Estados Unidos

Cuatro taxistas murieron en Nueva York este verano y el sindicato reclama a Mamdani un fondo de salud para los conductores

La organización propone reasignar un recargo aplicado a cada viaje para financiar seguros por incapacidad, licencias médicas, atención psicológica, cobertura odontológica y un mecanismo de jubilación

El sindicato de taxistas amarillos de Nueva York solicitó la creación de un fondo de salud y protección laboral para conductores independientes (REUTERS/Carlo Allegri/File Photo)
El sindicato de taxistas amarillos de Nueva York solicitó la creación de un fondo de salud y protección laboral para conductores independientes (REUTERS/Carlo Allegri/File Photo)
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El sindicato de los taxistas amarillos de Nueva York pidió al alcalde Zohran Mamdani que impulse un fondo de salud y protección laboral para los conductores.

La iniciativa busca cubrir la falta histórica de seguros, licencias pagadas y asistencia médica para quienes trabajan como contratistas independientes.

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La propuesta cobró fuerza después de la muerte de cuatro conductores durante el verano. Los taxistas enfrentaban enfermedades, jornadas extensas y presión para mantener sus ingresos, según el diario estadounidense The New York Times.

La Alianza de Trabajadores del Taxi de Nueva York presentó el planteo ante la Comisión de Taxis y Limusinas y Julie Su, vicealcaldesa de justicia económica. La organización reúne a más de 28.000 taxistas y choferes de plataformas.

El sindicato de taxistas amarillos pide a Mamdani un fondo de salud y protección laboral (Adam Gray/Pool via REUTERS)
El sindicato de taxistas amarillos pide a Mamdani un fondo de salud y protección laboral (Adam Gray/Pool via REUTERS)

Las prestaciones y la financiación propuestas

El fondo incluiría seguros por incapacidad, licencias por enfermedad, atención de salud mental, cobertura dental y oftalmológica, seguro de vida y un fondo de jubilación.

La propuesta busca reasignar un recargo de 50 centavos aplicado a los viajes de taxis amarillos. Esa tasa, creada por una ley estatal en 2009, hoy se destina al presupuesto operativo de la Autoridad Metropolitana de Transporte.

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De acuerdo con la información que brindó The New York Times, el cambio permitiría reunir USD 20 millones al año para financiar las prestaciones.

El proyecto también prevé instalar una enfermería en una sala de espera del aeropuerto John F. Kennedy, en Queens. El fondo incorporaría equipos para que los taxistas puedan hacerse controles médicos y descansar después de jornadas prolongadas al volante.

Según The New York Times, los conductores de Uber y Lyft ya tienen acceso a algunos seguros y servicios de salud mediante el Fondo para Vehículos Negros. Los taxistas amarillos cuentan con una protección menor.

La reasignación de un recargo de 50 centavos por viaje de taxi amarillo permitiría reunir USD 20 millones anuales para la cobertura sanitaria (REUTERS/Adam Gray)
La reasignación de un recargo de 50 centavos por viaje de taxi amarillo permitiría reunir USD 20 millones anuales para la cobertura sanitaria (REUTERS/Adam Gray)

“Nunca hemos tenido la voluntad política, pero este es el momento para que eso cambie de verdad”, dijo la directora ejecutiva de la Alianza de Trabajadores del Taxi de Nueva York, Bhairavi Desai, a The New York Times.

Su afirmó que el gobierno municipal evaluaba opciones para llevar “servicios de bienestar y salud directamente a los conductores”, aunque no expresó un apoyo explícito al diseño presentado por el sindicato.

Los cambios normativos necesarios para crear el fondo

La ciudad aprobó una norma que fijaba un aporte de seis centavos por cada viaje de taxi amarillo. El dinero debía financiar un seguro por discapacidad y otras prestaciones sanitarias para quienes trabajaban en el sector.

El programa no llegó a aplicarse. Un juez del Tribunal Supremo estatal resolvió en 2014 que el gobierno municipal no tenía atribuciones para ponerlo en marcha sin una ley aprobada por el Poder Legislativo.

Para entonces, el sindicato ya había seleccionado proveedores médicos y se preparaba para anunciar las prestaciones a más de 30.000 conductores. Desai lamentó ante el diario que el proyecto hubiera quedado bloqueado cuando estaba listo para comenzar.

Jagjit Singh, de 53 años, murió el 11 de septiembre después de dejar pasajeros en West Village (Foto: NYTWA)
Jagjit Singh, de 53 años, murió el 11 de septiembre después de dejar pasajeros en West Village (Foto: NYTWA)

La nueva iniciativa también necesitaría cambios normativos. La reasignación del recargo requeriría una modificación de la legislación estatal, una norma del Ayuntamiento, el respaldo de la Comisión de Taxis y Limusinas y un mecanismo de supervisión.

