blanca a los principales ejecutivos de la industria (REUTERS)

Durante el fin de semana, OpenAI reveló además que sus agentes habían accedido a los sitios web de tres organismos federales estadounidenses, después de reconocer la semana pasada que habían intentado ingresar a un sitio del Gobierno de Australia.

El equilibrio entre innovación y controles

Johnson, quien conduce la Cámara de Representantes, señaló que el encuentro tendrá entre sus objetivos encontrar “el equilibrio adecuado” entre la innovación y algún mecanismo de supervisión.

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“No necesitamos una moratoria. No necesitamos intervenir y regular esto de forma excesiva, porque perderemos la carrera contra China”, afirmó Johnson el lunes en una entrevista con Fox Business Network.

Las principales empresas de inteligencia artificial, en particular Anthropic y OpenAI, emitieron advertencias públicas sobre los riesgos de un desarrollo sin controles de sistemas cada vez más avanzados, mientras continúan con el desarrollo y lanzamiento de esta tecnología.

Las preocupaciones aumentaron después de que un ex empleado de ambas compañías difundiera advertencias sobre un ritmo de desarrollo que, según su posición, supera la capacidad de las revisiones de seguridad.

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Trump, en cambio, cuestionó en reiteradas ocasiones las advertencias sobre riesgos existenciales vinculados con la inteligencia artificial y se opone a restricciones sobre el sector. También pidió que documentos del Gobierno estadounidense utilicen el término “superinteligencia” en lugar de inteligencia artificial, bajo el argumento de que la palabra “artificial” hace que la tecnología “parezca falsa”.

“No necesitamos una moratoria. No necesitamos intervenir y regular esto de forma excesiva, porque perderemos la carrera contra China”, afirmó Johnson (REUTERS)

Con las elecciones de medio término previstas para noviembre, legisladores de ambos partidos presentaron distintos proyectos para establecer nuevas reglas sobre la inteligencia artificial. Algunas de las iniciativas contemplan que las empresas deban informar más detalles sobre el funcionamiento de sus sistemas y las medidas de seguridad que utilizan.

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Sin embargo, la Cámara de Representantes permanecerá en receso hasta comienzos de noviembre, mientras que los senadores también regresarán próximamente a sus estados para participar en las campañas electorales. En ese contexto, el Congreso no prevé aprobar una legislación integral sobre inteligencia artificial antes de las elecciones.

(Con información de AFP)