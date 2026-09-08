Estados Unidos

El abogado de Lindsay Clancy le pidió un indulto a Trump tras la nulidad del juicio

Kevin Reddington formuló la solicitud en televisión nacional tras semanas de juicio que terminaron sin veredicto unánime. Las partes se presentarán ante la justicia el 29 de septiembre para definir los próximos pasos

El abogado de Lindsay Clancy pidió a Donald Trump un indulto tras la nulidad del juicio por la muerte de sus tres hijos en Duxbury, Massachusetts. (REUTERS/Maria Alejandra Cardona)
El abogado de Lindsay Clancy pidió a Donald Trump un indulto tras la nulidad del juicio por la muerte de sus tres hijos en Duxbury, Massachusetts. (REUTERS/Maria Alejandra Cardona)
Guardar

El abogado de Lindsay Clancy le pidió al presidente Donald Trump que conceda un indulto a su clienta, días después de que el juicio por la muerte de sus tres hijos en Duxbury, Massachusetts, terminara sin veredicto unánime. La solicitud, formulada el martes 8 de septiembre en el programa Good Morning America, es jurídicamente inviable, dado que el poder de indulto presidencial se limita a delitos federales y Clancy enfrenta cargos estatales.

“Me gustaría decirle al presidente Donald Trump, que se sintió impulsado a hablar sobre este caso: señor presidente, espero que considere a esta joven, el tipo de persona que es, lo que ha atravesado y que considere un indulto”, afirmó Kevin Reddington en declaraciones recogidas por ABC News y NBC News.

PUBLICIDAD

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), el presidente tiene amplia autoridad para conceder indultos y conmutaciones de penas, pero esa facultad se restringe estrictamente a delitos federales. Clancy enfrentó tres cargos de asesinato en primer grado ante la justicia estatal de Massachusetts y no recibió una condena, de modo que el indulto presidencial no es una vía aplicable a su caso.

El indulto presidencial no aplica al caso de Lindsay Clancy porque Trump solo puede conceder clemencia en delitos federales y ella enfrenta cargos estatales en Massachusetts. (Greg Derr/Pool via REUTERS)
El indulto presidencial no aplica al caso de Lindsay Clancy porque Trump solo puede conceder clemencia en delitos federales y ella enfrenta cargos estatales en Massachusetts. (Greg Derr/Pool via REUTERS)

Cualquier eventual medida de clemencia dependería de las autoridades estatales de Massachusetts, no de la Casa Blanca.

El juicio terminó en nulidad

El proceso judicial concluyó el 4 de septiembre, cuando la jueza declaró la nulidad del juicio —lo que en el sistema anglosajón se denomina mistrial— después de que el jurado no lograra un acuerdo unánime. Clancy se había declarado no culpable de los tres cargos de asesinato en primer grado.

PUBLICIDAD

La nulidad del juicio fue declarada después de que el jurado no alcanzara un veredicto unánime.
La nulidad del juicio fue declarada después de que el jurado no alcanzara un veredicto unánime.

El juicio se centró en si Lindsay Clancy tenía psicosis posparto durante los hechos y si eso afectaba su responsabilidad penal. La defensa dijo que Clancy actuó bajo alucinaciones auditivas por esa enfermedad y estaba sobremedicada. La fiscalía afirmó que Clancy era consciente de sus actos y los planeó.

En Massachusetts, la ley establece que para declarar a un acusado penalmente responsable, la fiscalía debe probar más allá de toda duda razonable que no padecía una enfermedad mental al momento del delito. Ese estándar estuvo en el centro de las discusiones del jurado.

Reddington cuestionó al jurado y abrió la puerta a un acuerdo con la fiscalía

Reddington dijo estar “molesto” con el resultado y afirmó que el jurado estaba dividido 11 a 1 a favor de declarar a su clienta no culpable por falta de responsabilidad penal, aunque no habló con ningún jurado ni puede confirmar esa cifra. Dijo que, según una nota de la presidenta del jurado a la jueza, el único jurado disidente tenía dudas pero se negaba a aplicar la duda razonable. “Eso no está bien y por eso estuve molesto”, dijo Reddington a NBC News.

Kevin Reddington cuestionó al jurado al afirmar que estaba dividido 11 a 1 a favor de declarar a Lindsay Clancy no culpable por falta de responsabilidad penal. (Greg Derr/Pool via REUTERS)
Kevin Reddington cuestionó al jurado al afirmar que estaba dividido 11 a 1 a favor de declarar a Lindsay Clancy no culpable por falta de responsabilidad penal. (Greg Derr/Pool via REUTERS)

Pese a la frustración, el defensor también tendió la mano al fiscal de Plymouth County, Timothy Cruz, al expresar su esperanza de llegar a un acuerdo. “Espero que, después de sentarse durante este juicio y ver las pruebas presentadas por el gobierno y por la defensa, [Cruz] reconsidere esa cuestión y podamos llegar a algo aceptable para ambas partes”, señaló, según ABC News. La fiscalía aún no confirmó si buscará un nuevo juicio o si evaluará un acuerdo con la defensa.

Las partes tienen una audiencia prevista para el 29 de septiembre de 2026, en la que definirán los próximos pasos tras la nulidad.

Los antecedentes: la muerte de los tres hijos en Duxbury en enero de 2023

Lindsay Clancy estrangló a sus tres hijos —Cora, de 5 años; Dawson, de 3; y Callan, de 8 meses— en el domicilio familiar de Duxbury, una localidad al sur de Boston, el 24 de enero de 2023. Tras los hechos, se arrojó por la ventana de su habitación en un intento de suicidio que la dejó paralizada.

