El abogado de Lindsay Clancy le pidió un indulto a Trump tras la nulidad del juicio

El abogado de Lindsay Clancy pidió a Donald Trump un indulto tras la nulidad del juicio por la muerte de sus tres hijos en Duxbury, Massachusetts. (REUTERS/Maria Alejandra Cardona)

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El abogado de Lindsay Clancy le pidió al presidente Donald Trump que conceda un indulto a su clienta, días después de que el juicio por la muerte de sus tres hijos en Duxbury, Massachusetts, terminara sin veredicto unánime. La solicitud, formulada el martes 8 de septiembre en el programa Good Morning America, es jurídicamente inviable, dado que el poder de indulto presidencial se limita a delitos federales y Clancy enfrenta cargos estatales.

“Me gustaría decirle al presidente Donald Trump, que se sintió impulsado a hablar sobre este caso: señor presidente, espero que considere a esta joven, el tipo de persona que es, lo que ha atravesado y que considere un indulto”, afirmó Kevin Reddington en declaraciones recogidas por ABC News y NBC News.

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Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), el presidente tiene amplia autoridad para conceder indultos y conmutaciones de penas, pero esa facultad se restringe estrictamente a delitos federales. Clancy enfrentó tres cargos de asesinato en primer grado ante la justicia estatal de Massachusetts y no recibió una condena, de modo que el indulto presidencial no es una vía aplicable a su caso.

El indulto presidencial no aplica al caso de Lindsay Clancy porque Trump solo puede conceder clemencia en delitos federales y ella enfrenta cargos estatales en Massachusetts. (Greg Derr/Pool via REUTERS)

Cualquier eventual medida de clemencia dependería de las autoridades estatales de Massachusetts, no de la Casa Blanca.

El juicio terminó en nulidad

El proceso judicial concluyó el 4 de septiembre, cuando la jueza declaró la nulidad del juicio —lo que en el sistema anglosajón se denomina mistrial— después de que el jurado no lograra un acuerdo unánime. Clancy se había declarado no culpable de los tres cargos de asesinato en primer grado.

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La nulidad del juicio fue declarada después de que el jurado no alcanzara un veredicto unánime.

El juicio se centró en si Lindsay Clancy tenía psicosis posparto durante los hechos y si eso afectaba su responsabilidad penal. La defensa dijo que Clancy actuó bajo alucinaciones auditivas por esa enfermedad y estaba sobremedicada. La fiscalía afirmó que Clancy era consciente de sus actos y los planeó.

En Massachusetts, la ley establece que para declarar a un acusado penalmente responsable, la fiscalía debe probar más allá de toda duda razonable que no padecía una enfermedad mental al momento del delito. Ese estándar estuvo en el centro de las discusiones del jurado.

Reddington cuestionó al jurado y abrió la puerta a un acuerdo con la fiscalía

Reddington dijo estar “molesto” con el resultado y afirmó que el jurado estaba dividido 11 a 1 a favor de declarar a su clienta no culpable por falta de responsabilidad penal, aunque no habló con ningún jurado ni puede confirmar esa cifra. Dijo que, según una nota de la presidenta del jurado a la jueza, el único jurado disidente tenía dudas pero se negaba a aplicar la duda razonable. “Eso no está bien y por eso estuve molesto”, dijo Reddington a NBC News.

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Kevin Reddington cuestionó al jurado al afirmar que estaba dividido 11 a 1 a favor de declarar a Lindsay Clancy no culpable por falta de responsabilidad penal. (Greg Derr/Pool via REUTERS)

Pese a la frustración, el defensor también tendió la mano al fiscal de Plymouth County, Timothy Cruz, al expresar su esperanza de llegar a un acuerdo. “Espero que, después de sentarse durante este juicio y ver las pruebas presentadas por el gobierno y por la defensa, [Cruz] reconsidere esa cuestión y podamos llegar a algo aceptable para ambas partes”, señaló, según ABC News. La fiscalía aún no confirmó si buscará un nuevo juicio o si evaluará un acuerdo con la defensa.

Las partes tienen una audiencia prevista para el 29 de septiembre de 2026, en la que definirán los próximos pasos tras la nulidad.

Los antecedentes: la muerte de los tres hijos en Duxbury en enero de 2023

Lindsay Clancy estrangló a sus tres hijos —Cora, de 5 años; Dawson, de 3; y Callan, de 8 meses— en el domicilio familiar de Duxbury, una localidad al sur de Boston, el 24 de enero de 2023. Tras los hechos, se arrojó por la ventana de su habitación en un intento de suicidio que la dejó paralizada.

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Durante el juicio de cinco semanas, la defensa presentó mensajes de texto, diarios personales y notas escritas por Clancy en los que, según Reddington, pedía ayuda reiteradamente. “Llegó a todos y a cualquiera que pudiera escucharla y seguía diciendo: ‘No estoy bien. No estoy bien’”, afirmó el abogado según NBC News. La defensa responsabilizó a uno de los médicos que la atendió de sobremedicarla con fármacos psiquiátricos.

Trump calificó el caso de tragedia y mencionó la posibilidad de un nuevo juicio

El mismo 4 de septiembre, horas después de que se declarara la nulidad, el presidente Donald Trump hizo sus primeros comentarios públicos sobre el caso en una rueda de prensa. El mandatario dijo que seguía el proceso por su amplia cobertura televisiva: “Está tanto en televisión que es difícil no seguirlo”.

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Donald Trump calificó el caso de Lindsay Clancy como una tragedia y mencionó que el desenlace judicial podría implicar una institución mental, la cárcel o un nuevo juicio. (REUTERS/Jonathan Ernst)

Trump calificó la situación de “terrible” y de “horrible tragedia”, pero no precisó cuál debería ser el desenlace judicial. “Ella hizo una cosa horrible, horrible. No puede ser peor”, afirmó. “Pero van a descubrir cuál es el precio a pagar. Habrá un precio. Va a ser una institución mental o la cárcel o algo así”, agregó.