Estados Unidos

"Tenía duda razonable pero se negó": juradas del caso Lindsay Clancy exponen la postura del único integrante disidente

Tres integrantes del panel rompieron el silencio y describieron siete días de deliberaciones bloqueadas por un solo hombre. La presidenta del jurado reveló que llegó a firmar los formularios de veredicto antes de que él cambiara de posición

La duda razonable exige que la fiscalía pruebe la culpabilidad más allá de ese estándar y fue el eje que fracturó al jurado en el caso Lindsay Clancy. (Greg Derr/Pool via REUTERS)
La duda razonable exige que la fiscalía pruebe la culpabilidad más allá de ese estándar y fue el eje que fracturó al jurado en el caso Lindsay Clancy. (Greg Derr/Pool via REUTERS)
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La presidenta del jurado del juicio de Lindsay Clancy reveló que el único integrante disidente del panel admitió tener una “duda razonable” sobre la responsabilidad penal de la acusada, pero aun así se negó a declararla no culpable por razón de demencia. La declaración surgió en una entrevista exclusiva que NBC10 Boston emitió el martes 8 de septiembre, cuatro días después de que el juez William Sullivan declarara la nulidad del proceso por falta de un veredicto unánime en Massachusetts.

Ronni Carlson, presidenta del jurado y maestra jubilada de educación especial, describió el momento en que creyó que el panel había llegado a un acuerdo. “Admitió que tenía una duda razonable. Empecé a llenar los formularios, estaba muy emocionada. Firmé cada uno”, relató a NBC10. Pero el integrante disidente aclaró que, a pesar de sus dudas, no diría que Clancy era no culpable por razón de demencia. “Tenía duda razonable, pero se negó”, resumió Carlson.

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Una mujer con gafas y blusa marrón está sentada en un sillón en un jardín con césped y árboles al fondo
La presidenta del jurado del juicio de Lindsay Clancy dijo que el integrante disidente admitió una duda razonable, pero se negó a declararla no culpable por razón de demencia. (NBC10)

Carlson habló junto a otras dos juradas: Paula Devlin, empleada de un contratista de defensa, y Kellie Farina, chef jubilada de un centro de adultos mayores. Fue la primera declaración pública de integrantes del panel tras siete días de deliberaciones sin acuerdo. Las tres dijeron haberse hecho amigas durante el proceso.

Qué es la duda razonable y por qué fracturó las deliberaciones en el caso Lindsay Clancy

En el sistema judicial de Estados Unidos, la fiscalía debe probar la culpabilidad del acusado “más allá de toda duda razonable”, el estándar de prueba más alto del ordenamiento legal del país. Como informó The New York Times, ese umbral no exige certeza absoluta: el juez Sullivan le explicó al jurado que la prueba “no significa prueba más allá de toda duda posible, ya que todo en la vida de los seres humanos está sujeto a alguna duda posible o imaginaria”.

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La nulidad del juicio no implica absolución ni condena y deja en manos de la fiscalía la decisión de llevar el caso de Lindsay Clancy a un nuevo jurado. (Greg Derr/Pool via REUTERS)
La nulidad del juicio no implica absolución ni condena y deja en manos de la fiscalía la decisión de llevar el caso de Lindsay Clancy a un nuevo jurado. (Greg Derr/Pool via REUTERS)

Lo que la ley requiere es una “firme convicción, con certeza moral” de que el cargo es verdadero. R. Michael Cassidy, profesor de derecho del Boston College, lo resumió así al Times: “No hablamos de certeza científica, sino de una convicción profunda, tan firme como se puede estar en los asuntos cotidianos de la vida”. Si esa convicción no se alcanza, el acusado tiene derecho a ser absuelto.

Fue ese principio el que paralizó las deliberaciones. Las juradas le leyeron en voz alta la definición al integrante disidente en reiteradas ocasiones, pero él no lograba separar el concepto jurídico del hecho concreto.