Sean Butler, portavoz de la oficina de la gobernadora Kathy Hochul, indicó que la mandataria revisaría cualquier proyecto que obtenga la aprobación de ambas cámaras legislativas.

La comisionada de Taxis y Limusinas, Midori Valdivia, sostuvo que apoyar a los conductores es una prioridad para la ciudad y señaló que el gobierno busca ampliar el acceso a cuidados médicos de largo plazo y sumar recursos de bienestar.

La muerte de Jagjit Singh durante su turno

La urgencia del pedido surgió tras las muertes de Jagjit Singh, Khalifa H. Siwa, Richard Coulibaly y Babacar Dem. Tres de los casos ocurrieron dentro de taxis o vehículos estacionados durante turnos de trabajo.

Jagjit Singh, de 53 años, murió el 11 de septiembre después de dejar pasajeros en West Village. People’s World informó que sufrió un infarto, mientras que The New York Times señaló que la causa de la emergencia médica no había sido divulgada.

Singh trabajó como taxista amarillo durante más de 20 años y también tenía un empleo estacional en la construcción. Desde 2023, compartía la propiedad de un medallón de taxi con dos amigos.

El conductor vivía con su esposa, Sarabjit Kaur, y sus hijos gemelos de 10 años en Long Island. Según amNewYork, sus allegados lo encontraron inconsciente en la esquina de 7th Avenue y Charles Street tras varias horas sin poder comunicarse con él.

La policía y el personal de emergencias confirmaron su muerte en ese lugar. Sus familiares, compañeros y dirigentes sindicales realizaron una vigilia el 15 de septiembre junto al automóvil. “Hoy lloramos; mañana nos organizamos”, afirmó Desai durante el homenaje, según amNewYork.

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, analiza propuestas para ampliar la protección sanitaria y laboral de los taxistas amarillos (REUTERS/Mike Segar)
Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, analiza propuestas para ampliar la protección sanitaria y laboral de los taxistas amarillos (REUTERS/Mike Segar)

Las muertes de Siwa, Coulibaly y Dem

Khalifa H. Siwa, de 53 años, fue hallado muerto a fines de agosto dentro de su taxi cerca de la autopista Henry Hudson Parkway. Tenía una inyección de insulina en la mano.

El conductor, procedente de Tanzania, padecía diabetes y había pasado varios días internado durante la última semana de julio tras sufrir un accidente cerebrovascular. A pesar de ese cuadro, siguió trabajando.

Richard Coulibaly, de 73 años, murió dentro de su vehículo durante una ola de calor en julio, a pocas cuadras de su vivienda en Harlem. Había emigrado desde Costa de Marfil más de tres décadas antes y era padre de cuatro hijos.

People’s World informó que Coulibaly no tenía familiares en Estados Unidos. Los compañeros del sindicato debieron identificarlo ante las autoridades, localizar a sus parientes mediante redes sociales y WhatsApp, y reunir fondos para el funeral y el traslado de sus restos.

El cuarto fallecido fue Babacar Dem, de 60 años, quien recibía diálisis. Desai comunicó a The New York Times que fue encontrado muerto en un baño durante un turno de trabajo en el Bronx a fines de agosto.

Varias personas interactúan con taxis amarillos de Nueva York en una parada bajo una estructura. Se ven pasajeros, un despachador y vehículos con luces de techo
El proyecto para los choferes de taxis contempla la instalación de una enfermería en el aeropuerto John F. Kennedy (Kathy Willens | AP)

Las jornadas de hasta 14 horas agravan la presión sobre los conductores

Según el sindicato, la sucesión de muertes se explica por los gastos elevados, competencia de las plataformas de transporte, enfermedades y falta de beneficios laborales.

Wain Chin, taxista amarillo desde hace casi tres décadas, explicó que trabaja turnos nocturnos de entre 12 y 14 horas.

El conductor, residente en Bensonhurst, Brooklyn, afronta unos USD 4.500 mensuales en cuotas del vehículo y deudas vinculadas a su licencia.

Si te enfermas, prácticamente estás solo”, afirmó Chin a The New York Times. El taxista señaló que muchos colegas sufren dolores de espalda y rodillas, además de problemas derivados del acceso limitado a baños durante la jornada.

Desai sostuvo ante People’s World que la reducción de viajes y el aumento de los costos dejan menos tiempo para descansar, ir al médico o buscar medicamentos.

La dirigente reclamó reformas que permitan a los conductores obtener ingresos suficientes sin prolongar sus turnos hasta afectar su salud.

La Alianza de Trabajadores del Taxi de Nueva York busca que el reclamo por el fondo se transforme en una respuesta institucional a esa presión. La discusión dependerá de las decisiones de la ciudad, el Ayuntamiento y la Legislatura estatal.

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