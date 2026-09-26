Cuba fija en USD 200 el pasaporte para adultos en el exterior y en USD 1.000 la renuncia a la ciudadanía desde el 1 de octubre

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba actualizará sus aranceles consulares a partir del 1 de octubre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (MINREX) actualizará sus aranceles consulares a partir del 1 de octubre de 2026, con un incremento en los principales trámites que afecta a los cubanos residentes en el exterior. La medida quedó establecida en la Resolución 37/2026, firmada por el ministro Bruno Eduardo Rodríguez Parrilla el 14 de septiembre de este año, que deroga la Resolución 116, del 15 de octubre de 2025.

El comunicado oficial del MINREX justificó la actualización por el “complejo panorama macroeconómico internacional” y la inflación global sostenida. La nueva norma rige en todos los consulados generales, secciones consulares y oficinas diplomáticas de Cuba en el exterior.

PUBLICIDAD

Nuevas tarifas del pasaporte cubano desde el 1 de octubre de 2026

El pasaporte concentra el cambio más visible. Los valores fijados por la Resolución 37/2026 son:

Mayores de 16 años (primera solicitud, renovación o pérdida): USD 200 o 200 euros . Validez de 10 años.

Menores de 16 años (primera solicitud, renovación o pérdida): USD 160 o 160 euros . Validez de 5 años.

Pasaporte provisional: USD 120 o 120 euros.

El canciller Bruno Rodríguez Parrilla firmó la Resolución 37/2026 para fijar las nuevas tarifas de la red diplomática en el exterior. (REUTERS/Leonel Estrada)

Otros trámites migratorios frecuentes: el carné de inscripción consular o su duplicado cuesta USD 30; el visado de pasaporte o visa volante, USD 75 más USD 30 de solicitud; y el visado turístico para usuarios, USD 30 en la mayoría de los países o USD 50 en Estados Unidos.

Cuánto costarán las certificaciones y los documentos de estudio

Las certificaciones del Registro Civil —nacimiento, matrimonio, defunción, antecedentes penales, divorcio, última voluntad, herederos y soltería— tienen un costo de USD 110 o 110 euros al momento de la entrega, más USD 30 de solicitud. Si el documento requiere legalización, se suman USD 70 por la gestión ante la embajada en La Habana y USD 50 por la legalización ante el Ministerio de Justicia (MINJUS).

PUBLICIDAD

Los documentos académicos tienen tarifas más altas:

Certificaciones de notas, programas de estudio y planes temáticos : USD 290 o 290 euros.

Certificado de graduado o título no inhabilitado : USD 240 o 240 euros.

Legalización ante organismos de la Administración Central del Estado: USD 110 adicionales.

Para la renuncia a la ciudadanía cubana, la norma fija USD 500 por la solicitud y otros USD 500 por la obtención del documento, lo que totaliza USD 1.000 en todo el proceso. Los servicios prestados fuera del horario de atención o en días no laborables están sujetos a un recargo doble, salvo en los consulados itinerantes.

Quiénes no pagarán los derechos consulares

La Resolución 37/2026 establece exenciones automáticas para:

La normativa establece exenciones automáticas de pago para funcionarios en misión oficial y exenciones con aprobación previa para personas en situación de desamparo.

Funcionarios de misiones estatales cubanas y sus familiares acompañantes.

Inscripciones y anotaciones de nacimiento y defunción en el Registro del Estado Civil.

Actos en causas penales o actuaciones de oficio.

Ciudadanos cubanos bajo tratamiento médico autorizado por el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) y sus acompañantes.

Cubanos en misión oficial o en planes de cooperación con estipendio del Estado cubano o del Estado receptor.

Trámites vinculados a la adquisición de la ciudadanía cubana.

Determinadas visas diplomáticas, de invitados, becarios y cooperación.

Un segundo grupo de exenciones requiere aprobación previa de la Dirección General de Asuntos Consulares y Cubanos Residentes en el Exterior (DGACCRE). Quedan comprendidos cubanos que acrediten desamparo por desalojo, indigencia, enfermedad mental u otra causa mayor imprevisible, así como becarios cuyos estudios formen parte de acuerdos con instituciones cubanas.

PUBLICIDAD

En qué moneda se cobran los trámites consulares cubanos

La moneda de cobro depende del país donde esté el consulado:

Zona euro : los aranceles se cobran en euros .

Resto de países: se aplican en dólares estadounidenses, aunque el consulado puede cobrar en la moneda local según la tasa autorizada por la DGACCRE.

La norma prohíbe a los funcionarios consulares modificar los importes establecidos. Los gastos de envío postal de documentos corren por cuenta del usuario y no forman parte del arancel consular.

Qué revisar antes de iniciar un trámite consular cubano

Antes de acudir al consulado a partir del 1 de octubre, conviene tener en cuenta:

Estructura de cobro : hay un importe de solicitud (se paga al inicio y no se reintegra si el trámite no se concluye) y un importe de entrega (se abona al retirar el documento).

Costos adicionales : la legalización ante la embajada o el MINJUS se suma al valor base del trámite.

Gastos postales : el envío o recepción de documentos es responsabilidad económica del usuario.

Medios de pago: cada consulado puede tener condiciones propias; conviene consultarlo antes de la visita.

La Resolución 37/2026 del MINREX y los comunicados de cada representación diplomática son las fuentes oficiales para confirmar tarifas y requisitos actualizados.