Un tribunal de Texas anuló el fallo que declaró la inocencia de una madre latina: lleva 18 años en el corredor de la muerte

Melissa Lucio recibió la condena a muerte en 2008 tras el fallecimiento de su hija por un traumatismo craneal (EFE).

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La máxima corte penal de Texas revocó el veredicto de inocencia emitido por un juez de primera instancia a favor de Melissa Lucio, condenada a muerte por la muerte de su hija de 2 años en 2007.

El Tribunal de Apelaciones Penales de Texas resolvió, por cinco votos contra cuatro, que el expediente no justifica conceder el recurso de hábeas corpus solicitado por Lucio.

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La decisión mantiene a la mujer de ascendencia mexicana en el corredor de la muerte. De ser exonerada, se convertiría en la primera mujer declarada inocente en el corredor de la muerte de Texas, donde 18 hombres han sido exonerados desde que la pena capital fue restablecida en 1976.

Si su sentencia se ejecuta, Lucio sería la primera latina ejecutada por el estado desde 1863 y la primera mujer desde 2014.

La corte penal de Texas revocó el fallo de inocencia y mantiene a Melissa Lucio en el corredor de la muerte (AFP).

El tribunal desestimó el fallo que suspendía el veredicto de culpabilidad

Lucio, de 58 años, fue condenada a muerte en 2008 por el fallecimiento de Mariah Alvarez, su hija, quien murió tras sufrir un traumatismo craneoencefálico grave. En ese momento, la acusada estaba embarazada de gemelos y tenía 12 hijos, precisó The New York Times.

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La fiscalía planteó que la menor fue víctima de maltrato y señaló que su cuerpo presentaba moretones. Sin embargo, los abogados de la condenada afirman desde hace años que las lesiones fueron consecuencia de una caída accidental por una escalera, ocurrida dos días antes de su muerte, según Associated Press.

El caso volvió a revisarse cuando Lucio estaba a dos días de recibir una inyección letal, en abril de 2022. Entonces, el Tribunal de Apelaciones Penales suspendió la ejecución y ordenó una revisión del caso a cargo del juez Arturo Nelson, quien había presidido el proceso.

En abril de 2024, el fiscal de distrito del condado de Cameron, Luis Saenz, reconoció que su antecesor había retenido material que habría favorecido a la defensa.

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Posteriormente, ese mismo año, en una resolución de 62 páginas, Nelson concluyó que Lucio era “en realidad inocente” del asesinato capital.

A su vez, sostuvo que durante el juicio se presentó testimonio falso, se ocultó información y que nuevas pruebas científicas ponían en duda o contradecían parte de las evidencias expuestas por el Estado, reportó Associated Press.

Los abogados de la defensa afirman que las lesiones de la niña ocurrieron por una caída accidental en las escaleras (AFP).

En el reciente fallo, la mayoría del tribunal de apelaciones consideró que las conclusiones de Nelson se apoyaban en exceso en la interpretación de los hechos planteada por Lucio y no en la versión de la acusación.

“Tras un examen minucioso, concluimos que las pruebas presentadas ante nosotros no justifican la concesión de un recurso de hábeas corpus en relación con ninguna de las alegaciones remitidas del solicitante”, indicó el tribunal en su resolución sin firmar, recogida por The New York Times.

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Por separado, la jueza Lee Finley, una de las disidentes, aseveró que el magistrado Nelson estaba “en mejor posición que este tribunal para determinar si la admisión de error por parte del estado es creíble”.

De acuerdo con The New York Times, la abogada de Lucio, Vanessa Potkin, adelantó que recurrirán a los tribunales federales: “Entre las detalladas conclusiones de inocencia del juez Nelson y el reconocimiento del error por parte del fiscal de distrito Saenz, confiamos en que los tribunales absolverán a Melissa Lucio y le permitirán regresar a casa con sus hijos y nietos. Se hará justicia”.

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En otra declaración recogida por Associated Press, la letrada aseguró: “Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para asegurarnos de que Melissa, una madre inocente que ha sufrido de forma inimaginable, no sea ejecutada por un crimen que nunca ocurrió”.

El juez Arturo Nelson determinó que la fiscalía retuvo pruebas clave y presentó testimonios falsos en el juicio (EFE).

El caso movilizó a legisladores y figuras públicas

La posible ejecución de Lucio despertó el apoyo de legisladores estatales, grupos religiosos, organizaciones civiles y celebridades.

Entre las personalidades que se pronunciaron a su favor se encuentra Kim Kardashian, defensora de la reforma de la justicia penal, informó Associated Press.

Tras la resolución de 2022, la estrella televisiva escribió en X junto a una carta firmada por los hijos de la acusada: “Es desgarrador leer esta carta de los hijos de Melissa Lucio suplicando al Estado que no mate a su madre. Hay tantas preguntas sin respuesta en torno a este caso y a las pruebas que se utilizaron para condenarla”.

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Luego agregó: “Esta es una de las muchas razones por las que estoy en contra de la pena de muerte y por las que rezo para que se cumpla el deseo de sus hijos y se salve la vida de su madre”.