Estados Unidos

El NYPD publica el video del tiroteo en Times Square: la mujer le dijo a los oficiales "van a tener que matarme" antes de ser abatida

Las imágenes de las cámaras corporales revelan cuatro minutos de negociación fallida antes del disparo fatal contra Pamela Cisneros, quien había apuñalado a dos personas en pleno corazón de Manhattan

El NYPD difundió este sábado las imágenes de las cámaras corporales que registraron el episodio desde adentro por primera vez (NYPD)
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El 31 de agosto, Pamela Cisneros sacó dos cuchillos de una bolsa roja de Target en pleno Times Square y atacó a dos personas en menos de 20 segundos, según informó el New York Daily News.

Una de las víctimas fue Erin Piacenti, de 32 años, vicepresidenta de Bank of America, quien había regresado al trabajo ese mismo lunes tras dar a luz a su primera hija. Piacenti murió a causa de la herida.

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El sábado, la Policía de Nueva York (NYPD) difundió las imágenes de las cámaras corporales de los agentes presentes en la escena.

Los videos, que registran el episodio desde adentro, revelan por primera vez cómo se desarrolló el enfrentamiento entre los uniformados y Cisneros —una mujer con décadas de historial psiquiátrico— antes de que abrieran fuego.

Una mujer con camiseta rosada y pantalones azules permanece de pie en una acera frente a un agente de policía
El caso reabrió el debate sobre la crisis del sistema de atención en salud mental en Nueva York y la respuesta policial ante personas en crisis (NYPD)

Los oficiales intentaron negociar durante más de cuatro minutos antes de disparar

Los videos muestran a los agentes rodeando a Cisneros mientras ella blandía los cuchillos frente a ellos. El oficial Ryan Brito tomó la delantera en el diálogo e intentó conectar con ella en términos personales.

“Yo también pasé por cosas difíciles. He estado donde estás vos ahora. Te lo prometo. Trabajé en Wendy’s. He estado en ese lugar”, le dijo Brito a Cisneros, según consta en las grabaciones.

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Cisneros, por su parte, repitió en varias ocasiones que estabacansada de este mundo”. Cuando un agente le aseguró que no querían hacerle daño, ella respondió: “Sí, van a hacerlo. Eso, o los mato a todos”.

En un momento, pareció desorientada y preguntó a los oficiales si eranparte del show”. Segundos después, comenzó a girar los brazos y cargó contra el grupo de policías con los cuchillos en la mano.

Un oficial de policía apunta con un arma hacia una mujer en una calle iluminada por varias pantallas publicitarias
Cisneros respondió a cada intento de diálogo con la misma frase: que estaba cansada y que los oficiales no tendrían otra opción (NYPD)

Las pistolas Taser fallaron y dos agentes abrieron fuego

Dos oficiales accionaron sus Tasers, pero los dispositivos no tuvieron efecto. Cuando Cisneros se acercó a pocos metros de los uniformados, los agentes Joseph O’Connor y Steven Darcy sacaron sus armas reglamentarias y dispararon tres tiros. Cisneros fue trasladada de urgencia al hospital Bellevue.

Ninguno de los dos oficiales tiene antecedentes disciplinarios dentro del NYPD. O’Connor lleva cuatro años en la fuerza; Darcy, tres.

La División de Investigaciones de Uso de la Fuerza del NYPD tiene a su cargo la investigación del caso.

Fotograma de cámara corporal donde oficiales de policía apuntan sus armas a una mujer con camiseta rosa en una calle de la ciudad
Los agentes Joseph O'Connor y Steven Darcy, con cuatro y tres años de experiencia respectivamente, dispararon tres tiros tras el fallo de los dispositivos eléctricos (NYPD)

La comisionada de policía Jessica Tisch defendió la actuación de sus agentes. “Esta fue una situación de peligro extraordinario en el corazón de Times Square, el cruce del mundo”, declaró.

“Nuestros oficiales se enfrentaron a una amenaza que evolucionaba rápidamente, con incontables civiles a su alrededor. En ese momento, hicieron lo que los entrenamos para hacer”, agregó.

Una mujer rubia habla ante un micrófono en un podio de madera junto a la bandera de Estados Unidos y las letras NY al fondo
La comisionada de policía de Nueva York salió a defender públicamente la actuación de sus agentes horas después de la publicación de los videos (Seth Wenig/AP)

Familiares señalan que Cisneros pudo haber interrumpido su medicación mensual

La salud mental de Cisneros tenía décadas de historia. Tisch confirmó que la mujer registraba episodios previos documentados por el NYPD en 2018 y 2019, aunque no tenía antecedentes penales en la ciudad de Nueva York.

Entre sus internaciones y el intento de suicidio —en el que se arrojó a las vías del subte— había atravesado también una depresión posparto.

Su hermano, Patrick Peralta, explicó al New York Daily News que, debido a las dificultades que Pamela tenía para tomar medicación diaria, los médicos le habían recetado inyecciones mensuales de medicación.

“Durante los últimos seis años no había ningún problema. Mientras tuviera la medicación, estaba bien... Nunca mostró violencia hacia nadie”, aseguró.

Dos cuchillos de hoja negra sobre pavimento de concreto junto al logotipo de Crime Stoppers de la Policía de Nueva York
La familia sospecha que el quiebre se produjo cuando Cisneros dejó de recibir el tratamiento de forma supervisada y pasó a administrárselo ella misma (@NYPDnews)

Peralta sospecha que su hermana pudo haber dejado de aplicárselas en los meses previos al ataque. “Antes iba en persona a recibirlas y me acabo de enterar de que ahora lo hacía ella misma. No sé si paró, porque mis padres son mayores y estaban tratando de asegurarse de que cumpliera el tratamiento. Eso es lo único que puedo sugerir: que quizás no se las puso en los últimos meses”, afirmó. “Su cabeza estaba en todas partes”, concluyó.

Según describió el New York Daily News, la crisis de atención psiquiátrica en Nueva York tiene raíces estructurales: el cierre masivo de instituciones de gran escala dejó un vacío que la red de atención comunitaria —considerada insuficiente y con financiamiento escaso— no pudo cubrir.

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