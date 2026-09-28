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Labouiche: cómo es el río subterráneo que recorre los Pirineos franceses

Cerca de la localidad de Foix, una travesía guiada combina navegación en barca, cuevas calcáreas, cascadas y formaciones minerales a 60 metros de profundidad

El río subterráneo de Labouiche se encuentra a seis kilómetros de Foix y permite recorrer galerías a 60 metros de profundidad (Foix Turisme)
El río subterráneo de Labouiche se encuentra a seis kilómetros de Foix y permite recorrer galerías a 60 metros de profundidad (Foix Turisme)
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A unos seis kilómetros de Foix, en el departamento francés de Ariège, el río subterráneo de Labouiche permite recorrer en barca un tramo de galerías situado hasta 60 metros bajo tierra. La visita turística combina un descenso por escaleras con una navegación guiada de 1.500 metros, dentro de un sistema cuya extensión explorada alcanza 3,8 kilómetros.

Según National Geographic, la cavidad se ubica cerca de la carretera entre Vernajoul y Baulou, en una zona boscosa de los Pirineos franceses. El acceso conduce desde el exterior hasta el curso de agua, que mantiene una temperatura próxima a 13 °C durante todo el año.

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La visita baja casi 200 escalones antes de entrar al río

El itinerario comienza con un descenso de casi 200 peldaños. Esa primera parte permite alcanzar el nivel de las galerías por las que circula el agua y precede al embarque. La experiencia completa dura alrededor de una hora y cuarto, con tramos a pie y sobre el río.

Las barcas son pequeñas y su desplazamiento no depende de motores ni remos. Los guías las impulsan con cuerdas fijadas a las paredes de la cueva, una técnica que permite avanzar por sectores angostos sin alterar el ambiente con propulsión mecánica. En algunos pasos, el espacio disponible limita el cruce de dos embarcaciones.

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La iluminación acompaña el trayecto por pasadizos de roca caliza y deja visibles las formaciones acumuladas durante miles de años. Estalactitas, estalagmitas, cortinas y fístulas aparecen a lo largo del recorrido. Algunas concreciones recibieron nombres vinculados con sus formas, entre ellos el Unicornio, el Mamut, la Aldea Pitufa y la Bruja.

La red subterránea fue descubierta en 1908 y cuenta con cinco niveles de galerías investigadas (Wikimedia Commons)
La red subterránea fue descubierta en 1908 y cuenta con cinco niveles de galerías investigadas (Wikimedia Commons)

Cinco niveles de galerías forman la red conocida de Labouiche

El sistema fue descubierto en 1908 y abrió al público en 1938, después de décadas de trabajos para sortear la corriente y la complejidad de las cavidades. Las exploraciones determinaron que la red conocida se distribuye en cinco niveles e incluye afluentes, sifones, pozos, salas y pasos estrechos.

El agua ha modelado el conjunto al disolver y erosionar la caliza, al mismo tiempo que deposita minerales en las superficies interiores. Entre los puntos que integran el recorrido habilitado figura una sala con una cascada. El medio señala que las aguas transparentes adquieren tonalidades turquesas en determinados sectores de la cavidad.

La apertura al turismo no abarca la totalidad del sistema investigado. Los visitantes transitan una sección acondicionada y controlada, mientras la red subterránea continúa siendo objeto de interés para la espeleología. La diferencia entre los 1.500 metros visitables y los 3.800 metros explorados refleja los límites de la ruta destinada al público.

La cueva mantiene una temperatura cercana a los 13 °C y permanece abierta al público de abril a noviembre (Labouiche.com)
La cueva mantiene una temperatura cercana a los 13 °C y permanece abierta al público de abril a noviembre (Labouiche.com)

Objetos prehistóricos vinculan la cueva con el pasado

En el interior de Labouiche se hallaron armas de pedernal y cuernos de reno que corresponden a la época prehistórica. Estos objetos encontrados en la cavidad vinculan el lugar con el patrimonio arqueológico de Ariège, una zona situada en los Pirineos que cuenta con numerosos yacimientos y cuevas asociados a antiguos asentamientos humanos.

El río subterráneo permanece abierto de abril a noviembre, y las visitas al lugar se realizan acompañadas por un guía profesional. El acceso desde la vía verde que une Foix y Saint-Girons permite llegar hasta allí a pie o en bicicleta. Debido a la humedad del interior, a los escalones del recorrido y a la temperatura interior de 13 °C, se recomienda llevar abrigo y calzado cerrado.

La reserva previa permite confirmar los horarios de visita, la disponibilidad y las condiciones de acceso, en especial durante los meses con mayor afluencia de visitantes. Los recorridos guiados organizan el desplazamiento y la circulación de los grupos a través de las galerías de la cueva.

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