Estados Unidos

Retiran 151 kilos de atún en cinco estados de Estados Unidos por una toxina: cómo identificarlo y qué síntomas puede causar

La FDA mantiene vigente una alerta sobre un producto pesquero distribuido en Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, Pensilvania y Maryland, debido a concentraciones elevadas de escombrotoxina

Lomo de atún rojo sobre hielo en una caja blanca de poliestireno con etiquetas de inspección sanitaria y de conservación térmica.
La FDA mantiene un retiro de clase II para 151 kilogramos de atún Buckhead por niveles elevados de escombrotoxina en cinco estados de Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) mantiene activo el retiro de 151 kilogramos de atún Buckhead por niveles elevados de escombrotoxina.

La alerta, que alcanza a comercios de cinco estados, fue clasificada como de clase II el 16 de septiembre, casi ocho semanas después del inicio de la medida voluntaria, según New York Post.

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El retiro se originó tras el análisis de dos muestras realizado por el Departamento de Salud deNueva Jersey, que detectó concentraciones elevadas de la toxina.

Esta sustancia está asociada con la intoxicación por histamina y puede formarse si el pescado no se mantiene a temperaturas seguras.

Los productos fueron distribuidos en Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, Pensilvania y Maryland. Los consumidores deben verificar el código de producto 0004255 y los números de lote impresos en el envase. La toxina no se elimina mediante congelación, cocción, ahumado, curado o enlatado.

Manos con guantes azules sostienen un trozo de atún con pinzas sobre una placa de Petri en un laboratorio con microscopio.
El Departamento de Salud de Nueva Jersey originó la medida tras analizar muestras de pescado con concentraciones elevadas de la sustancia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Buckhead inició el retiro voluntario el 24 de julio

Buckhead Meat Company, que opera como Trinity Seafood en Lakewood, Nueva Jersey, inició el retiro el 24 de julio después de que las autoridades sanitarias estatales le comunicaran los resultados de las muestras, informó Fox Business.

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La partida alcanza 332,9 libras, equivalentes a 151 kilogramos, y se comercializó refrigerada en recipientes de poliestireno expandido. Los envases incluían la leyenda “Keep Refrigerated”, que indica que el producto debe conservarse frío.

El atún se distribuyó en cajas de 4,5 kilogramos (10 libras), 5,4 kilogramos (12 libras), 6,8 kilogramos (15 libras) y en otras presentaciones de entre 1,4 y 2,3 kilogramos (tres a cinco libras).

Además del código 0004255, las partidas afectadas pueden identificarse mediante los lotes 59-01915, 58-11212, 59-01914, 58-11210, 58-11213, 59-01930 y 59-01570. El registro federal también consignó una identificación incompleta, 59-0.

La FDA considera remota la posibilidad de consecuencias graves

La FDA ubicó el retiro en la categoría de clase II, aplicable a productos cuya exposición puede causar efectos adversos temporales o médicamente reversibles. En estos casos, la posibilidad de consecuencias graves se considera remota.

Un filete de atún rojo sobre hielo picado en una bandeja metálica con un termómetro digital insertado.
El atún afectado llegó a comercios de Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, Pensilvania y Maryland bajo el código de producto 0004255 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La agencia explica que la intoxicación escombroide puede producirse al consumir determinadas especies marinas que han sufrido un deterioro bacteriano parcial.

El atún y la caballa se encuentran entre los pescados en los que puede formarse este compuesto.

Cuando las bacterias se multiplican durante la descomposición del pescado, pueden aumentar los niveles de histamina. Una vez formada, la escombrotoxina resiste los métodos habituales de conservación y preparación, incluso si el alimento parece apto para el consumo.

Los síntomas pueden comenzar entre minutos y dos horas después del consumo

La intoxicación por escombrotoxina puede provocar manifestaciones similares a una reacción alérgica. Los síntomas pueden aparecer desde pocos minutos hasta dos horas después de ingerir el pescado, según la información publicada por New York Post.

Entre las señales más frecuentes figuran enrojecimiento facial, sudoración, mareos, náuseas, dolor de cabeza, urticaria y cólicos abdominales. También pueden presentarse diarrea de corta duración, hinchazón y erupciones cutáneas en el rostro.

En los casos más graves, la FDA señala que pueden surgir visión borrosa, dificultad para respirar e inflamación de la lengua.

Manos con guantes blancos sostienen un recipiente transparente con un filete de atún y la etiqueta Atún Fresco sobre un mostrador de hielo.
La intoxicación genera síntomas parecidos a una reacción alérgica entre pocos minutos y dos horas después del consumo del pescado (Imagen Ilustrativa Infobae)

La agencia indicó que la mayoría de las personas expuestas no desarrolla enfermedades prolongadas ni cuadros de gravedad.

El registro federal mantenía el retiro activo y no detallaba una fecha de finalización ni actualizaciones posteriores. Para reducir el riesgo de formación de histamina, las autoridades recomiendan mantener el pescado correctamente refrigerado o congelarlo de inmediato.

La formación de histamina está relacionada con la acción de bacterias sobre un aminoácido presente de forma natural en el músculo de ciertos peces.

Si la cadena de frío se interrumpe durante la captura, el transporte, el almacenamiento o la venta, ese proceso puede acelerarse. Por ese motivo, la apariencia, el olor o el sabor del producto no siempre permiten detectar el riesgo.

La conservación a baja temperatura busca evitar que las bacterias se multipliquen antes de que se genere la toxina. Sin embargo, una vez que el compuesto se ha formado, volver a refrigerar o congelar el atún no revierte su presencia. Tampoco lo destruyen los tratamientos térmicos aplicados al cocinarlo.

El aviso de la FDA permite a distribuidores, comercios y compradores comprobar si tienen productos alcanzados por la medida.

La agencia mantiene publicados el código y los lotes involucrados como referencias para identificar las partidas retiradas de la cadena de comercialización.

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