El Senado de Estados Unidos aprueba una ley para que los pilotos puedan pedir ayuda psicológica sin miedo

El Senado de Estados Unidos aprobó por unanimidad una ley bipartidista para actualizar las normas de salud mental en la aviación comercial. (U.S. Air Force/R. Nial Bradshaw/Handout via REUTERS)

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El Senado de Estados Unidos aprobó por unanimidad legislación bipartidista para modernizar las reglas de salud mental aplicables a pilotos comerciales y controladores de tránsito aéreo, con el objetivo de que estos profesionales puedan buscar ayuda y declarar condiciones psicológicas sin temor a perder sus licencias o sus empleos. La votación tuvo lugar el jueves 25 de septiembre en Washington, según informó la agencia Reuters.

Los proyectos, impulsados por el senador republicano John Hoeven y la senadora demócrata Tammy Duckworth, no entrarán en vigor hasta que la Cámara de Representantes los apruebe. El Senado también votó favorablemente una norma complementaria que obliga a la Administración Federal de Aviación (FAA) a publicar una guía accesible sobre medicamentos autorizados, para que pilotos y controladores no tomen sin saberlo fármacos que pongan en riesgo sus certificaciones.

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Por qué se impulsó la legislación y qué problema busca resolver

Los pilotos comerciales suelen ocultar condiciones psicológicas porque declarar terapia, medicación o buscar ayuda puede suspender su certificación. Las reglas obligan a dejar de volar tres meses al modificar dosis o tipo de antidepresivo o ansiolítico, lo que lleva a muchos a no revelar su situación.

La legislación exige a la Administración Federal de Aviación la publicación de una guía sobre los medicamentos autorizados para pilotos y controladores. (REUTERS/Ricardo Arduengo)

El caso que reavivó el debate fue el de un piloto de Alaska Airlines que, fuera de servicio, fue acusado a fines de 2023 de intentar desactivar los motores de un avión en pleno vuelo. El hombre declaró a la policía que atravesaba una crisis nerviosa en ese momento.

El episodio puso en evidencia que las barreras para acceder a atención psicológica pueden tener consecuencias directas sobre la seguridad de los pasajeros. Hoeven subrayó además que las demoras burocráticas y los procesos desactualizados de la FAA mantienen a pilotos y controladores fuera de sus puestos durante períodos prolongados, en un contexto de escasez de profesionales calificados en ambos sectores.

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Qué aprobó el Senado de Estados Unidos sobre salud mental en la aviación

Las iniciativas integran el denominado Ley de Salud Mental en la Aviación de 2025 (Mental Health in Aviation Act of 2025), proyecto H. R. 2591, aprobado por la Cámara de Representantes el 8 de septiembre de 2025. La legislación encarga a la FAA actualizar sus regulaciones para alentar activamente a los trabajadores de la aviación a buscar atención y a declarar diagnósticos o síntomas de salud mental. El plazo para completar esa actualización es de hasta dos años desde la promulgación de la ley.

El proyecto de ley ordena la revisión anual del mecanismo de autorizaciones especiales para agilizar los trámites médicos de la aviación. (EFE/ Jim Lo Scalzo ARCHIVO)

La norma también ordena que, en los 180 días posteriores a la presentación de un informe técnico exigido por la Ley de Reautorización de la FAA de 2024, el administrador de la agencia adopte las recomendaciones vinculadas a salud mental que surjan de ese documento. Si decidiera no implementar alguna, deberá justificarlo ante los comités competentes del Congreso.

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Duckworth resumió el espíritu de la iniciativa en declaraciones recogidas por Reuters: “Sus carreras nunca deberían estar en riesgo porque no fueron correctamente informados sobre qué medicamentos pueden tomar, o simplemente porque buscaron la atención de salud mental que necesitan”.

Cómo cambiarían las reglas para pilotos y controladores aéreos

El proyecto establece una revisión anual del proceso de autorizaciones especiales en materia de salud mental —conocidas como “special issuance”—, el mecanismo que permite a quienes tienen ciertos diagnósticos obtener igualmente su certificación médica bajo condiciones particulares. Esa revisión apunta a ampliar el listado de medicamentos autorizados, mejorar la formación de los examinadores médicos aeronáuticos y reducir el tiempo de tramitación de los expedientes pendientes.

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La propuesta destina 13,74 millones de dólares anuales entre 2026 y 2028 a la contratación de psiquiatras y examinadores médicos aeronáuticos. (EFE/Vicent Jannink/Archivo)

Según consta en el texto de H. R. 2591, la FAA deberá además implementar, en la medida de lo posible, las recomendaciones del Comité de Elaboración de Normas sobre Salud Mental y Autorizaciones Médicas en Aviación, presentadas el 1 de abril de 2024 con participación de representantes de pilotos, controladores y médicos aeronáuticos.

Qué fondos y plazos contempla la ley

En materia presupuestaria, el texto de H. R. 2591 destina USD 13,74 millones anuales entre 2026 y 2028 para incorporar examinadores médicos adicionales —incluidos psiquiatras—, ampliar la capacidad de supervisión y reducir el rezago de casos en la Oficina de Medicina Aeroespacial de la FAA. Asigna además USD 1,5 millones anuales durante el mismo período para una campaña pública destinada a reducir el estigma asociado a la búsqueda de atención psicológica en el sector.

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La FAA reconoció que aún trabaja en las recomendaciones de un panel de expertos convocado a fines de 2023, cuyo informe reveló que alrededor del 20% de los pilotos y controladores que declaran un problema de salud mental son inhabilitados inicialmente, y que obtener autorización para usar un antidepresivo puede llevar más de un año.

La Asociación Aliada de Pilotos (APA), que representa a 17.000 pilotos de American Airlines, calificó los proyectos como un avance concreto hacia la modernización del enfoque de la agencia en la materia.