Un hombre de 60 años embiste con su auto la entrada de un Kroger en Texas y confiesa el motivo: una urgencia por ir al baño

James Mansell Lancaster Jr. aceleró su Chevrolet HHR 2006 contra la entrada de un Kroger en Rosenberg, Texas, a las 4 de la mañana del domingo (Rosenberg Police Department)

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Una urgencia al baño derivó en una detención policial en Rosenberg, Texas. James Mansell Lancaster Jr., de 60 años y residente de Natchez, Misisipi, aceleró su Chevrolet HHR 2006 de forma deliberada contra la entrada de la farmacia de un supermercado Kroger, causó daños por USD 50.000 y fue arrestado en el lugar.

El episodio ocurrió a las 4:28 de la madrugada del domingo 27 de septiembre, cuando el local permanecía fuera de horario comercial.

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En ese momento, empleados de la tienda reponían mercadería en otras secciones del establecimiento. Ninguno resultó herido.

Lancaster admitió ante los oficiales que irrumpió con el auto porque necesitaba usar el baño y estaba molesto con las puertas cerradas, de acuerdo con CBS Newspath.

Además, Univisión recopiló información en una comunicación directa con el teniente Sebastian Muñoz. El conductor permaneció en el lugar tras el impacto, donde los agentes lo detuvieron.

El teniente Sebastián Muñoz confirmó que no hubo heridos: el local estaba cerrado al público cuando ocurrió el impacto (Rosenberg Police Department)

El choque dejó daños por USD 50.000 en el supermercado

El impacto generó daños extensos en el edificio. Las imágenes difundidas por la policía mostraron el automóvil en el interior del local, rodeado de vidrios rotos tanto dentro como fuera de las puertas. Los marcos metálicos de la entrada también presentaron deterioro significativo.

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El departamento de Policía de Rosenberg difundió el hecho a través de su cuenta de Facebook, donde describió la situación con ironía.

“Supongo que cuando hay que ir, hay que ir, pero recomendamos encontrar un local abierto... para hacer sus necesidades”, publicó la institución.

“Todo lo que dijo fue que las puertas estaban cerradas y que tenía que usar el baño”, afirmó el teniente Muñoz, portavoz de la Policía de Rosenberg, en declaraciones al New York Times.

Los marcos metálicos de la entrada de la farmacia quedaron destruidos y los vidrios cubrieron el interior del local tras el impacto (Rosenberg Police Department)

Lancaster enfrenta un cargo grave de tercer grado por los daños causados

Fox News confirmó, junto a la cadena local FOX 26, que los cargos presentados contra Lancaster son de daño criminal (criminal mischief).

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La cifra de USD 50.000 en daños, confirmada por la policía al New York Times, ubica el caso en la franja más grave del delito según el Código Penal de Texas §28.03: un delito grave de tercer grado (third-degree felony), penado con entre 2 y 10 años de prisión y una multa de hasta USD 10.000.

Los registros de la cárcel del condado de Fort Bend confirmaron el arresto y detallaron el cargo de daño criminal por daños de entre USD 30.000 y USD 150.000, según informó Univisión.

Hasta el lunes 28 de septiembre, Lancaster permanecía detenido en ese establecimiento. Las autoridades no informaron si contaba con representación legal.

Los registros de la cárcel del condado Fort Bend confirmaron su detención bajo el cargo de daño criminal por entre USD 30.000 y USD 150.000 en pérdidas (Rosenberg Police Department)

Kroger no difundirá las grabaciones y remitió las consultas a la policía

El Kroger afectado está ubicado en 24401 Brazos Town Crossing, en Rosenberg, condado de Fort Bend, a unos 48 kilómetros (30 millas) al suroeste de Houston, tal como confirmó el teniente Muñoz a Univisión.

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La cadena opera 201 supermercados distribuidos en 83 ciudades del estado, de acuerdo con la información publicada en su propio sitio web.

El episodio ocurrió en uno de los establecimientos que la empresa tiene distribuidos en ciudades de Texas (Google Maps)

Un representante de la empresa confirmó al New York Times que Kroger no difundirá las grabaciones de las cámaras de seguridad del incidente y que la compañía trabaja en estrecha colaboración con las autoridades.

“La seguridad de nuestros empleados y clientes es uno de nuestros valores fundamentales”, declaró el vocero, quien derivó el resto de las consultas a la policía.