Pantalla dividida con dos mujeres sentadas al aire libre que llevan micrófonos de solapa
Las juradas afirmaron que el integrante disidente no logró separar el concepto jurídico de duda razonable del hecho concreto durante las deliberaciones. (NBC10)

Devlin describió al disidente como “muy arrogante” y señaló a NBC10: “Realmente no tomaba en cuenta nada de lo que decía nadie”. Carlson explicó que al hombre le resultaba difícil separar el concepto jurídico del hecho concreto.

Cuando el hombre planteó una duda sobre la medicación de Clancy, las juradas con formación en enfermería le explicaron los datos del informe toxicológico del Hospital South Shore; él ignoró las aclaraciones. Carlson llegó a enviarle una nota al juez Sullivan advirtiéndole que un integrante no seguía las instrucciones judiciales.

El magistrado interrogó al panel, releyó las instrucciones y les pidió que continuaran. En al menos tres ocasiones, los jurados informaron al tribunal que no lograban un acuerdo.

Por qué se declaró la nulidad y qué implica para el caso

Un veredicto penal en Estados Unidos exige la unanimidad de los 12 integrantes del jurado. Si esa unanimidad es imposible, el juez puede declarar la nulidad del juicio —también llamada mistrial, lo que ocurrió en Plymouth el viernes 5 de septiembre.

El juez William Sullivan declaró la nulidad del juicio en Massachusetts por falta de un veredicto unánime tras siete días de deliberaciones. (Greg Derr/Pool via REUTERS)
El juez William Sullivan declaró la nulidad del juicio en Massachusetts por falta de un veredicto unánime tras siete días de deliberaciones. (Greg Derr/Pool via REUTERS)

La nulidad no equivale a una absolución ni a una condena: el proceso queda sin efecto y la fiscalía debe decidir si presenta el caso ante un nuevo jurado. El integrante disidente no se identificó públicamente; sus datos permanecen bajo reserva temporal por orden del tribunal, según consignó The Associated Press.

El debate central: psicosis posparto frente a acto deliberado

Lindsay Clancy, de 36 años y exenfermera de parto y posparto, nunca negó haber causado la muerte de sus hijos Cora, de cinco años; Dawson, de tres; y Callan, de ocho meses. Su defensa alegó psicosis posparto, vinculada al estrés, la privación de sueño y los cambios hormonales, lo que le habría impedido comprender la gravedad de sus actos. Durante 21 días de testimonios, el jurado escuchó a familiares y profesionales describir el deterioro de su salud mental.

Lindsay Clancy sigue internada en un hospital psiquiátrico y una audiencia de situación fue fijada para el 29 de septiembre de 2026. (Greg Derr/Pool via REUTERS)
Lindsay Clancy sigue internada en un hospital psiquiátrico y una audiencia de situación fue fijada para el 29 de septiembre de 2026. (Greg Derr/Pool via REUTERS)

La fiscalía rechazó ese argumento: sostuvo que Clancy actuó de forma deliberada y que había organizado la salida de su entonces esposo, Patrick Clancy, de la casa familiar en Duxbury enviándolo a buscar medicamentos y comida. Para Carlson, en cambio, los diarios personales de Clancy y el testimonio de su exsuegra —quien la describió como una madre afectuosa— apuntaban en sentido contrario.

“Todo probaba que ella amaba a sus hijos. Así que tuvo que haberse quebrado y no haber sabido lo que hacía”, dijo a NBC10. Farina agregó que la fiscalía careció de compasión durante el proceso: “Sé que es su trabajo, pero en un caso como este, uno espera un poco”.

Qué puede ocurrir ahora con Clancy

La fiscalía no ha anunciado si volverá a presentar el caso. Si lo hiciera, Clancy enfrentaría un segundo juicio con las mismas acusaciones de asesinato, que podían derivar en prisión perpetua. Una eventual absolución por razón de demencia podría llevar a su internación en una institución de salud mental hasta que una evaluación determinara que ya no representa un riesgo para la comunidad.

Clancy permanece internada en un hospital psiquiátrico y hay una audiencia de situación prevista para el 29 de septiembre de 2026.

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