Durante el juicio de cinco semanas, la defensa presentó mensajes de texto, diarios personales y notas escritas por Clancy en los que, según Reddington, pedía ayuda reiteradamente. “Llegó a todos y a cualquiera que pudiera escucharla y seguía diciendo: ‘No estoy bien. No estoy bien’”, afirmó el abogado según NBC News. La defensa responsabilizó a uno de los médicos que la atendió de sobremedicarla con fármacos psiquiátricos.

Trump calificó el caso de tragedia y mencionó la posibilidad de un nuevo juicio

El mismo 4 de septiembre, horas después de que se declarara la nulidad, el presidente Donald Trump hizo sus primeros comentarios públicos sobre el caso en una rueda de prensa. El mandatario dijo que seguía el proceso por su amplia cobertura televisiva: “Está tanto en televisión que es difícil no seguirlo”.

Donald Trump calificó el caso de Lindsay Clancy como una tragedia y mencionó que el desenlace judicial podría implicar una institución mental, la cárcel o un nuevo juicio. (REUTERS/Jonathan Ernst)
Donald Trump calificó el caso de Lindsay Clancy como una tragedia y mencionó que el desenlace judicial podría implicar una institución mental, la cárcel o un nuevo juicio. (REUTERS/Jonathan Ernst)

Trump calificó la situación de “terrible” y de “horrible tragedia”, pero no precisó cuál debería ser el desenlace judicial. “Ella hizo una cosa horrible, horrible. No puede ser peor”, afirmó. “Pero van a descubrir cuál es el precio a pagar. Habrá un precio. Va a ser una institución mental o la cárcel o algo así”, agregó.

Temas Relacionados

Lindsay ClancyDonald TrumpMassachusettsIndultosEstados UnidosEstados Unidos NoticiasTrumpJuicioKevin Reddington

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estados Unidos anunció sanciones a 36 entidades por apoyar al sector aéreo del régimen de Irán

El Tesoro estadounidense sancionó a las 27 aerolíneas iraníes que aún operaban sin restricciones, en el marco de la campaña para asfixiar financieramente a Teherán, en momentos en que el petróleo se acerca a los 100 dólares por barril

Estados Unidos anunció sanciones a 36 entidades por apoyar al sector aéreo del régimen de Irán

La IA ya abre cualquier computadora: el científico jefe de OpenAI pide frenar

Jakub Pachocki escribió que los modelos de inteligencia artificial son “sobrehumanos” para meterse y salir de sistemas informáticos, sin necesidad de un cuerpo. La ventana para blindar hospitales, bancos y redes eléctricas, dice, es estrecha y se cierra

La IA ya abre cualquier computadora: el científico jefe de OpenAI pide frenar

Un hombre, condenado a muerte hace 30 años por un crimen de 1996, busca frenar su ejecución en Florida

La defensa de Daniel Conahan Jr. acudió a la Corte Suprema de Estados Unidos para suspender la inyección letal prevista para el jueves mientras se revisa su reclamo judicial

Un hombre, condenado a muerte hace 30 años por un crimen de 1996, busca frenar su ejecución en Florida

Karmelo Anthony con armas y mensajes de odio: el expediente de 75 páginas que fiscales y defensores acordaron mantener fuera del juicio

Un pacto verbal entre las partes dejó fuera del debate oral fotos, videos y textos que mostraban una escalada de violencia en los meses previos al crimen de Frisco

Karmelo Anthony con armas y mensajes de odio: el expediente de 75 páginas que fiscales y defensores acordaron mantener fuera del juicio

Jim Thornton, fuera de "Wheel of Fortune" después de 15 años: Sony lo despidió por el escándalo del chat de pedofilia en un vuelo

Una pasajera captó las conversaciones en su computadora y avisó a la tripulación. El estudio cerró la investigación en tres días

Jim Thornton, fuera de "Wheel of Fortune" después de 15 años: Sony lo despidió por el escándalo del chat de pedofilia en un vuelo

TECNO

Qué se sabe del iPhone 18 Pro y Pro Max que se presentará en el Apple Event: precio, novedades y más

Qué se sabe del iPhone 18 Pro y Pro Max que se presentará en el Apple Event: precio, novedades y más

Un hacker robó 340 millones de dólares en criptomonedas y luego devolvió gran parte del dinero

CEO de Epic Games teme un nuevo colapso de los videojuegos por el alza de la RAM y los costos de desarrollo

Filtran el diseño del iPhone plegable antes de su lanzamiento: sería curvo y con dos cámaras

WhatsApp quiere integrar agentes de IA: podrás chatear y controlarlos sin salir de la app

ENTRETENIMIENTO

Beyoncé festejó su cumpleaños 45 con una donación de 2 millones de dólares al Studio Museum

Beyoncé festejó su cumpleaños 45 con una donación de 2 millones de dólares al Studio Museum

Rick Harrison, de “El precio de la historia”, recibe el alta tras cirugía de emergencia: este es su estado de salud

Por primera vez, una mujer interpretará al Genio de la lámpara en “Aladdin”

Murió a los 22 años Lucia Sisic, la reina de belleza que ostentaba el título de Miss Austria

Salma Hayek celebra sus 60 años con una atrevida sesión de fotos en el mar

MUNDO

12 países restringirán el comercio con los asentamientos israelíes en Cisjordania

12 países restringirán el comercio con los asentamientos israelíes en Cisjordania

Estados Unidos anunció sanciones a 36 entidades por apoyar al sector aéreo del régimen de Irán

Por qué Yemen se convirtió en el frente de mayor violencia en Medio Oriente y tensiona más al mercado petrolero

Los rebeldes hutíes de Yemen reivindicaron el bombardeo a la mayor petrolera del mundo y Arabia Saudita atacó a las milicias

Australia propone una ley para poder desactivar los algoritmos de las redes sociales