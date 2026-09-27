Una tercera condena por conducir ebrio podría ser delito grave en California: qué dicen las nuevas leyes

El gobernador Gavin Newsom firmó cuatro leyes en California para endurecer las sanciones contra los conductores reincidentes por DUI (REUTERS/Mike Blake)

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El gobernador Gavin Newsom firmó cuatro leyes en California que endurecen las sanciones contra conductores reincidentes por DUI, la infracción de conducir bajo intoxicación.

Las normas elevan algunos delitos menores a la categoría de delitos graves, amplían las suspensiones de licencias y refuerzan la posibilidad de imputaciones más severas cuando las infracciones causan muertes.

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Una tercera condena por DUI dentro de un período de 10 años podrá ser imputada como delito grave en California, a criterio de los fiscales, por la AB 1546, una de las cuatro leyes firmadas por Newsom.

Advertencia de asesinato y suspensiones ampliadas

Una de las medidas entrará en vigor el 1 de enero y obligará a quienes sean condenados por DUI a recibir una advertencia: si vuelven a conducir intoxicados, podrán enfrentar cargos más graves, incluso por asesinato.

“Ponerse al volante cuando se está bajo los efectos de sustancias es inexcusable, especialmente cuando provoca la pérdida de una vida”, afirmó Newsom.

Un mazo de juez, un expediente judicial por conducción bajo los efectos del alcohol y un alcoholímetro reposan sobre la mesa de un tribunal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El paquete también duplicará de tres a seis años la suspensión de la licencia para determinados reincidentes, aunque esa modificación comenzará a regir en 2031.

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La ley en memoria de Braun Levi

La SB 907, conocida como la Ley de Braun, lleva el nombre de Braun Levi, estudiante de 18 años de Loyola High School y tenista que murió el 4 de mayo de 2025.

El joven, clasificado a nivel nacional y ganador de cuatro campeonatos de dobles de la Mission League, fue atropellado en Sepulveda Boulevard, en Manhattan Beach.

El conductor acusado tenía un nivel de alcohol dos veces superior al límite legal y manejaba con la licencia suspendida por un arresto previo por DUI.

La iniciativa fue presentada por el senador estatal Bob Archuleta, demócrata de Pico Rivera, cuya nieta también murió a causa de un conductor intoxicado, según Los Angeles Times.

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La suspensión de la licencia de conducir para reincidentes se duplicará de tres a seis años a partir del año 2031 (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Ninguna familia debería tener que soportar lo que ha sufrido la mía o lo que le ocurrió a la familia Levi”, sostuvo Archuleta. “Con la firma de la SB 907, California finalmente está actuando por las víctimas”.

Cómo cambian las condenas por DUI

La AB 1546 modificará el tratamiento de una tercera condena por DUI dentro de un período de 10 años. Hasta ahora, esa infracción se considera un delito menor, mientras que una cuarta condena puede ser imputada como delito grave en el mismo lapso.

Con la nueva norma, una tercera condena será un wobbler, una figura que permite a los fiscales decidir si presentan el caso como delito menor o grave. La imputación como delito grave puede derivar en una pena más extensa.

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La quinta condena por DUI dentro de ese período será tratada como delito grave y podrá acarrear hasta tres años de prisión. Esa parte de la legislación comenzará a aplicarse en 2033.

Más puntos en el registro y suspensiones desde 2031

La AB 1685 elevará de dos a tres los puntos en el historial de conducción de una persona condenada por homicidio vehicular grave cometido bajo intoxicación y con negligencia grave. La modificación también entrará en vigor en 2031.

La quinta condena por DUI dentro de un lapso de diez años acarreará hasta tres años de prisión a partir de 2033 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La licencia puede ser suspendida al acumular cuatro puntos en un año, seis en dos años u ocho en tres años, de acuerdo con el Departamento de Vehículos Motorizados de California. El aumento de puntos acerca a esos condenados a los umbrales de suspensión administrativa.

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El asambleísta estatal Nick Schultz, demócrata de Burbank y presidente del Comité de Seguridad Pública de la Asamblea, presentó la AB 1546.

Consideró que las normas responden a los testimonios de familias que perdieron a seres queridos por conductores ebrios: “Son muertes completamente evitables”.

El asambleísta Tom Lackey, republicano de Palmdale y exsargento de la Patrulla de Caminos de California, afirmó que las consecuencias más duras ayudarán a evitar futuras muertes.

“Proteger vidas inocentes y asegurar que todos los californianos tengan la oportunidad de volver a casa sanos y salvos es algo que todos deberíamos respaldar”.